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Открытие: Гостиница, признанная самой привлекательной в мире в 2024 году

Этот пышный курорт в Марракеше, созданный при правлении монарха Марокко, с момента своего дебюта в 2010 году неустанно приходит на выручку, чтобы осчастливить своих посетителей роскошным опытом.

 and  Ann Bradley
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Благовонная гостеприимность: Уютно расположившись в историческом отливе древней Ма'ús, Королевский...
Благовонная гостеприимность: Уютно расположившись в историческом отливе древней Ма'ús, Королевский Мансур почитает за «исключительное» обслуживание и скрупулезность в деталях.

Открытие: Гостиница, признанная самой привлекательной в мире в 2024 году

Роял Мансур Марракеш, уютно расположенный внутри исторических стен древнего Марракеша, признан за свой "исключительный" сервис.

Этот роскошный отель, состоящий из набора частных риадов, был выбран в качестве получателя премии "Искусство Гостеприимства" по версии "50 лучших отелей мира" до официального выпуска списка в сентябре.

Премиальный опыт

Расположенный на шести акрах пышных садов, Роял Мансур Марракеш считается "символом" индустрии роскошных отелей благодаря своей "необычайной" гостеприимности и тщательному вниманию к деталям.

Вдохновленный идеей создания "медины внутри медины", уединенный курорт может похвастаться сетью тайных туннелей и "засекреченными" входами, которые способствуют предложению гостям эксклюзивности и максимальной конфиденциальности.

По словам Эммы Слейт, главы контента в "50 лучших отелях мира", Роял Мансур Марракеш выделяется своей исключительной гостеприимностью и теплым приемом.

"Роял Мансур Марракеш превосходит ожидания, предоставляя каждому гостю свой личный дворец и личного дворецкого", - говорит она, отмечая стойкость отеля после землетрясения магнитудой 6,8, которое поразило центральную часть Марокко в сентябре прошлого года.

Старый город Марракеш, являющийся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, был одним из районов, сильно пострадавших от землетрясения.

"Несмотря на трудности, вызванные землетрясением, команда Роял Мансура продолжает обеспечивать превосходный гостевой опыт", - отмечает Слейт.

Исключительная жемчужина

Чтобы определить победителя, члены академии были попрошены назвать объект, который предложил "самый выдающийся опыт гостеприимства" в течение 18-месячного периода голосования, с акцентом на его атмосферу, предоставление "незабываемых опытов" и общую теплоту гостеприимства и окружения.

Жан-Клод Мессант, управляющий директор коллекции Роял Мансур, выражает "гордость" по поводу награды, ранее присужденной шотландскому пятизвездочному отелю Гленеagles в 2023 году.

Мессант attribuирует награду "превосходной" команде пятизвездочного курорта за постоянное предоставление "непревзойденной теплоты, гостеприимства и сервиса" своим гостям.

"Наша главная цель - чтобы каждый гость уезжал из наших отелей с незабываемыми воспоминаниями о своем пребывании", - говорит Мессант, описывая Роял Мансур Марракеш, полный четырех престижных ресторанов, как "жемчужину" коллекции Роял Мансур.

Известный Роял Мансур Касабланка, расположенный в сердце ар-деко района Сиди Белиут, открылся в апреле, в то время как пляжный курорт Роял Мансур Тамуда Бей был запущен ранее в этом году.

В прошлом году итальянская 24-комнатная собственность Пассалакуа, надзирающая за озером Комо, была названа лучшим отелем в дебютном выпуске списка "50 лучших отелей мира", празднующего 50 различных отелей из разных уголков мира.

"Создание незабываемых воспоминаний и сотрудничество с единомышленниками, для которых гостеприимство находится в центре их миссии, является одной из причин, по которой люди выбирают и влюбляются в эту индустрию. В результате премия "Искусство Гостеприимства" оказалась одной из самых подходящих наград для объявления первой", - заключает Слейт.

50 лучших отелей мира будут объявлены на церемонии, которая состоится в Лондоне 17 сентября 2024 года.

Путешественники с нетерпением ждут объявления "50 лучших отелей мира" 2024 года, ожидая, что Роял Мансур Марракеш сохранит свой исключительный сервис и выйдет из новостей прошлого года о землетрясении, демонстрируя свою стойкость в предоставлении выдающегося гостеприимства.

В мире новостей роскошного туризма Роял Мансур Марракеш продолжает привлекать внимание своим непревзойденным гостеприимством, устанавливая высокий стандарт для других отелей, стремящихся получить престижную премию "Искусство Гостеприимства".

Королевский Мансур Маракешпрактически занял третье место в конкурсе «Искусство гостеприимства», перед британским списком из 50 лучших отелей в мире.
Резиденция с 53 спальнями, созданная королем Мухаммедом VI, заслужила признание за свой высочайший прием.

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