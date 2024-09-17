Открытие фактов об ошибочных обвинениях, затрагивающих гаитянских мигрантов в общине Огайо

Спорные утверждения привлекли значительное внимание на национальном уровне. Ранее бывший президент Дональд Трамп поддерживал эту дезинформацию во время дебатов с вице-президентом Камалой Харрис, ложно заявляя: "В Спрингфилде они едят собак. Те, кто въехал, едят кошек."

Вслед за этим Вэнс твердо стоял на своем в этой необоснованной претензии. В воскресном выпуске CNN "Государство союза" он заявил: "Американские СМИ игнорировали этот вопрос, пока Дональд Трамп и я не начали обсуждать мемы с кошками. Если мне придется выдумывать истории, чтобы обратить внимание на проблемы американского народа, я сделаю это."

Эта дезинформация за несколько дней перешла от поста в местной группе Facebook к национальным заголовкам, и власти пытаются смягчить напряжение, пока Спрингфилд борется с последствиями.

Происхождение заблуждений

В посте в группе Facebook Спрингфилда утверждалось, что пропавший кот был найден у соседа-гаитянина и должен быть съеден, как сообщает Springfield News-Sun. Эти слухи были впоследствии усилены консервативными СМИ и распространены на платформе X, получив широкую огласку 9 сентября, согласно CNN в то время.

"Президент Трамп депортирует иммигрантов, которые едят домашних животных. Камала Харрис переселит их в ваш город. Сделайте свой выбор, Америка", - написал аккаунт кампании Трампа на X.

Сенатор Тед Круз из Техаса поделился мемом с двумя котятками, обнимающимися, с наложенным текстом "Голосуйте за Трампа, чтобы гаитянские иммигранты не съели нас".

Вэнс также опубликовал видео о миграции в Огайо во время недавнего слушания, заявив: "Теперь сообщается, что у людей похищают и съедают домашних животных те, кто не должны быть в этой стране".

Несколько аккаунтов поделились записью с камеры тела, якобы поддерживающей их заявления. Однако эта запись была снята в Кэнтоне, Огайо, более чем в 170 милях от Спрингфилда, и женщина в видео не была гаитянской иммигранткой, как сообщает Reuters.

Один из первых жителей Спрингфилда, поделившихся дезинформацией, сказал NBC News в пятницу, что сожалеет о распространении поста в Facebook о пропавшем коте соседа.

Официальные лица Огайо опровергают утверждения как безосновательные

Мэр Спрингфилда Роб Рю неоднократно опровергал обвинения, сообщив CNN в воскресенье, что город находится в трудном положении и получает угрозы уже несколько дней.

"Мы находимся под пристальным вниманием из-за этого фокуса, что делает сосредоточение на настоящих проблемах сложным. В настоящее время мы сосредоточены на безопасности нашего сообщества", - сказал Рю в "Государстве союза".

Последствия в маленьком городе были значительными, что привело к блокировкам или закрытию мэрии Спрингфилда, школ, колледжей и больниц из-за угроз.

Дьюин направляет Огайский патруль штата для мониторинга школ Спрингфилда после того, как они получили 33 угрозы взрыва с конца прошлой недели. Угрозы оказались ложными, как заявил Дьюин на пресс-конференции в понедельник днем.

Рю не общался напрямую с Вэнсом, но призвал тех, кто распространяет слухи, понять, что власти Спрингфилда предоставляют правдивую информацию сообществу.

"Иммиграция оказала давление на наше сообщество, но мы стремимся комфортно принять ее и способствовать безопасности и росту сообщества", - сказал Рю.

Дьюин решительно отверг это утверждение в воскресенье. "Нет, абсолютно нет", - ответил он, когда его спросили, видел ли он какие-либо доказательства того, что иммигранты едят домашних животных в ABC "Этом недель".

