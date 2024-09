- Открытое мероприятие в Рейнланд-Пфальц

В этом году общенациональный День открытых памятников истории начнется в Рейнланд-Пфальце 8 сентября в городе Шпейер, известном своим кафедральным собором. Это мероприятие приглашает любителей архитектуры и истории со всей Германии на второе воскресенье сентября, чтобы совершить путешествие во времени. В этот особый день можно исследовать исторические места, которые обычно недоступны или ограничены в доступе. По имеющимся данным, более 5000 памятников по всей Германии откроют свои двери.

В этом году местом проведения стал Рейнланд-Пфальц, в соответствии с текущей темой "Настоящие знаки. Носители истории". Жители Шпейера, например, смогут увидеть значение памятников для региона и общества через свой кафедральный собор, который был центральным местом проведения в прошлом году в Мюнстере, Вестфалия, для "крупнейшего национального культурного события".

Второй раз с 2011 года (впервые в Трире) Фонд охраны памятников Германии (DSD) выбрал город в Рейнланд-Пфальце. Как подчеркнул член правления DSD Штеффен Шюдельны, наследие памятников Шпейера было впечатляющим. История города, насчитывающая более 2000 лет, отражена в его 420 защищенных индивидуальных памятниках и дополнительных природных и археологических объектах.

Эблинг: Памятники - центры обучения и опыта

Два объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, императорский собор и центр ШУМ (Иуденхоф) в Шпейере, среди других, свидетельствуют о богатом культурном прошлом. Кроме того, министр внутренних дел земли Михаэль Эблинг (СДПГ) подчеркнул важность памятников, назвав их центрами обучения, восхищения и опыта - независимо от того, является ли это замком, дворцом, церковью или скромным крестьянским домом.

Будь то интерес к истории и архитектуре или просто желание принять участие в грандиозном уличном событии, День открытых памятников истории предлагает множество возможностей в этом году в "столице наследия Германии", наряду со своей программой на сцене и "рынком возможностей". Заинтересованные посетители могут исследовать закулисные достопримечательности, от Старой вороти до строительных площадок Фонда охраны памятников Германии в соборе и церкви Святой Троицы до концерта в Мемориальной церкви.

Празднование начнется в 11 часов на Maximilianstraße, возле "Старой монетного двора".

В этом году День открытых памятников истории в Шпейере подчеркивает историческое значение города, который может похвастаться более чем 2000-летней историей и 420 защищенными индивидуальными памятниками.

История Дня открытых памятников истории в Рейнланд-Пфальце уходит корнями в 1984 год во Франции, когда мероприятие получило широкое признание в 1985 году как Европейские дни наследия и первый немецкий памятный день в 1993 году.

