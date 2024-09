Открытие неожиданной роли известных консервативных влиятельных лиц в социальных сетях как непреднамеренных усилителей российской пропаганды.

Министерство юстиции не прямо обвинило или не назвало личностей, но рассекреченные судебные документы, обнародованные в среду, показали, что производители российских государственных СМИ направили почти $10 млн в адрес неопределенной онлайн-медиа-компании в Теннесси. Как сообщает CNN, эта компания называется Tenet Media. Известная тем, что она размещает популярных правых комментаторов, таких как Тим Пул, Бени Джонсон, Лорен Саутен, Тейлор Хэнсен, Мэтт Кристиансен и Дейв Рубин, Tenet Media может похвастаться огромной аудиторией на различных платформах социальных сетей.

Двух сотрудников российских государственных СМИ обвинили в сговоре с целью нарушить Закон о регистрации иностранных агентов и отмывании денег. Тайные платежи проливают свет на некоторых высокопоставленных правых деятелей, которые якобы получали миллионы от Кремля без их ведома, согласно Министерству юстиции. Эти лица использовались для продвижения консервативных взглядов, которые служили интересам России.

Обвинительное заключение раскрывает, насколько уязвима бурно развивающаяся сцена онлайн-влиятельных лиц, подкастов и создания контента для проникновения, с создателями, работающими с минимальными ограничениями и прозрачностью.

Tenet Media была запущена в прошлом году, описывая себя как сеть неоднозначных комментаторов, сосредоточенных на политических и культурных вопросах Запада с шестью ключевыми фигурами, все с установленным присутствием в консервативной медиа-среде. Некоторые, такие как Тим Пул и Бени Джонсон, имели предыдущий опыт работы в основных медиа-организациях перед переходом в консервативные СМИ.

Рубин, который когда-то был известен своими либертарианскими взглядами и работал в прогрессивной сети The Young Turks, теперь ведет "The Rubin Report" на The Blaze Гленна Бecka, а также на YouTube. Другие, такие как Лорен Саутен, получили известность в онлайн-альт-райте и белом национализме (Саутен ранее отрицала, что является белым националистом).

Влиятельные лица, связанные с Tenet Media, набрали более 6 миллионов подписчиков на YouTube, и их охват распространялся за пределы видеоплатформ, принадлежащих Google. Пул, известный своей черной шапкой на прямых трансляциях, принимал таких крайне правых экстремистов, как лидер Простых парней Энрике Тарио и Джек Позибец. Ранее в этом году Пул interviewed бывшего президента Дональда Трампа на своем подкасте.

Договоры между Tenet Media и влиятельными лицами варьировались, с эксклюзивным размещением некоторых шоу на платформе и перекрестным размещением контента других создателей. Согласно обвинительному заключению, один медиа-звезда получал $400 000 в месяц за создание контента для платформы, а другой влиятельный человек также получил бонус в размере $100 000.

Христиансен, которого в июне прошлого года approached co-основателями Лорен Чен и Лиам Донован от Tenet Media, чтобы присоединиться к их сети, заявил, что они могли бы помочь ему получить больше видимости для его контента. Ни Чен, ни Донован не были названы в обвинительном заключении.

Чен, правый медиа-деятель, которая имела более 572 000 подписчиков на своем YouTube-аккаунте, прежде чем он был удален в четверг, была уволена из Blaze Media на день после того, как обвинительное заключение было рассекречено Министерством юстиции.

Представители Tenet Media не ответили на запрос на комментарий.

Российские нарративы на виду

Обвинительное заключение утверждает, что сотрудники российского государственного СМИ RT финансировали и руководили компанией с целью проникнуть в аудиторию комментаторов, чтобы эксплуатировать разделительные нарративы, которые служили российским интересам. Партнерство в основном укрепляло сходство между взглядами Кремля и влиятельными лицами компании. Агентства разведки заявляют, что Кремль стремился укрепить кампанию Дональда Трампа, ставил под сомнение западную поддержку Украины и критиковал некоторые аспекты движения ЛГБТК.

Министерство юстиции заявило, что взгляды, продвигаемые в видеороликах влиятельных лиц, служили интересам Кремля и нарративам, в том числе подогревая внутреннее разделение и ослабляя оппозицию ключевым интересам России, таким как ее текущий конфликт в Украине.

В то время как Россия и Республиканская партия под Трампом все больше сближаются в своих взглядах, военные действия России в Украине стали популярной темой среди влиятельных лиц Tenet. Например, Пул заявил на прямой трансляции в прошлом месяце: "Украина — враг этой страны!" и "Украина — наш враг, финансируемый демократами". Кроме того, в another instance, российские спонсоры попросили сооснователя Tenet обвинить Украину и Соединенные Штаты в теракте на концерте за пределами Москвы, в результате которого погибли более 130 человек. Хотя ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение, президент России Владимир Путин подразумевал involvement Украины, что Киев отрицал.

23 марта Джонсон выразил подозрения в отношении involvement Украины в нападении в клипе, загруженном на его частный канал, заявив, что это казалось слишком удобным для США выдавать предупреждения о терроризме перед инцидентом. Неясно, является ли Джонсон "комментатором-3" или просто разместил соответствующий видеоролик заранее. Джонсон неоднократно отрицал какие-либо связи с российским финансированием и утверждал свою независимость в редакционных вопросах.

