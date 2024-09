Открытие различий между Путиным и Лавровым

12:59 Россия заявляет о победе в Донецке, захватив несколько городов По заявлениям России, их войска успешно захватили четыре дополнительных города в Донецкой области Украины. Южное подразделение захватило Красногоровку и Григоровку, Восточное — Водяное, а Центральное — Глинянку, как сообщает Министерство обороны России. Однако эти утверждения пока не подтверждены независимо. Военные советники Украины классифицируют три из четырех пострадавших общин — все, кроме Григоровки, — как оккупированные территории. Украина в настоящее время испытывает сильное давление на восточном фронте.

12:20 Москва ограничена одним партнером по диалогу После мирной встречи в Швейцарии без участия России в июне канцлер Германии Олаф Шольц выразил желание вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Однако Россия отвечает сдержанно, и министр иностранных дел Сергей Лавров ведет переговоры в основном с неевропейскими странами, сообщает корреспондент ntv Рейнер Мунц.

11:50 Киев предупреждает об увеличении использования химического оружия Россией Представители Украины выразили обеспокоенность по поводу растущего использования химического оружия российскими войсками на территории Украины. Военное командование Украины отмечает значительное увеличение использования опасных веществ и химических агентов в августе — 447 случаев, а затем еще 4035 случаев с 15 февраля 2023 года по 24 августа 2024 года. Кроме того, якобы российские войска используют запрещенные химические вещества и тестируют неизвестные химические соединения.

11:19 Киев требует разрешения на атаки на склады за пределами российских границ Глава офиса президента Украины вновь потребовал от западных союзников разрешения использовать украинское оружие против целей на территории России. Андрей Ермак подчеркивает необходимость целенаправленных ударов по российским ракетным складам. "Защита — не провокация", — отмечает он в Telegram. Западные страны не хотят давать разрешение на использование украинского оружия на территории России из-за опасений эскалации.

10:53 Россия преуспевает в атаках с использованием дронов и ракетных ударов По данным официальных сообщений, в результате drone и ракетных атак России по меньшей мере трое человек получили ранения, а здания были повреждены и загорелись в нескольких регионах Украины. Украинская ПВО сбила 38 дронов в 13 регионах, успешно перехватив 18 из них, сообщается в Telegram. Россия также запустила две ракеты во время атак, в результате чего в восьми регионах произошли перебои с электроэнергией.

10:27 Ущерб репутации: посол по правам детей Путина выходит замуж за олигарха Ранее считавшаяся символом российской женщины, Мария Львова-Белова, посол по правам детей, была замужем за православным священником с 2003 года. Пара использовала пропагандистские СМИ, чтобы продвигать традиционные ценности, религиозную веру и родительский опыт. Они даже сотрудничали с Владимиром Путиным, которого Международный уголовный суд обвинил в 2023 году в похищении детей из Украины. Однако, как оказалось, преданность Львовой-Беловой традициям и священнику-мужу может не быть такой сильной, как казалось, учитывая недавние сообщения о том, что она вышла замуж за олигарха Константина Малофеева, с которым у нее была длительная связь. Малофеев известен своими связями с телеканалом "Царьград", аффилированным с Кремлем, и своей поддержкой монархии и российской войны.

09:59 Атаки Украины приводят к жертвам и разрушениям в Москве Женщина погибла в результате украинской атаки беспилотников на российскую столицу Москву, сообщают местные власти. Видео показывает взрывы в жилых районах. Российские источники также сообщают о перехвате 144 дронов.

09:32 "Океан-2024": российский флот проводит глобальные военные учения Российский флот начинает стратегические маневры "Океан-2024" в различных регионах крупнейшей страны мира. В учениях примут участие более 400 военных кораблей, в том числе подводные лодки, и более 90 000 военнослужащих из разных флотов, которые будут проходить до 16 сентября. Маневры проходят в Тихом, Арктике, Балтийском и Каспийском морях, а также в Средиземном море, где Россия имеет военное присутствие в сирийском портовом городе Тартус.

