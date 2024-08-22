Открытая статья из газеты "Титаник" после столетия и двенадцати лет в шкафу
Следуя за катастрофическим событием, унесшим жизни более 1500 человек после того, как корабль затонул в апреле 1912 года, скорбь была живо изображена на фотографиях, представленных в газете 112-летней давности.
20 апреля 1912 года на первой полосе британской газеты The Daily Mirror были изображены две женщины в Саутгемптоне, городе, из которого отправился "Титаник", с нетерпением ожидающие списка выживших, который должен был быть размещен.
Заголовок гласил: "Одно из многочисленных несчастных событий, способствовавших трагедии "Титаника", считающейся самой трагической в мировой истории".
С отплытием RMS "Титаника" 10 апреля 1912 года он стал крупнейшим пассажирским судном в эксплуатации и получил прозвище "непотопляемый". Однако всего через четыре дня его первое плавание превратилось в международный кризис, когда корабль столкнулся с айсбергом в Северной Атлантике в 23:40 14 апреля. В течение менее трех часов корабль затонул, и жизни примерно 2220 человек на борту намного превосходили количество доступных шлюпок.
Газета была обнаружена в шкафу во время проведения аукционистами Hansons процедуры расчистки дома, где, как считалось, она пролежала более века.
Первая полоса газеты гласила: "Из 903 членов экипажа "Титаника" выжило только 210. Это значит бесконечное страдание для Саутгемптона, где матери оплакивают своих сыновей, жены - своих мужей, а молодые девушки - своих возлюбленных".
"Вчера был трагический день в истории Саутгемптона, положивший конец всем спекуляциям. Список выживших был размещен возле офисов White Star, и матери и жены, которые все еще надеялись, с тревогой читали имена, только чтобы столкнуться со своими худшими страхами".
"Для некоторых список принес радостные новости, но они колебались праздновать, окруженные невыносимой скорбью своих близких и соседей".
Затем газета перешла к развороту, заполненному изображениями тех, кто был на борту.
Чарльз Хансон, владелец аукционного дома Hansons, заявил в заявлении на сайте компании, что газета была найдена во время "процедуры расчистки" в доме в Личфилде, Стаффордшир.
"Газету обнаружил наш пожилой клиент благодаря его бабушке", - заявил Хансон. "У нее была коллекция газет, отмечающих значительные события, такие как коронация короля Георга V в 1911 году и гибель "Титаника"".
Хансон описал газету как "значимый фрагмент социальной истории", завершив тем, что "это открытие напоминает нам о многочисленных семьях и друзьях, оставшихся в скорби, разбитых сердцах матерей, отцов и жен".
После получения новостей о трагедии "Титаника" многие семьи решили отложить свои поездки из-за опасений за безопасность.
В результате трагедии "Титаника" популярность океанских лайнеров как средства роскошного путешествия временно снизилась.
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