Гаитянские иммигранты в Спрингфилде

Веб-сайт Спрингфилда сообщает, что от 12 000 до 15 000 иммигрантов проживают в округе Кларк (население 136 000), и гаитянские иммигранты законно присутствуют в рамках программы убежища, которая позволяет гражданам и законным резидентам подавать заявление на въезд своих родственников из Гаити в Соединенные Штаты.

Распространение дезинформации затронуло настоящие опасения местных жителей о росте города, как выразили жители CNN.

В письме, отправленном в июле сенаторам Шерроду Брауну из Огайо и Тиму Скотту из Южной Каролины, менеджер города Брайан Хекк упомянул, что нехватка жилья представляет собой "кризис" для города с 2018 года, и растущее население добавляет стресса.

Согласно городу, иммигранты с временным статусом защиты (TPS) имеют право законно получать финансовую помощь, здравоохранение и питание, услуги занятости и образования, а также услуги жилья. Поскольку иммигрантам, получившим TPS, необходимо подать заявление на документ об авторизации работы, который может занять несколько месяцев, они могут нуждаться в помощи до легального поиска работы.

Программы, такие как TPS и, более недавняя, гуманитарная амнистия, были введены для решения проблем, связанных с природными катастрофами и политической нестабильностью и насилием в Гаити.

Экономика Спрингфилда в значительной степени зависит от гаитянских рабочих, которые занимают множество вакантных позиций, согласно городу.

Дьюин признал, что Спрингфилд столкнулся с некоторыми трудностями при интеграции в основном гаитянского населения, которое въехало в город через федеральскую программу иммиграции. Однако он заявил, что они работают над преодолением этих трудностей.

"Когда вы увеличиваете население с 58 000 до 73 000, вы, безусловно, столкнетесь с некоторыми проблемами и трудностями", - сказал он.

Тем не менее, губернатор заявил, что гаитянские иммигранты в Спрингфилде положительно влияют на сообщество, и распространение вредных комментариев о них не полезно для Спрингфилда и его жителей.

Трамп и Вэнс подливают масла в огонь

Вэнс признал на прошлой неделе, что утверждения о гаитянских иммигрантах, возможно, не соответствуют действительности, но призвал своих сторонников продолжать делиться "мемы с кошками".

"Мой офис получил многочисленные жалобы от настоящих жителей Спрингфилда, которые утверждают, что их домашние животные или местная дикая природа были похищены гаитянскими мигрантами. Возможно, все эти слухи беспочвенны", - написал Вэнс на X 10 сентября, добавив: "Сохраните свой гнев для своих сограждан, которые страдают под политикой Камалы Харрис".

В своем последующем посте Ванс сказал: "Не позволяйте СМИ вас отчаивать, товарищи патриоты. Продолжайте распространять мемы с кошками."

С другой стороны, Трамп использовал эти ложные утверждения на своей предвыборной кампании, чтобы подчеркнуть свою позицию по иммиграции после повторения ложного утверждения во время дебатов на прошлой неделе.

В пятницу бывший президент объявил, что если он будет избран, он начнет масштабные депортации из Спрингфилда, Огайо, масштабные депортации. "Мы депортируем этих людей в Венесуэлу", - обещал он.

Говоря в Лас-Вегасе в субботу, Трамп сообщил репортерам, что не знал о каких-либо угрозах взрыва в Спрингфилде, но "Спрингфилд был захвачен нелегальными мигрантами, и это ужасная ситуация, которая произошла. Спрингфилд был очаровательным городом, но теперь люди испытывают трудности".

В этом отчете также приняли участие Кит Мехер, Эрик Брэннер, Кейтлин Стивен Хью, Омар Джименез, Майкл Уильямс, Тейлор Ромайн и Крис Бойетт из CNN.

В ответ на распространение дезинформации консервативными СМИ и политическими деятелями мэр Спрингфилда Роб Рю столкнулся с трудностями в фокусировке на нуждах города из-за интенсивного внимания и угроз. (политика)

Губернатор ДеВайн отверг утверждения о том, что гаитянские иммигранты едят домашних животных в Спрингфилде, подчеркнув необходимость проверенных фактов в политической дискуссии. (политика)

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