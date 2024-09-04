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Федеральные земли ГерманииНовостиАрхеология

Открыты остатки исторических сооружений на бывшем месте расположения Роботрона.

До начала стройки в Саксонии археологи тщательно исследуют потенциальные участки на наличие исторических останков. Такая практика применяется и в Дрездене, где в настоящее время ведется новая археологическая разведка.

 and  Mark Rodriguez
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Памятники архитектурных построек обнаружены на окраинах Дрездена
Памятники архитектурных построек обнаружены на окраинах Дрездена

- Открыты остатки исторических сооружений на бывшем месте расположения Роботрона.

Исследователи обнаружили остатки исторических сооружений на окраине центральной части Дрездена, где когда-то размещался завод по производству компьютеров DDR - Robotron. На данный момент они нашли засыпанные подвалы 19 века и извлекают предметы, такие как фарфор, стекло и бытовая керамика 18 и 19 веков.

По словам Кристофа Хайерманна из Государственного археологического управления, среди находок есть осколки стекла, деформированные в результате сильного жара от огненной бури, обрушившейся на Дрезден после его бомбардировки 13 февраля 1945 года. После первоначальной уборки археологи углубляются в расследование и подозревают, что на этом участке также могут быть остатки более старых зданий.

В историческом плане этот район был на периферии, использовался в сельскохозяйственных целях и небольших строениях. Как объяснил Хайерманн, в 18 веке здесь начали строить небольшие дворцы с садами богатые семьи, но они были разрушены во время Семилетней войны (1756-1763). Район, появившийся в 19 веке, прекратил существование к концу Второй мировой войны.

Археологическое управление предполагает, что под землей могут быть еще более древние артефакты. Хайерманн пролил свет на предыдущие находки в почве, такие как ямы для погребов 15 века и фрагменты керамики с высокого средневековья. Это, как он добавил, свидетельствует о более древнем поселении в этом районе.

На данный момент раскопки выявили 525 артефактов, в том числе структуры жилых домов 18 века - 1945 года, четыре потенциальных подвала средневековья / раннего современного периода, а также план пола раннего здания, возможно, заброшенного около 1600 года. Кроме того, есть культурные слои, датируемые высоким средневековьем.

Команда из девяти археологов продолжит копать на почти 5000 квадратных метров незастроенной территории до середины ноября, после чего будет построен жилой район с подземными гаражами, заменивший обветшалое здание Robotron, за исключением исторической столовой персонала - символа восточной модернизации.

Найденные во время археологических раскопок артефакты свидетельствуют об интенсивном тепле от огненной бури в Дрездене в 1945 году, что указывается на деформированные осколки стекла. Археология играет важную роль в раскрытии истории участка, и в этом случае команда раскопала остатки, датируемые высоким средневековьем, свидетельствующие о древнем поселении.

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