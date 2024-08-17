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ОбществоНовостиПолночь и ночь

Открытие значимости последнего полуночного костюма

Swift восхищает фанатов, показывая новый костюм в Лондоне и вызывая спекуляции о возможном объявлении

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 2 минут

- Открытие значимости последнего полуночного костюма

Звезда поп-музыки Тейлор Свифт (34) блистала в ослепительном новом боди в рамках сегмента "Midnights" своего второго выступления на лондонском стадионе Уэмбли в прошлую пятницу. Этот сверкающий наряд привел фанатов в восторг, что, возможно, указывает на приближающееся раскрытие.

Последний боди, украшенный звездами и мини-луной, является отсылкой к первому наряду "Midnights", который она носила перед объявлением "1989 (Taylor's Version)" в августе 2023 года. В октябре 2023 года она наконец представила перезаписанный "1989" вместе с треками из архива.

По данным журнала "People", она, возможно, объявит дату выхода своего следующего перезаписанного альбома, предположительно "Reputation (Taylor's Version)", на своем шоу в субботу, 17 августа. Если она будет следовать своей модели, она, возможно, выпустит его через два месяца, около Хэллоуина.

Объявление 2023 года состоялось на своем последнем концерте в США в прошлом году. Новое объявление может состояться на одном из трех оставшихся европейских концертов в Лондоне 17, 19 или 20 августа.

Планирует ли Тейлор Свифт выпустить "Reputation (Taylor's Version)"?

Если да, то это будет ее пятый переизданный альбом после "1989" в октябре 2023 года, "Speak Now" в июле 2023 года, "Red" в ноябре 2021 года и "Fearless" в апреле 2021 года. Свифт стремится вернуть свой каталог альбомов, который был приобретен Скутером Брауном у ее бывшего лейбла "Big Machine" против ее воли в 2019 году. В августе 2019 года она подтвердила, что будет перезаписывать свои альбомы, заявив: "Я думаю, что артисты заслуживают владеть своей собственной работой".

В выпуске журнала "Time" "Люди года 2023" Свифт discutirala перезапись эпохи "Reputation", описав предстоящий релиз как "момент готической панк-женственности о том, чтобы быть исключенной из всей социальной структуры".

"Многие люди видят это и думают только о сумасшедших змеях и стробоскопах", - объяснила Свифт, добавив, что треки из архива будут "интересными", а переиздание своих альбомов похоже на "сбор Хоркруксов" или "сбор Камней Бесконечности", ссылаясь на "Гарри Поттера" и фильмы Marvel. "Голос Гандальфа звучит у меня в голове каждый раз, когда я выпускаю новый альбом", - сказала она, ссылаясь на "Властелина колец".

Возбуждение среди фанатов Тейлор Свифт было ощутимым, когда начался обратный отсчет до полуночи, с шепотками о возможном объявлении "Reputation". Под покровом темноты Тейлор часто находит вдохновение, как она однажды раскрыла: "Я люблю писать песни ночью, особенно когда близко к полуночи или даже позже, когда мир кажется тише".

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