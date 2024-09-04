- "Открыто выступаю за самостоятельность тела": Стефани Гизингер рассказывает о том, как люди переживают аборты

Stefanie Giesinger, знаменитая модель и предприниматель, тихо шепчет: "Я проверила тест на беременность, а потом впала в панику и закричала. Примерно год назад я неожиданно забеременела, и это был сложный период для меня." Впервые она открыто говорит о своей неожиданной беременности и решении сделать аборт. В своем подкасте и постах в Instagram Гизенгер делится своими переживаниями на этом пути.

У Гизенгер есть огромная аудитория в Instagram, и у нее назначена фотосессия сразу после положительного теста. Она пишет: "Я чувствовала себя в параллельной реальности". Ей удается добраться до съемочной площадки, работать, пока ее друг пытается связаться с ее обычным гинекологом, который в отпуске. В итоге она оказывается в незнакомой клинике.

В своем посте Гизенгер говорит о чувствах, которые испытывают многие неожиданно беременные женщины: бессилие, стыд, отчаяние. И вопрос: "Должна ли я оставить ребенка?" Она принимает решение против этого и проходит через процесс, который немецкие политики называют компромиссом, но женщины часто называют сложным испытанием.

Как обращаются с абортами в Германии?

Аборты технически запрещены в Германии и строго регламентированы статьей 218 Уголовного кодекса. До 12-й недели беременность может быть прервана без наказания, если человек может доказать, что он посетил консультацию и подождал три дня. Если беременность avanzada, вмешательство возможно, если физическое или психическое здоровье беременной женщины находится под угрозой или если беременность наступила в результате изнасилования. (Подробная информация для тех, кто столкнулся с этой проблемой, доступна, например, здесь.)

Гизенгер особенно тронута фотографиями детей в приемной "ПроFamilia", где она получает консультацию. Позже она выбирает хирургический аборт, но ей приходится ждать несколько недель, чтобы его провели. "Яйцеклетка была слишком мала, чтобы ее можно было сфотографировать", - пишет она в Instagram. Она описывает этот период как борьбу со своим собственным телом: "Внутри меня что-то росло, и я этого не хотела".

"Уважение к Стефани Гизенгер"

После успешного аборта она погружается в отчаяние, ей нужно пережить свои мысли и вину. Год спустя Гизенгер может открыто говорить об этом. Она благодарит свою среду за поддержку и благодарна за возможность принять это решение. В течение нескольких часов после своего поста в Instagram Гизенгер получает огромную поддержку от своих более чем пяти миллионов подписчиков. Многие хвалят ее за честность, в то время как другие делятся своими собственными историями.

В странах, подобных Польше или Венгрии, законы об абортах намного строже. Исследования Великобритании показывают, что запреты не снижают частоту абортов. Аборты - не редкие процедуры, но их общее количество уменьшается. Примерно 100 000 абортов происходит в Германии ежегодно, с около 106 000 зарегистрированных случаев в 2023 году, согласно Федеральному статистическому управлению.

Instagram - платформа, на которой Гизенгер делится своими переживаниями во время своей неожиданной беременности и последующего пути к аборту. После своего открытого обсуждения она получает поток поддержки от своих более чем пяти миллионов подписчиков.

Гизенгер упоминает в своем посте в Instagram чувства бессилия, стыда и отчаяния, которые испытывают многие неожиданно беременные женщины, и как эти эмоции исходят из сложного вопроса, стоит ли оставить ребенка.

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