Власти стремятся идентифицировать владельцев ножей - Открытие ножа в шкафу побудило правоохранителей вмешаться

В уютном баварском городе Пархирхен, расположенном в районе Ротталь-Инн, обнаружена складная лезвие, что вызвало значительное действие полиции. Как сообщают власти, прохожий заметил мужчину с сложенным карманным ножом возле железнодорожного вокзала. В результате, на место были отправлены многочисленные сотрудники полиции для поиска мужчины примерно 35-40 лет.

Примерно через три с половиной часа полиции удалось задержать подозреваемого. Задержанный мужчина был 42 лет и при себе имел компактный нож, подобный ножу для нарезки. Такие ножи часто используются профессионалами для резки алюминиевой фольги или картона. Полиция подчеркнула, что мужчина не представлял угрозы никому. Местное отделение полиции теперь будет расследовать обстоятельства.

Недавнее нападение с ножом в Солингене, в результате которого погибли трое человек, вызвало в Германии постоянный диалог о ужесточении огнестрельного оружия, в частности, в отношении ножей.

Первоначальная полицейская операция, вызванная сообщением о замеченном мужчине, привела к развертыванию многочисленных сотрудников полиции. В результате полицейской операции был задержан подозреваемый с ножом, подобным ножу для нарезки.

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