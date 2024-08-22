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Открытый чемпионат США под пристальным вниманием: что действительно привлекает внимание в этом турнире

Недавние положительные тесты Янника Синнера вызывают значительное внимание СМИ перед началом Открытого чемпионата США по теннису. На корте он является серьезным соперником для Александра Зверева. Происходит смена для телезрителей.

 and  Wendy Allen
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- Открытый чемпионат США под пристальным вниманием: что действительно привлекает внимание в этом турнире

Организаторы US Open отмечают победу Я닛ти Синнера. Наряду с Новаком Джоковичем и Карлосом Алькаразом, Синнер выделяется как один из главных претендентов на титул на официальном сайте турнира. Однако атмосфера перед последним турниром Большого шлема года не самая радостная. Оправдание мира номер один после двух положительных тестов на допинг отвлекает внимание в мире тенниса. Вот что нужно знать о стартующем в понедельник US Open:

Какую роль сыграет ситуация с Синнером на турнире?

В плане его выступления на корте Синнер, скорее всего, не пострадает. Как главный посеянный, он находится в выгодном положении. После двух положительных тестов на клостебол, анаболический стероид, в марте и временной дисквалификации Синнер был оправдан независимым судом по решению Международного агентства по борьбе с коррупцией в теннисе (ITIA). Его объяснение о том, что он не знал, что принимает запрещенное вещество через массаж, было признано правдоподобным.

Прямо перед US Open Синнер выиграл титул на турнире Masters-1000 в Цинциннати, еще больше закрепив свои позиции как претендента в Нью-Йорке. Однако популярный спортсмен с безупречной репутацией теперь столкнется с более пристальным вниманием, так как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сохраняет право дальнейшего изучения ситуации.

Каковы шансы Зверева на первую победу в Большом шлеме?

В лучшем случае он аутсайдер. В Цинциннати Зверев, занимающий четвертое место в мире, был вынужден сняться против Синнера в трех сетах. В прошлом году Зверев победил Синнера в захватывающем пятисетовом матче на US Open, но затем уступил Алькаразу в финале. Ни один из фаворитов мужского турнира не начнет в Нью-Йорке без сомнений - Джокович еще не играл на хардкорте после своей победы на Олимпиаде в Париже, а Алькараз рано выбыл из Цинциннати.

Каковы перспективы немецких игроков?

Перспективы немецкой команды не очень радужные, не только из-за ухода Кербер с Олимпиады. Как самая высокорейтинговая игрок, Татьяна Мария входит в турнир под номером 87 в мире. Даже выход в первый раунд будет считаться успехом для бывшей четвертьфиналистки Уимблдона Юле Нимейер, которая, кажется, преодолела недавний спад в своей карьере. В настоящее время немецкий женский теннис отстает от фаворитов, таких как Арина Сабаленка из Белоруссии, Ига Швайтек из Польши, занимающая первое место в мире, и чемпионка 2023 года Коко Гауф из США.

Где болельщики могут посмотреть US Open?

К сожалению, немецким зрителям придется платить, чтобы посмотреть турнир. Турнир будет транслироваться как на Sky, так и на Sportdeutschland.TV. Sportdeutschland.TV обладает правами на трансляцию с 2023 года и впервые предоставила сублицензию Sky. Полный пакет турнира на Sportdeutschland.TV стоит 20 евро, а одиночный матч - 5 евро. Легенда тенниса Борис Беккер будет комментировать вместе с Маттиасом Стахом из немецкой студии.

Недавние спорные решения судей вновь подняли вопрос о использовании видеообзора в теннисе. "Это стыдно, что у нас нет этой технической помощи", - недавно заявил суперзвезда Джокович. US Open стал первым турниром Большого шлема, который ввел видеообзор в прошлом году. На этом турнире игроки могут запросить обзор на восьми кортах, чтобы определить, например, двойное касание мяча. Также приняты меры, чтобы матчи во время Ночного сеанса не продлевались после 11:15 вечера по местному времени - если матч не начался к этому времени, его можно перенести на другой корт.

Другие игроки могут оказаться под пристальным вниманием из-за фокуса на допинге в теннисе после оправдания мира номер один. Ситуация других игроков будет тщательно отслеживаться, особенно Всемирным антидопинговым агентством.

Несмотря на победу Синнера на турнире Masters-1000 в Цинциннати, другие главные претенденты на титул в US Open могут воспользоваться Increased attention on Sinner's situation, potentially enhancing their chances of winning.

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