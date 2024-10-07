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Открыты останки загадочного судна, опасения по поводу пищевого отравления, ожирённые медведи вступают в противостояние: резюме сегодняшних заголовков

Сегодняшние пропущенные заголовки, лично подобранные CNN's 5 Things, чтобы вы оставались в курсе событий в суете вашего дня.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 3 минут
Развенчивание сложностей вопроса, связанного с Hisas
Развенчивание сложностей вопроса, связанного с Hisas

Открыты останки загадочного судна, опасения по поводу пищевого отравления, ожирённые медведи вступают в противостояние: резюме сегодняшних заголовков

👋 Привет, это 5 Вещей PM! Уже открыты голоса для этого года в конкурсе Неделя Толстых Медведей. Была небольшая задержка после неприятного инцидента, но теперь вы можете проголосовать за своего любимого медведя до 8 октября. Посмотрите на этих массивных, волосатых конкурентов.

Вот несколько других вещей, которые вы могли пропустить за день:

5 вещей

1️⃣ Глубокое погружение: Расследователи подводных глубин нашли обломки американского военного эсминца, известного как "Призрачный корабль Тихого океана", у побережья Калифорнии. USS Stewart был намеренно потоплен во время военного упражнения в 1946 году.

2️⃣ Вопросы безопасности: Потребители заболевают из-за использования неконтролируемых ингредиентов. Узнайте, как лазейка в регулировании позволяет производителям обходить надзор FDA.

3️⃣ Жаркие температуры: Миллионы жителей западных штатов США страдают под смертельно опасной и исторически интенсивной октябрьской жарой. По крайней мере, 125 мест, от побережья до Рокки, установили или сравняли рекорды тепла для этого месяца.

4️⃣ Древнее семя: Ученые вырастили вымерший вид деревьев, используя тысячелетнее семя, найденное в пещере возле Иерусалима. Они считают, что это растение, получившее название "Шеба", могло быть источником целебного бальзама, упомянутого в Библии.

5️⃣ 'Никогда не скучно!': Учителя Зора и Дэвид Кэфферы, не новички в путешествиях по миру, испытали новый уровень приключений, переехав из Канады в центральноазиатскую бывшую советскую республику. У них было много новых опытов.

Смотрите это

💃 Королевский ритм: Король Карл III присоединился к samoанскому танцу во время приема, отмечающего диаспору Содружества в Сент-Джеймском дворце в Лондоне, перед его предстоящим визитом в страну.

Главные заголовки

Гарта Брукса обвиняют в сексуальном насилии и побоях в иске его бывшего стилиста по волосам и макияжу• Харрис и кампания Трампа проводят митинги в ключевых штатах, когда начинается досрочное голосование в некоторых штатах• Бейрут подвергся ракетным ударам, когда Израиль обещает "очень сильный" ответ на Иран

250 000 долларов

💰 Это сумма, которую издатель книг Мелании Трампа запросил, прежде чем дать CNN интервью с бывшей первой леди перед выходом ее мемуаров.

Посмотрите на это

🇫🇷 Ох, лала! Дизайнеры представили свои последние модные коллекции на Неделе моды в Париже, и один модный дом провел шоу перед знаменитым замком Спящей красавицы в Диснейленде. Посмотрите на это.

Что в тренде

🍿 ‘Ржавчина’ открывается: Фильм выйдет на кинофестивале в следующем месяце, через три года после трагической гибели оператора-постановщика Галины Хатчин в результате несчастного случая на съемочной площадке, в котором был замешан актер Алек Болдуин.

Вопрос викторины

Изображение, изображающее конфронтационную сцену с резкими контрастами и интенсивными эмоциями

🏗️ Строительство на башне Джудех, которая станет самым высоким небоскребом в мире, возобновилось в какой стране? А. КатарB. КувейтC. Саудовская АравияD. ОАЭ⬇️ Прокрутите вниз, чтобы узнать ответ.

Спортивный момент

Миссия выполнена: Лионель Месси забил два гола, чтобы помочь Интер Майами выиграть Щит болельщиков, как команде с лучшим регулярным сезоном в Главной лиге футбола.

Хорошие времена

🍺 Давайте закончим на позитивной ноте: телезритель CNN поделился любовью своей матери к пиву, мороженому и печенью. Смотрите, как доктор Санджай Гуpta обсуждает основные факторы, способствующие долголетию.

Спасибо, что читаете

Изображение, представляющее собой панорамный вид на башни Свободы Саудовской Аравии

🧠 Ответ на вопрос: C. Работа над башней в Саудовской Аравии на время прекратилась почти на семь лет из-за королевской антикоррупционной кампании. Проверьте свои знания с еженедельной новостной викториной CNN в утреннем выпуске 5 Вещей.📧 Посмотрите все новостные рассылки CNN.

5 Вещей PM создается CNN Триши Эскобедо, Мэган Прайс и Кимберли Ричардсон.

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