В субботнем вечернем посте Джонсон отверг любую связь между делами, указанными в обвинительном заключении, и его шоу, заявив, что он никогда не просил освещения, а также не касался этой темы на Tenet или любой другой платформе после этого.

Пропаганда, продвигаемая мониторируемыми влиятельными лицами, совпадала с повесткой дня Кремля, такой как разжигание страха перед бандами мигрантов и продвижение Трампа, которого американские агентства разведки считали предпочтительным кандидатом России на выборах 2020 года.

В 2022 году Пул выразил озабоченность по поводу стрельбы в ночном клубе ЛГБТК в Колорадо, где мужчина убил пятерых и ранил 19 других, виня в этом "всех возрастов drag brunch" клуба, поддерживающий "привлечение детей".

"Мы не должны терпеть педофилов, которые соблазняют детей", — написал Пул, бывший Twitter. "Club Q провел мероприятие по соблазнению. Как мы можем предотвратить насилие и прекратить соблазнение?"

Идея о том, что ЛГБТК-люди — педофилы или соблазнители, является крайне гомофобной конспирологической теорией, часто используемой для обоснования анти-ЛГБТК политики в крайне правых кругах.

В конце того же месяца Рубин атаковал канадского премьер-министра Джастина Трюдо, назвавшего Путина "монстром", после того как Трюдо призвал Израиль проявить сдержанность в военном конфликте с ХАМАСом после нападения 7 октября.

Рубин назвал Трюдо "плохим коммунистическим ублюдком" и посоветовал ему "выйти из шкафа уже", что не соответствует действительности.

Министерство юстиции заявило, что комментаторы не знали о российском источнике финансирования и им сказали, что платежи осуществляются от имени фиктивного европейского инвестора по имени Эдуард Григорян.

"На самом деле и в действительности", - говорится в обвинительном заключении, "Григорян был вымышленной фигурой".

После обнародования обвинительного заключения influencers Tenet, выступившие вперед, признали свою неосведомленность о российском финансировании и описали себя как жертв schemes.

"Никто, кроме меня, не имел полного контроля над шоу, и контент программы часто лишен политической предвзятости", - заявил Пул.

По крайней мере, трое комментаторов сообщили, что с ними связывались агенты ФБР для добровольных интервью в связи с возможным преступлением.

"Откровенное пиар-мероприятие"

По словам обвинительного заключения, россияне убедили Tenet продвигать популярные вирусные видео. В одном случае сотрудников Tenet попросили перепостить видео известного американского политического комментатора, предположительно Тucker Carlson, хвалящего свой опыт шоппинга в России.

"Просто кажется откровенным пиар-мероприятием", - отметил "Продюсер-1" в внутренней коммуникации с одним из основателей компании, как указано в обвинительном заключении.

Тем не менее, под давлением основателя компании продюсер в конце концов согласился, запланировав перепостить видео на следующий день, согласно обвинительному заключению.

"Информационная стирка так коварна", - прокомментировала эксперт по дезинформации Нина Jankowicz, сооснователь проекта American Sunlight. "Эти individuals мотивированы своей прибылью, поэтому они постят провокационный контент, чтобы собрать просмотры и лайки, удовлетворяя своих 'производителей'".

"Эти individuals не проводят тщательные проверки своих спонсоров, и миллионы американцев полагаются на них за непредвзятыми новостями", - добавила она.

Tenet Media еще не ответила на запросы и перестала публиковать контент в среду. Один из перечисленных талантов компании, Тейлор Хэнсен, заявил в четверг в посте: "TENET Media прекратила свою деятельность после обвинений DOJ".

Постоянные операции влияния России

У российского правительства долгая история эксплуатации американцев в кампаниях дезинформации и влияния, направленных на разжигание разногласий внутри США и продвижение интересов России.

В последние годы Россия успешно эксплуатировала анонимность социальных сетей и интернета, чтобы проникнуть tanto в правые, как и левые американские социальные движения. Проникновение обычно включало настоящих американцев, работающих неосознанно в сотрудничестве с российскими агентами.

После выборов президента США в 2016 году расследования конгресса и федеральных органов власти показали, что России удалось использовать неосведомленных американцев для проведения протестов, управления аккаунтами в социальных сетях и проведения мероприятий от своего имени.

"Благосклонные государственные актеры используют как вещательные, так и социальные медиа на различных уровнях прозрачности", - написала Рене ДиРеста, бывший менеджер по исследованиям в Стэнфордской наблюдательной группе и автор книги "Невидимые правители: Люди, которые превращают ложь в реальность".

"Россия одновременно применяет несколько стратегий; когда одна стратегия становится менее эффективной или дорогостоящей, они переходят к другим стратегиям", - добавила ДиРеста. "Эта ситуация является, по сути, формой передовых операций СМИ - подход, который использовался долгие годы, хотя наиболее эффективные 'полезные идиоты' теперь могут быть influencers вместо журналистов прошлых лет".

*Дони О’Салливан contrib

