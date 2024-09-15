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Открытие роскошного плавучего жилья в царстве экзотических островов Южного моря.

 and  Lauren Adams
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Открытие роскошного плавучего жилья в царстве экзотических островов Южного моря.

Солнце восходит, мягко успокаивающие волны мягко бьются о окно, нежно качают сьюит. В действительности, весь плавучий курорт раскачивается. Наш автор находится на роскошной яхте "Исследователь" длиной 39 метров, дрейфующей через райский остров Palau в Тихом океане.

Palau — это небольшая страна, состоящая из более чем 350 островов, из которых обитаемы только 9. Она расположена примерно в 900 километрах к востоку от Филиппин в Микронезии. Роскошная яхта "Исследователь" курсирует между этими многочисленными островами Тихого океана. Несмотря на то, что судно немного старого вида, оно находится в отличном состоянии. На борту есть десять просторных кают, палуба для отдыха, ресторан, бар, лаунж, центр дайвинга PADI и даже небольшая библиотека. Но что действительно пленяет меня в этом катамаране, так это интимная атмосфера. Орхидеи здесь повсюду, есть широкий выбор игр и ежедневно меняющаяся программа мероприятий.

Сервис на борту "Исследователя" исключительный. Два человека выделяются среди остальных: Микин, супервайзер питания и напитков, и шеф-повар Абхай. Первый стремится удивлять гостей новыми меню каждый вечер и превосходит все ожидания. Микин также находит способ выполнить даже невозможные просьбы. Я попросил альтернативу низкожирному молоку на завтрак, но на борту не оказалось подходящего варианта. К моему удивлению, он появился на моем завтраке утром. Микин каким-то образом получил его с помощью небольшой лодки ночью. Я не могу себе представить, что быть на море и при этом пользоваться удобствами города.

Удовлетворение желаний гостя

Я чувствую себя как в отеле Ritz-Carlton с Хорстом Шульце на борту "Исследователя". Основатель знаменитой сети отелей revolutionize многозадачность в гостиничной индустрии — не для того, чтобы сократить расходы, время или труд, а чтобы предложить безупречный сервис. Я горячо поддерживаю эту концепцию: процессы должны быть адаптированы к гостям, а не наоборот. Верование Шульце: каждый сотрудник отеля ответственен за любые услуги, необходимые в данный момент. В более простых терминах, если повар свободен, он может помочь с багажом, швейцар может помочь на кухне, а менеджер по уборке может подавать напитки. С таким подходом Ritz-Carlton стала ведущей гостиничной компанией в мире. Тот же дух присутствует и здесь: например, инструктор по дайвингу утром преподает йогу, потом делает кровати и вечером подает напитки. Этот подход работает всегда, все компетентны, и я чувствую их страсть к своему делу.

Единственное, что меня смущает, — это отсутствие участников на утренней йоге в 5:30. Это неудивительно в ранние часы. Я спрашиваю у директора круиза, почему его нельзя перенести на более позднее время. Причина в том, что утром слишком жарко и много комаров, чтобы проводить занятие на открытом воздухе, а внутри судна это запрещено по правилам. Я не понимаю, почему эти правила не могут быть изменены. Но, к моему удивлению, менеджер круиза соглашается. На следующий день в кондиционированном зале йоги участвовало 6 гостей.

Я решаю присоединиться к утренней экскурсии по наблюдению за птицами — Palau является домом для 185 различных видов птиц. После этого я пытаюсь заняться freediving. Наша цель была 20 метров. Во второй половине дня мы исследовали дальше с обычным дайвингом. Это захватывающе: мы видели множество рыб, черепах, рифовых акул, морских ежей и нетронутый коралловый ландшафт. Palau действительно оправдывает свою репутацию райского места для дайвинга благодаря своему богатому биоразнообразию.

Характер Палау уникален, он может похвастаться обильной растительностью и подводным миром, кишащим разными видами морских существ. Это настоящий рай для аквалангистов и снорклинга, что делает эту островную нацию настоящим раем.

Вечером шеф-повар Абхай снова царствует. Мы начинаем с изысканного тунца тартар и блинов, покрытых муссом из свеклы — закуска, достойная мишленовского ресторана. На следующий вечер мы наслаждаемся итальянской кухней: буффало моцарелла с томатным соусом, говяжья тальятелла или тыквенные равиоли и тирамису. В последующие вечера были представлены вьетнамская, японская, французская и другие кухни, все вкусные и красиво презентованные.

Кулинария на высшем уровне, от Four Seasons

По правилу, я не большой поклонник повара, предлагающего такое разнообразие кухонь, но Абхай преуспевает там, где другие терпят неудачу. Он мастерски справляется со всеми кулинарными предложениями, даже в условиях отсутствия открытого огня. Свежие ингредиенты доставляются ежедневно, так как столица досягаема на скоростной лодке всего за 90 минут. В кулинарном плане это абсолютно Four Seasons.

Исследование подводного мира Palau открывает ряд морской жизни, включая разные виды рыб, ежей, кораллов, моллюсков и акул.

Экскурсии на острова — это уникальный опыт, например, посещение Peleliu. Доехать до острова можно за час с лишним. Несмотря на свой небольшой размер, Peleliu была ожесточенно оспариваема во время Второй мировой войны. Американцы бомбардировали остров, занятый японцами, с такой интенсивностью, что разрушили инфраструктуру и сожгли весь лес. Прошло восемь десятилетий, и обугленные останки танков и военных позиций — единственные напоминания.

Во время нашей экскурсии на остров Babeldaob мы посетили более чем 100-летний Airai Bai assembly house, один из самых выдающихся символов культуры и традиций Palau. Здесь мы получаем представление о местных жителях, их обычаях и привычках. Это одновременно захватывающе и интимно, без обычных толп туристов.

Естественно, Four Seasons не бросает роскошную яхту в Тихий океан просто из милосердия. У них скоро откроется курорт в Палау, и это дает им возможность наладить связи с местным правительством, подружиться с местными жителями, изучить территорию и нанять персонал заранее. Отставив в стороне стратегический аспект, я должен признать, что Палау – настоящий тропический рай, куда я бы с удовольствием съездил.

Собор Аарайи 100-летней давности, расположенный на Бабеледабе, открыт для осмотра во время экскурсий.

Рейтинг путешествий Рата:

  1. Эпический блокбастер
  2. Жизнь не может быть всегда такой хорошей
  3. Высокого класса, но есть небольшие огрехи
  4. Ну так себе, не exactly 'oh la la'
  5. Лучше, чем бюджетный хостел
  6. Рекомендация для путешественников: будьте осторожны

Об авторе: бывший владелец роскошного отеля и основатель сайта www.travelgrand.ch*, Карстен К. Рат – опытный путешественник для ntv.de, лично посещающий каждый отель, который он оценивает.

Наслаждайтесь островами с целью экскурсий или занимайтесь водными видами деятельности, такими как каноэ, сразу из Эксплорера

Рат – автор рейтинга www.die-101-besten.com* и книги "Die 101 besten Hotels Deutschlands", которая скоро выйдет в сотрудничестве с CAPITAL.

Во время нашего путешествия по западным тихоокеанским островам я узнал, что некоторые из них идеально подходят для охоты. Я был заинтригован возможностью принять участие в организованной охотничьей экскурсии, так как Палау известен своим разнообразным животным миром.

После вкусного ужина, приготовленного шеф-поваром Абхаем, я подумывал присоединиться к организованной охотничьей экскурсии на следующий день. Однако в итоге я решил против этого, выбрав вместо этого экскурсию по наблюдению за птицами и дайвинг-сессии.

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