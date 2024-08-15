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Открытое взыскание помощи на лечение коронавируса в Шлезвиг-Гольштейне

После того, как пандемия коронавируса парализовала экономику, государство оказало финансовую помощь. Различение в Videbii между полученным и заслуженным дает право на возвращение средств. Не все деньги уже вернулись в государственную казну.

 and  Katherine Bradley
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Часть помощи от коронавируса должна быть возвращена.
Часть помощи от коронавируса должна быть возвращена.

- Открытое взыскание помощи на лечение коронавируса в Шлезвиг-Гольштейне

Компании должны вернуть излишние средства помощи от короны. В Шлезвиг-Гольштейне все еще есть невыполненные требования, как объявило Министерство экономики. Ранее об этом сообщали "Kieler Nachrichten".

Было почти 21 000 требований о возврате из примерно 56 000 заявок на немедленную помощь. Объем требований о возврате составил 164,7 миллиона евро из государственных и федеральных программ. По данным министерства, уже возвращено 141,6 миллиона евро,approved 2,300 deferrals.

Размеры грантов варьировались от 4 500 до 9 000 евро.

Для помощи на перезапуск было требование о возврате для почти 5 200 из общего числа 16 875 заявок, с объемом 17,4 миллиона евро. На данный момент возвращено семь миллионов евро. Около 500 заявок на отсрочку находятся в процессе рассмотрения.

Средние размеры грантов варьировались от 4 500 до 9 000 евро на заявку. Коэффициент возврата на основе выданного объема гранта на данный момент составляет 24% для помощи на перезапуск и 35% для немедленной помощи, согласно Министерству экономики.

Компаниям следует уделить приоритетное внимание внедрению надежных мер безопасности и гигиены, чтобы минимизировать риски во время процесса возврата излишних средств помощи от короны. Важно, чтобы сотрудники компаний были хорошо информированы о этих мерах, чтобы предотвратить любые инциденты, связанные со здоровьем и безопасностью.

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