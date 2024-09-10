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Открытие бесплатных денег из банкоматов, мода, популяризируемая на Tiktok

Популярный тренд в TikTok обещает существенные денежные вознаграждения. Несмотря на соблазнительную приманку, его подлинность сомнительна, что приводит к накоплению долгов у молодежи и общению с ФБР.

 and  Ann Bradley
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Несмотря на финансовый трюк, предложенный TikTok, Chase продолжает распределять финансовые ресурсы...
Несмотря на финансовый трюк, предложенный TikTok, Chase продолжает распределять финансовые ресурсы среди своих клиентов наравне с другими банковскими учреждениями.

- Открытие бесплатных денег из банкоматов, мода, популяризируемая на Tiktok

Первоначально опубликовано на ntv.de

Возбуждённые молодые люди с трудом сдерживают своё недоверие. Они празднуют и скачут перед филиалом банка Chase, бросая в воздух часть $20 банкнот из стопок, которые держат в руках. Видео с подобными сценами появились на TikTok, любимом приложении молодёжи, на прошлой неделе. На этих видео множество пользователей признались, что им удалось снять десятки тысяч долларов "бесплатных" денег с банкоматов Chase, якобы из-за ошибки.

Вирусный тренд или "жизненный хак" распространился на TikTok и другие социальные платформы: пользователи утверждали, что обнаружили, что могут выписывать чеки на крупные суммы, независимо от баланса своего счёта. В банкоматах Chase они могли снять часть этих воображаемых сумм без какой-либо проверки наличия денег.

Что молодые пользователи TikTok не сразу поняли: трюк с бесплатными деньгами из банкомата работал так же, как классический обман с чеками, но в ещё более поспешном порядке. Через несколько дней снятые суммы списывались со счетов - или банк пытался это сделать, но не находил достаточных средств на соответствующих счетах. Во многих случаях, как сообщается в американских СМИ, счета якобы блокировались.

Способ оплаты, вызывающий удивление у молодёжи

Тем не менее, якобы умные "хакеры" оказались не только перед горой долгов, но и перед серьёзными штрафами. Выписывание и обращение не обеспеченных чеков является мошенничеством, и с суммами в десятки тысяч долларов это federal crime. Это означает, что ФБР проводит расследование.

Эти расследования, скорее всего, будут облегчены в большинстве случаев из-за крайне наивного поведения молодых правонарушителей. Многие использовали не только свой счёт и чековую книжку, но и гордо публиковали видео с собой и своей якобы добычей в социальных сетях. Почти все эти видео теперь удалены TikTok и другими платформами.

Удивление перед наивностью пользователей TikTok

Число участников мошеннической схемы остаётся неизвестным. Пострадавший банк, Chase, заявил, что все случаи мошенничества отслеживаются, и серьёзные случаи сообщаются в ФБР. Комментаторы в социальных сетях и в американских СМИ выразили удивление перед наивностью пользователей TikTok, которые, похоже, не поняли, что оплата чеками, хотя и может быть отложена, всегда будет списана.

Финансовый журналист Феликс Салмон из новостного портала Axos, однако, отметил, что было бы более разумно вообще отменить бумажные чеки, чем объяснять этот устаревший и трудно прослеживаемый способ оплаты молодёжи. В США и Германии чеки используются всё реже. По данным Федерального банка, оплата чеками теперь составляет менее 0,01 процента от всех платежей.

Несмотря на путаницу и кажущееся преимущество, пользователи TikTok, участвовавшие в этой схеме, могут столкнуться с серьёзными последствиями. Желаем им удачи в навигации по судебному процессу и возможным штрафам.

Неожиданное открытие обмана с чеками в результате этого вирусного тренда подчёркивает необходимость финансовой грамотности, особенно среди молодых поколений. Жаль, что такой простой и устаревший способ оплаты, как чеки, всё ещё вызывает путаницу, что приводит к непреднамеренному мошенничеству.

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