Открытие реальности утверждений Харриса об инфляции и корпоративной жадности

Есть доля правды в этих заявлениях.

"Мы все знаем, что цены выросли во время пандемии, когда цепочки поставок давали сбои, но к счастью, наши цепочки поставок улучшились, и цены должны были вернуться к норме", - заявила Камала Харрис во время экономического дискуса в Северной Каролине в пятницу. "Тем не менее, многие крупные продовольственные корпорации наслаждаются самыми высокими прибылями за последние два десятилетия. Хотя многие розничные торговцы передают эти сбережения потребителям, другие все еще этого не делают".

"Большинство бизнесов создают рабочие места, стимулируют нашу экономику и следуют правилам. Но некоторые этого не делают, и это просто неприемлемо. Мы должны действовать, когда это происходит", - подчеркнула Харрис.

Однако кампания Харрис-Байдена против "жадной инфляции" и роста цен упускает из виду три основных реальности: потребители играют значительную роль в стоимости товаров, инфляция имела несколько причин, и война против инфляции уже в основном выиграна.

Прибыли растут, но они были еще выше в недавние годы

Чтобы внести ясность, некоторые крупные продовольственные компании получают существенные прибыли. Тем не менее, стоит отметить, что некоторые из этих корпораций сообщали о еще более впечатляющих прибылях, когда инфляция была гораздо ниже.

Например, PepsiCo сообщила о рекордных $9,1 млрд прибыли в 2021 году, что на $2 млрд больше, чем в 2020 году. Однако ее прибыли все еще не дотягивают до $12,5 млрд, которые она получила в 2018 году, когда инфляция была ниже 3%. Один из крупнейших в стране супермаркетов, Kroger, также сообщил о более высоких прибылях в 2018 году по сравнению с 2023 годом.

С другой стороны, Kraft Heinz в 2017 году получила астрономические $10,9 млрд, почти в четыре раза больше, чем в 2022 году.

Таким образом, хотя аргумент Харрис не совсем ошибочен, он также не совсем точен. Есть случаи, когда рост цен переводился в большие корпоративные прибыли, например, Cal-Maine Foods, крупнейший производитель яиц в США, который почти удвоил свою выручку и увеличил прибыль на 718% благодаря резкому росту цен на яйца в первом квартале 2021 года.

Предложение и спрос

Прежде чем начать поступать обвинения в предвзятости, давайте признаем очевидное: бизнесы стремятся максимизировать свою прибыль. Компании найдут каждый возможный способ и повод воспользоваться потребителями. В конечном итоге, они не на вашей стороне.

В результате, "уменьшение инфляции", коварная практика поддержания той же цены, но уменьшения размера продукта, остается актуальной проблемой. "Жадная инфляция" также является неоспоримым фактом. Но, поверьте или нет: Федеральный резервный банк Сан-Франциско провел тщательный анализ этой проблемы в мае, указав на аномальные рост цен, которые не соответствовали рыночным условиям для товаров, таких как бензин, автомобили, ремонтные работы, стирка и средства личной гигиены, когда инфляция начала расти в 2021 году.

Тем не менее, важно помнить, что экономика США - это не несколько рынков. Прибыли компаний не были основной причиной инфляции, согласно тому же исследованию Федерального резервного банка Сан-Франциско. Эти ценовые надбавки в определенных секторах не были необычными - и если рассматривать в целом, "жадная инфляция" практически не существовала.

Исследование Федерального резерва всегда полезно для передачи сообщения, но противопоставление ценового сговора как основной причины инфляции - это не ракетостроение. Это просто элементарная экономика: цены определяются предложением и спросом, а не бизнесом в одиночку.

И нигде это не видно так ясно, как в розничном секторе сегодня: многие компании по всему спектру сообщили аналитикам Уолл-стрит, что некоторые клиенты отказываются платить более высокие цены. В результате компании, такие как Target, Starbucks и McDonald's, снизили цены и ввели акции, чтобы вернуть клиентов.

Арендные ставки также снизились в последние месяцы из-за избытка нового жилья, что привело к тому, что арендодатели предлагают стимулы, такие как бесплатный месяц аренды или бесплатная парковка, чтобы завлечь арендаторов.

Вновь сила предложения и спроса.

Что спровоцировало кризис инфляции

Так если не жадные корпорации, то что именно спровоцировало рост инфляции?

Сюжет начинается с того, что Covid нанес серьезные удары по глобальной экономике. Пандемия заставила многие страны, в том числе США, временно приостановить экономическую деятельность и влить триллионы долларов стимулов в экономику, чтобы поддержать бизнес и рабочих. Это предоставило рабочим дополнительные средства, которые искусственно стимулировали потребительские расходы - явление, которое продлится несколько лет.

Федеральный резерв также присоединился к этому, снизив процентные ставки почти до нулевого уровня в течение двух лет, предоставив финансовое благополучие для поколений. В результате американцы скупали дома с невероятно низкими ставками ипотеки на 30 лет в диапазоне от 2% до 3%. И те, кто владеет домами, могли перефинансировать их по сопоставимым ставкам.

Этот идеальный конвергенции обстоятельств создал условия для резкого роста цен.

Затем вторжение России в Украину усугубило хаос в глобальных цепочках поставок, еще больше повышая цены, и временные беспорядки и хаос на Ближнем Востоке также временно повысили цены на нефть.

Бизнесы сами по себе не гарантируют надежность, вот почему у нас есть регуляции. Однако борьба против инфляции в основном выиграна. Потребители четко обозначили свою позицию. Действовать сейчас, скорее всего, не принесет большой пользы.

Несмотря на улучшение цепочек поставок и возвращение цен к норме, некоторые крупные продовольственные корпорации все еще испытывают рекордную прибыльность. Эта ситуация, хотя частично и адресована некоторыми розничными торговцами, передающими сбережения на потребителей, подчеркивает необходимость соблюдения бизнесом экономических регуляций и вклада в общую экономику.

Рост инфляции имел несколько причин помимо стремления корпораций к прибыли, и война против инфляции уже в основном выиграна. Потребительская способность и рыночные условия, в том числе предложение и спрос, играют значительную роль в определении цен, и многие бизнесы уже реагируют на сопротивление потребителей против более высоких цен.

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