- Открыто новое сокровище: в Бромаккере обнаружено более 350 древних реликвий

В этом году на раскопках палеонтологического сайта Бромакер в Тюрингском лесу было сделано более 350 открытий, в том числе кости динозавров, крошечные скелеты, следы окаменелостей, древние ракообразные, отпечатки растений и крылья насекомых. Как сказал Йорг Фрёбиш, руководитель проекта и раскопок, "Раскопки на Бромакере в этом году были очередным фантастическим успехом и превзошли наши ожидания".

Надеюсь, анализ этих находок предоставит больше информации об entire ecosystem на Бромакере 290 миллионов лет назад. В этом году в раскопках приняли участие около 50 исследователей в июле и августе. Среди их открытий этого года был небольшой кусок черепа - челюсть с длинными, тонкими, острыми зубами. Точная идентификация этой находки все еще находится под рассмотрением. Среди особенно маленьких окаменелостей также были моллюски-крабы (конхostraки) и корни растений.

Уникальные открытия в эпоху перми

Бромакер (район Гота) считается одним из самых значительных палеонтологических сайтов в Германии. Международная команда исследователей, в том числе палеонтологи, геологи и специалисты в области геонаук, проводят раскопки на Бромакере в течение четырех недель каждый год, чтобы открыть новые находки из древности. Окаменелости датируются эпохой перми, примерно 290 миллионов лет назад, до появления первых динозавров.

Исключительно хорошо сохранившиеся окаменелости позволяют сделать выводы об эволюции ранних наземных позвоночных, насекомых или растений в древней экосистеме. В этом году в четвертую летнюю раскопку посетило более 2300 человек, которые имели возможность наблюдать за учеными и общаться с ними.

Новые виды идентифицированы

С 2020 года ежегодно регистрируется более 350 открытий, большинство из которых обрабатываются и готовятся между раскопками. Среди ранее найденных окаменелостей динозавров эксперты идентифицировали два новых вида ранних наземных позвоночных: Bromerpeton subcolossus и Diadectes dreichgleichenensis. Проект, который в настоящее время финансируется до следующего лета, является партнерством с Музеем естественной истории Берлина, Фондом Фriedenstein Гота, Университетом Фридриха Шиллера Йена и Геопарком ЮНЕСКО Тюрингия Инсэльберг - Драй Глехен. В настоящее время команда проекта разрабатывает стратегию, чтобы гарантировать, что раскопки и исследования вокруг Бромакера могут быть устойчивыми в долгосрочной перспективе.

Во время анализа открытий другие растения, такие как папоротники и хвощи, могут предоставить дополнительные сведения о диете в эпоху перми. Кроме того, окаменевшие остатки других растений могут предоставить ценную информацию о

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