09:10 Гибель людей при пожаре в российском регионе Оренбург Два человека погибли в результате пожара на нефтепроводе в российском регионе Оренбург, сообщает агентство ТАСС. Расследование причин пожара продолжается. Однако нет информации о времени начала пожара. Неподтвержденные сообщения, связанные с инцидентом, распространяются на некоторых российских каналах Telegram.

08:43 Переговоры приостановлены, Россия настаивает на территориальной целостности Россия не будет вести переговоры с Украиной, пока их войска не отступят с российских территорий, как заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, цитируя агентство ТАСС. Ранее пресс-секретарь Кремля Песков высказал подобные мнения.

07:43 Шольц устанавливает условие для участия России в саммите мираКанцлер Германии Олаф Шольц устанавливает определенные условия для участия России в возможном саммите по Украине. На мероприятии СДП в понедельник вечером он подчеркивает, что помимо поставок военной помощи Украине для борьбы с агрессором, Россией, должны предприниматься усилия для поиска выхода из ситуации с войной. Как и украинское руководство, Шольц хочет еще одну конференцию по миру с участием России. Он заявляет: "Очевидно, это невозможно, если участник одновременно угрожает продолжать атаки", имея в виду президента России Владимира Путина. Путин, по словам Шольца, даже требует больше украинской территории в обмен на мир. "Важно в политике, как всегда, ясность, твердость и храбрость. Это необходимо для обеспечения мира и безопасности в Европе", - заключает канцлер Шольц.

07:18 Фико критикует украинские вооруженные силы за якобы фашизм - Киев протестуетУкраина в ссоре с критикой прорусского премьер-министра Словакии Роберта Фико. Как сообщает Reuters, он призвал Киев действовать против "фашизма" в своих вооруженных силах. В заявлении украинского Министерства иностранных дел говорится: "Украинские солдаты защищают своих семей, дома и землю, а также всю Европу и свободный мир от российских захватчиков. Они носят символ 'З', который является представителем фашистской эстетики в современной России". Министерство добавляет, что украинский народ понес "миллионы жертв" в борьбе против нацизма в течение 20 века. Обвинение Фико в "фашизме" совпадает с российской пропагандой, часто отождествляющей украинское руководство с нацистами. Фактически, праворадикальные партии получили всего 2,4% голосов на выборах в Украине в 2019 году. Историк Тимоти Снайдер, однако, обнаруживает фашистские тенденции в режиме Путина.

06:56 Воробьев исправляет данные о жертвах после атаки на российскую столицуВ телеграмм-послании губернатор Московской области Андрей Воробьев исправляет предыдущие сообщения о смерти ребенка. Он сообщает, что в результате украинской беспилотной атаки на российскую столицу погибла женщина и трое граждан были ранены. Изначально он сообщал о смерти ребенка, но не смог подтвердить это. Он заявляет, что 43 человека размещены в временных убежищах.

06:25 Гринпис расследует экологический ущерб, причиненный Россией в УкраинеГринпис открывает офис в Киеве, чтобы ускорить проекты реконструкции в Украине и изучить экологический ущерб, причиненный российским вторжением. В заявлении Гринпис сообщается, что они уже сотрудничают с местными экологическими организациями для расследования и документирования этих экологических правонарушений. Новый руководитель офиса Наталья Хосак делится: "Наша миссия - помочь Украине в зеленой реконструкции социальной инфраструктуры за счет использования чистых источников энергии, таких как солнечная и ветровая энергия".

06:02 Российские сообщения о смерти ребенка в Московской области после украинской атакиПосле украинской беспилотной атаки в Московской области российские сообщения сообщают о смерти ребенка. Губернатор Андрей Воробьев объявил в Телеграмме, что в столичном регионе было перехвачено как минимум 14 украинских беспилотных летательных аппаратов за ночь. Один из них вызвал пожар, который в настоящее время тушат пожарные. Воробьев добавляет: "К сожалению, погиб девятилетний ребенок". Перехват другого беспилотного летательного аппарата в столичном регионе привел к минимум одному ранению, когда обломки упали на жилой дом. Мэр Москвы Сергей Собянин первоначально сообщал, что 11 беспилотных летательных аппаратов были перехвачены возле российской столицы.

