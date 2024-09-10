Открытая древняя версия Конституции США находится в кабинете штата, выставлен на аукцион.

На первой странице обычного шрифта, вместо привычного готического, встречаются обычные слова: "США, народ..."

Этот экземпляр Конституции Соединенных Штатов, предположительно единственный частный, будет продан на аукционе, организованном аукционным домом Brunk Auctions 28 сентября в Эшвилле, Северная Каролина.

Минимальная ставка для этого аукциона уже установлена на уровне 1 миллион долларов. Нет минимальной цены, которую должен достичь лот.

Этот экземпляр был опубликован после того, как Конституционный конвент завершил работу над черновиком правительства нации в 1787 году и отправил его бессильному первоначальному американскому правительству под статьями Конфедерации, попросив их направить его в штаты для ратификации народом.

Это один из примерно 100 экземпляров, изданных секретарем того Конгресса Чарльзом Томсоном. Известно, что восемь таких экземпляров все еще существуют, и семь из них находятся в общественных учреждениях.

Томсон, вероятно, подписал два экземпляра для каждого из первоначальных 13 штатов, тем самым их легитимизируя. Затем они были отправлены на специальные ратификационные конвенции, где делегаты, все белые и мужчины, вели длительные дискуссии, прежде чем принять структуру правительства Соединенных Штатов, которое существует и по сей день.

"Это момент, где правительство и народ соединяются. Предисловие - 'мы, народ' - это место, где правительство просило народ наделить их властью", - сказал аукционист Эндрю Брунк.

Путь этого документа между подписью Томсона и 2022 годом остается загадкой.

Два года назад, во время расчистки участка в Эдентоне, Северная Каролина, который когда-то принадлежал Самуэлю Джонстону, был найден документ. Он был губернатором Северной Каролины с 1787 по 1789 год и руководил государственной конвенцией в свой последний год на посту, которая ратифицировала Конституцию.

Документ был найден в заброшенной комнате, полной старой мебели и пыльной полки, в двухъящичном металлическом шкафу с банкой лака на верху, прежде чем старый дом Джонстона был сохранен. Документ был на одном листе, который можно было сложить как книгу.

"Я получаю звонки каждую неделю от людей, которые думают, что нашли Декларацию независимости или Геттисбергскую речь, но обычно это всего лишь реплика. Но время от времени что-то действительно значимое всплывает", - сказал Каллер, эксперт по оценке, покупке и продаже исторических документов.

"Это на совершенно другом уровне важности", - добавил он.

Конституция напечатана на обеих сторонах листа вместе с письмом от Джорджа Вашингтона, просящего ратификации. Он признал необходимость компромисса и жертвовать некоторыми правами штатов во имя долгосрочного благополучия нации.

Человек, который стал первым президентом США, написал: "Чтобы сохранить все права независимой суверенности для каждого, но гарантировать благополучие и безопасность всех, люди, вступающие в общество, должны отказаться от некоторых свобод".

Брунк не знает, сколько этот документ может принести на аукционе, поскольку для сравнения не так много. В последний раз подобный экземпляр Конституции был продан в 1891 году за 400 долларов. В 2021 году Sotheby's из Нью-Йорка продал один из 14 оставшихся экземпляров Конституции, напечатанных для Континентального конгресса и делегатов Конституционного конвента, за 43,2 миллиона долларов, что является рекордом для книги или документа.

Однако этот документ был предназначен для основателей как делегаты Конституционного конвента. Подписанный экземпляр, который будет продан позже в этом месяце, был предназначен для лидеров в каждом штате, чтобы люди по всей стране могли изучить и принять решение о том, как они хотят быть управляемыми, соединяя авторов Конституции с людьми в штатах, которые предоставят ей власть и легитимность.

Описание аукциона не раскрывает продавца, указывая, что это часть частной коллекции.

Другие лоты, которые будут проданы на аукционе в Эшвилле, включают предварительный проект статей Конфедерации 1776 года и журнал Северной Каролины 1788 года, в котором представители в течение двух недельdebated, будет ли ратификация Конституции передавать слишком много власти нации, а не штатам.

Этот уникальный экземпляр Конституции со стильным шрифтом демонстрирует роскошный подход к традиционным документам. Аукционный дом Brunk Auctions ожидает высоких ставок на этот роскошный лот на своем сентябрьском аукционе.

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