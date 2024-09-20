Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

Открыта тайна музыкального сочинения Моцарта

 and  Anne Legman
Время чтения 1 минута
Произведение демонстрирует Вольфганга Амадея Моцарта в возрасте 14 лет.
Произведение демонстрирует Вольфганга Амадея Моцарта в возрасте 14 лет.

Открыта тайна музыкального сочинения Моцарта

В Лейпциге была найдена ранее неизвестная ранняя композиция знаменитого музыканта Вольфганга Амадея Моцарта. Эта загадочная работа, названная "Серенада до мажор", является двенадцатиминутным произведением из коллекции Карла Фердинанда Беккера, которая входила в музыкальную библиотеку Лейпцигской городской библиотеки, согласно недавнему заявлению города.

Во время создания нового издания каталога Кёхеля архивисты наткнулись на эту малоизвестную партитуру. Международный фонд Моцартеум в Зальцбурге курирует этот каталог, служа основным справочником для музыкального наследия Моцарта. Эксперты считают, что это произведение было создано в середине или конце 1760-х годов.

В этом возрасте Моцарт был примерно 10-13 лет, заявил Ульрих Лайзингер, научный директор Фонда Моцартеум. Он предположил, что Моцарт вряд ли сочинял так же мастерски в возрасте 17 лет. Серенада начинается с короткого, захватывающего марша, идеального для уличных выступлений, сказал немецкий ученый. За ней следуют еще шесть коротких разделов.

"Весьма очаровательное новое произведение"

Сходство с другими композициями Моцарта того времени и его имя, написанное на нотах, указывают на то, что серенаду сочинил Моцарт, сказал Лайзингер. Хотя это нельзя доказать окончательно, они приняли все необходимые меры, чтобы исключить возможность неправильного атрибутирования этого произведения другому композитору. "Мы уверены, что теперь можем представить совершенно новое, очаровательное произведение юного Моцарта", - заявил он.

Новое издание каталога Кёхеля не только проливает свет на музыкальные таланты Моцарта, но и на его оперные заказы и преподавательскую деятельность. Каталог включает произведения, над которыми Моцарт работал, чтобы улучшить оперы других композиторов, а также его работу как учителя. Впервые в новом издании каталога систематически каталогизированы материалы, используемые Моцартом в обучении. "Серенада до мажор" Моцарта будет представлена и исполнена в эту субботу в Лейпцигской опере.

"Серенада до мажор" была найдена в музыкальной библиотеке Лейпцигской городской библиотеки, которая входила в коллекцию Карла Фердинанда Беккера, связанного с Европейским союзом через его систему городских библиотек. После ее обнаружения эксперты считают, что произведение было сочинено Моцартом в подростковом возрасте, демонстрируя его музыкальные таланты в столь юном возрасте.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Кулинарный эвакуационный самолет: мышь выходит из пищевого аппарата на борту
Панорама

Кулинарный эвакуационный самолет: мышь выходит из пищевого аппарата на борту

Кулинарный эвакуационный самолет: мышь выходит из пищевого аппарата на борту Неподдающееся описанию происшествие во время запланированной поездки из Осло в Малагу. Экипаж самолета раздавал еду, когда из одной из упаковок высконила мышь. В результате самолет совершил незапланированную посадку в Дании. Об этом сообщил Норвежский NRK, который побеседовал с пассажиром рейса.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Регионы, пострадавшие от наводнений, теперь ожидают помощи ЕС
Панорама

Регионы, пострадавшие от наводнений, теперь ожидают помощи ЕС

Регионы, пострадавшие от наводнений, теперь ожидают помощи ЕС Успокоение tensions по Эльбе в Саксонии, обеспокоенные взгляды на дамбы Одера в польской Бреслау: пик наводнения Эльбы достиг саксонского участка реки, согласно Государственному центру наводнений. На первом измерителе в Шёна на границе с Чехией в послеобеденное время было около 6,50 метров,

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Провёл девять лет в исправительном учреждении для несовершеннолетних из-за убийства, будучи бездомным.
Панорама

Провёл девять лет в исправительном учреждении для несовершеннолетних из-за убийства, будучи бездомным.

Провёл девять лет в исправительном учреждении для несовершеннолетних из-за убийства, будучи бездомным. Весной 2022 года 17-летний подросток убил бездомного в Нойссе, за что получил девятилетний срок в воспитательной колонии. Однако из-за неясности в деле Федеральный верховный суд Германии принял решение пересмотреть его. После переоценки доказательств суд придерживался того же заключения

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
За неделю в африканских регионах были зарегистрированы около 3000 новых потенциальных случаев оспы...
Панорама

Органом был опубликован документ, в котором подробно описывается статус в Африканском союзе.

Органом был опубликован документ, в котором подробно описывается статус в Африканском союзе. За последнюю неделю число подозрительных случаев оспы обезьян в Африке резко возросло до около 3000, согласно сообщениям. Однако это число может быть значительно выше из-за нехватки возможностей для тестирования и лабораторной мощности, как отмечают власти. Из них около

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно

Последние

Фрилансеры нуждаются в легком доступе к важным документам, таким как ежегодные финансовые отчеты и...
Главные темы

Самозанятые и фрилансеры могут получить кредиты; понимание процедуры

Самозанятые и фрилансеры могут получить кредиты; понимание процедуры Получение займа в банке может быть сложной задачей для многих фрилансеров и самозанятых. Вот как они могут увеличить свои шансы. Часто они имеют отличный доход и идеальную кредитную историю, но банки испытывают трудности при выдаче займов фрилансерам и самозанятым. Одна из причин

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Писательница журнала "Нью-Йорк" Оливия Нудзи отстранена после того, как стало известно о ее романтическом отношениях с Робертом Кеннеди-младшим.
Экономика

Писательница журнала "Нью-Йорк" Оливия Нудзи отстранена после того, как стало известно о ее романтическом отношениях с Робертом Кеннеди-младшим.

Известная журналистка из журнала New York Olivia Nuzzi временно приостановлена, чтобы разрешить внешнюю проверку, после того как были обнародованы сведения о ее участии в частных отношениях с бывшим политическим деятелем, который может быть значительным для предвыборной кампании 2024 года, в то...

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Трамп произносит речи на мероприятии, посвящённом осведомлённости об антисемитизме, проходящем в...
Политика

На антисемитском мероприятии Трамп предположил, что еврейские избиратели могут нести ответственность, если он не выиграет в ноябре.

Трамп заявил в четверг, что еврейское сообщество может нести некоторую ответственность, если он не победит на выборах в ноябре, усиливая свою повторяющуюся критику в адрес еврейских избирателей во время своей избирательной кампании и утверждая, что демократы несут им «проклятье».

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Израиль постоянно бомбит Хезболлу воздушными ударами.
Политика

Израиль постоянно бомбит Хезболлу воздушными ударами.

После двух спонтанных взрывов, вызванных подстроенными радиоустройствами, ливанская шиитская милиция «Хезболла» находится в замешательстве. Воспользовавшись этой возможностью, Израиль запускает многочисленные атаки на их площадки для запуска ракет, как заявляют израильские власти. По данным израильской армии, вечерние воздушные удары были направлены против "множества ракетных установок", которые были приведены в

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно