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Федеральные земли ГерманииНовостиХайденхайм

Открытое древнее место захоронения внутри домашнего имущества

Во время строительства археологи обнаружали останки скелетов и сосудистые структуры, относящиеся к началу 4 века. Возникает оптимизм в отношении дальнейших открытий в Баден-Вюртемберге.

 and  Michael Bootcampf
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Древнее средневековое захоронение содержало гребень в качестве дополнительного предмета.
Древнее средневековое захоронение содержало гребень в качестве дополнительного предмета.

- Открытое древнее место захоронения внутри домашнего имущества

Во время строительства новых домов в Герстеттене, входящем в состав района Хайденхайм, рабочие наткнулись на древнее захоронение из раннего периода алеманнов. Об этом сообщил Стюартский региональный совет, который датировал останки примерно 60-летней давности мужчины, жившего между 263 и 342 годами нашей эры. Раскопки проходили в этом году.

По словам Стюартского регионального совета, захоронение было устроено в виде деревянной камеры. Среди найденных погребальных предметов были несколько сосудов из стекла и керамики, а также гребень. Два керамических сосуда были восстановлены, остальные все еще каталогизируются.

Стюартский региональный совет отметил, что захоронения ранних алеманнов в Баден-Вюртемберге не так уж и много. Обычно они находятся в группах, поэтому археологические раскопки возобновятся к концу этого года, чтобы найти больше артефактов.

Алеманны, также известные как алеманы, были германским племенем, которое обитало в современной юго-западной Германии и прилегающих регионах Франции, Швейцарии, Лихтенштейна и Форарльберга, Австрии, с 3-го по 8-й век нашей эры.

Древнее захоронение, обнаруженное в Герстеттене, входящем в состав района Хайденхайм, вызвало интерес у археологов из-за своей редкости как захоронения ранних алеманнов в Баден-Вюртемберге. Стюартский региональный совет планирует провести последующие раскопки в этом районе, чтобы потенциально обнаружить больше реликвий этого периода в Хайденхайме.

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