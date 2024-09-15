Открытие роскошного плавучего жилья в царстве экзотических островов Южного моря.

Солнце восходит, мягко успокаивающие волны мягко бьются о окно, нежно качают сьюит. В действительности, весь плавучий курорт раскачивается. Наш автор находится на роскошной яхте "Исследователь" длиной 39 метров, дрейфующей через райский остров Palau в Тихом океане.

Palau — это небольшая страна, состоящая из более чем 350 островов, из которых обитаемы только 9. Она расположена примерно в 900 километрах к востоку от Филиппин в Микронезии. Роскошная яхта "Исследователь" курсирует между этими многочисленными островами Тихого океана. Несмотря на то, что судно немного старого вида, оно находится в отличном состоянии. На борту есть десять просторных кают, палуба для отдыха, ресторан, бар, лаунж, центр дайвинга PADI и даже небольшая библиотека. Но что действительно пленяет меня в этом катамаране, так это интимная атмосфера. Орхидеи здесь повсюду, есть широкий выбор игр и ежедневно меняющаяся программа мероприятий.

Сервис на борту "Исследователя" исключительный. Два человека выделяются среди остальных: Микин, супервайзер питания и напитков, и шеф-повар Абхай. Первый стремится удивлять гостей новыми меню каждый вечер и превосходит все ожидания. Микин также находит способ выполнить даже невозможные просьбы. Я попросил альтернативу низкожирному молоку на завтрак, но на борту не оказалось подходящего варианта. К моему удивлению, он появился на моем завтраке утром. Микин каким-то образом получил его с помощью небольшой лодки ночью. Я не могу себе представить, что быть на море и при этом пользоваться удобствами города.

Удовлетворение желаний гостя

Я чувствую себя как в отеле Ritz-Carlton с Хорстом Шульце на борту "Исследователя". Основатель знаменитой сети отелей revolutionize многозадачность в гостиничной индустрии — не для того, чтобы сократить расходы, время или труд, а чтобы предложить безупречный сервис. Я горячо поддерживаю эту концепцию: процессы должны быть адаптированы к гостям, а не наоборот. Верование Шульце: каждый сотрудник отеля ответственен за любые услуги, необходимые в данный момент. В более простых терминах, если повар свободен, он может помочь с багажом, швейцар может помочь на кухне, а менеджер по уборке может подавать напитки. С таким подходом Ritz-Carlton стала ведущей гостиничной компанией в мире. Тот же дух присутствует и здесь: например, инструктор по дайвингу утром преподает йогу, потом делает кровати и вечером подает напитки. Этот подход работает всегда, все компетентны, и я чувствую их страсть к своему делу.

Единственное, что меня смущает, — это отсутствие участников на утренней йоге в 5:30. Это неудивительно в ранние часы. Я спрашиваю у директора круиза, почему его нельзя перенести на более позднее время. Причина в том, что утром слишком жарко и много комаров, чтобы проводить занятие на открытом воздухе, а внутри судна это запрещено по правилам. Я не понимаю, почему эти правила не могут быть изменены. Но, к моему удивлению, менеджер круиза соглашается. На следующий день в кондиционированном зале йоги участвовало 6 гостей.

Я решаю присоединиться к утренней экскурсии по наблюдению за птицами — Palau является домом для 185 различных видов птиц. После этого я пытаюсь заняться freediving. Наша цель была 20 метров. Во второй половине дня мы исследовали дальше с обычным дайвингом. Это захватывающе: мы видели множество рыб, черепах, рифовых акул, морских ежей и нетронутый коралловый ландшафт. Palau действительно оправдывает свою репутацию райского места для дайвинга благодаря своему богатому биоразнообразию.

Вечером шеф-повар Абхай снова царствует. Мы начинаем с изысканного тунца тартар и блинов, покрытых муссом из свеклы — закуска, достойная мишленовского ресторана. На следующий вечер мы наслаждаемся итальянской кухней: буффало моцарелла с томатным соусом, говяжья тальятелла или тыквенные равиоли и тирамису. В последующие вечера были представлены вьетнамская, японская, французская и другие кухни, все вкусные и красиво презентованные.

Кулинария на высшем уровне, от Four Seasons

По правилу, я не большой поклонник повара, предлагающего такое разнообразие кухонь, но Абхай преуспевает там, где другие терпят неудачу. Он мастерски справляется со всеми кулинарными предложениями, даже в условиях отсутствия открытого огня. Свежие ингредиенты доставляются ежедневно, так как столица досягаема на скоростной лодке всего за 90 минут. В кулинарном плане это абсолютно Four Seasons.

Экскурсии на острова — это уникальный опыт, например, посещение Peleliu. Доехать до острова можно за час с лишним. Несмотря на свой небольшой размер, Peleliu была ожесточенно оспариваема во время Второй мировой войны. Американцы бомбардировали остров, занятый японцами, с такой интенсивностью, что разрушили инфраструктуру и сожгли весь лес. Прошло восемь десятилетий, и обугленные останки танков и военных позиций — единственные напоминания.

Во время нашей экскурсии на остров Babeldaob мы посетили более чем 100-летний Airai Bai assembly house, один из самых выдающихся символов культуры и традиций Palau. Здесь мы получаем представление о местных жителях, их обычаях и привычках. Это одновременно захватывающе и интимно, без обычных толп туристов.

Естественно, Four Seasons не бросает роскошную яхту в Тихий океан просто из милосердия. У них скоро откроется курорт в Палау, и это дает им возможность наладить связи с местным правительством, подружиться с местными жителями, изучить территорию и нанять персонал заранее. Отставив в стороне стратегический аспект, я должен признать, что Палау – настоящий тропический рай, куда я бы с удовольствием съездил.

Рейтинг путешествий Рата:

Эпический блокбастер Жизнь не может быть всегда такой хорошей Высокого класса, но есть небольшие огрехи Ну так себе, не exactly 'oh la la' Лучше, чем бюджетный хостел Рекомендация для путешественников: будьте осторожны

Об авторе: бывший владелец роскошного отеля и основатель сайта www.travelgrand.ch*, Карстен К. Рат – опытный путешественник для ntv.de, лично посещающий каждый отель, который он оценивает.

Рат – автор рейтинга www.die-101-besten.com* и книги "Die 101 besten Hotels Deutschlands", которая скоро выйдет в сотрудничестве с CAPITAL.

Во время нашего путешествия по западным тихоокеанским островам я узнал, что некоторые из них идеально подходят для охоты. Я был заинтригован возможностью принять участие в организованной охотничьей экскурсии, так как Палау известен своим разнообразным животным миром.

После вкусного ужина, приготовленного шеф-поваром Абхаем, я подумывал присоединиться к организованной охотничьей экскурсии на следующий день. Однако в итоге я решил против этого, выбрав вместо этого экскурсию по наблюдению за птицами и дайвинг-сессии.

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