05:31 Украина отражает российскую беспилотную атаку на КиевВоенное управление столицы сообщает в Телеграмме, что украинские подразделения ПВО успешно отразили российскую беспилотную атаку на Киев.

04:36 Обломки сбитого российского беспилотника попадают на завод по производству топлива и энергии в Тульской областиПо данным российского информационного агентства ТАСС, обломки беспилотника, сбитого российской ПВО в Тульской области, попали на завод по производству топлива и энергии. "К счастью, жертв нет", - цитирует ТАСС тульских чиновников. Процесс работы и поставка ресурсов потребителям остались без изменений, и ситуация остается под контролем.

03:29 Украинские беспилотники атакуют Московский районПосле перехвата двух украинских беспилотников над районом Домодедово в Москве были派遣 экстренные службы на место аварии, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин. Никаких подробностей о возможном ущербе или ранениях не предоставлено. Район Домодедово, примерно в 50 километрах к югу от Кремля, является домом для одного из крупнейших аэропортов Москвы.

02:17 Российская ПВО останавливает беспилотник, приближающийся к МосквеРоссийские подразделения ПВО успешно перехватили и уничтожили беспилотник, направляющийся к Москве, как сообщает мэр Москвы Сергей Собянин. Preliminary reports indicated no damage or injuries at the debris fall site. No statement had been issued by the Ukrainian side.

00:12 Президент Украины благодарит Швецию за новый пакет помощиПрезидент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Швеции за пакет военной помощи на сумму 445 миллионов долларов. "Эта значительная помощь, в том числе системы ПВО, противотанковое оружие и финансовые взносы для решения срочных потребностей в Украине, усилит наши оборонительные возможности", - прокомментировал Зеленский в Твиттере. Согласно шведским сообщениям, пакет также включает запасные части для истребителей Gripen для подготовки к будущим поставкам самолетов.

22:17 Министерство иностранных дел: Россия представляет "серьезную опасность" для tranquility, расположенная прямо на восточной границе НАТО После проникновения российских беспилотников в Латвию и Румынию Министерство иностранных дел классифицировало Россию под руководством Владимира Путина как "серьезную опасность для tranquility и безопасности". "К сожалению, Россия Путина в настоящее время является серьезной опасностью для tranquility и безопасности прямо на восточной границе НАТО", - говорится в сообщении на X. "Это было особенно продемонстрировано недавними проникновениями беспилотников в Румынию и Латвию". "Мы сотрудничаем со своими союзниками и поддерживаем их сторону", - отмечает Министерство иностранных дел в отношении беспилотников. В выходные дни НАТО и страны ЕС, Латвия и Румыния, сообщили о проникновении российского беспилотника на свою территорию.

21:42 США отказываются поддерживать утверждения о поставках ракет от Ирана в Россию Правительство США не может подтвердить сообщения о том, что Иран поставляет России баллистические ракеты, заявил Джон Кирби, официальный представитель по вопросам национальной безопасности США.

21:28 Зеленский призывает к быстрому выполнению соглашений о помощи Президент Украины Владимир Зеленский призывает к быстрому выполнению соглашений о помощи с Западом. "Прогресс войны напрямую зависит от уровня логистики поставок и строгого соблюдения всех обязательств нашими партнерами", - заявил он в своем вечернем видеообращении. Оружие и оборудование должны прибывать своевременно, чтобы быть эффективными. "То, что необходимо в сентябре, должно достичь наших войск в сентябре".

20:52 Российский оппозиционный политик советует не давать Путину "приемлемый выход" Знаменитый российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза предупреждает Запад об оказании российскому президенту Владимиру Путину "приемлемого выхода" из войны в Украине. "Важно, чтобы Владимир Путин не победил в конфликте против Украины", - заявил Кара-Мурза. "Важно, чтобы Владимир Путин не нашел приемлемый выход из этого конфликта в Украине". Примерно через месяц после своего освобождения в результате обмена пленными Кара-Мурза объясняет "усталость" от войны в западных обществах. Однако Путин должен "быть побежден". Он добавляет, "Если, к сожалению, режим Путина сможет представить исход войны как триумф для себя и сохранить свою власть, мы будем говорить о другом конфликте или катастрофе в течение года или 18 месяцев".

