Открыта тайна музыкального сочинения Моцарта

В Лейпциге была найдена ранее неизвестная ранняя композиция знаменитого музыканта Вольфганга Амадея Моцарта. Эта загадочная работа, названная "Серенада до мажор", является двенадцатиминутным произведением из коллекции Карла Фердинанда Беккера, которая входила в музыкальную библиотеку Лейпцигской городской библиотеки, согласно недавнему заявлению города.

Во время создания нового издания каталога Кёхеля архивисты наткнулись на эту малоизвестную партитуру. Международный фонд Моцартеум в Зальцбурге курирует этот каталог, служа основным справочником для музыкального наследия Моцарта. Эксперты считают, что это произведение было создано в середине или конце 1760-х годов.

В этом возрасте Моцарт был примерно 10-13 лет, заявил Ульрих Лайзингер, научный директор Фонда Моцартеум. Он предположил, что Моцарт вряд ли сочинял так же мастерски в возрасте 17 лет. Серенада начинается с короткого, захватывающего марша, идеального для уличных выступлений, сказал немецкий ученый. За ней следуют еще шесть коротких разделов.

"Весьма очаровательное новое произведение"

Сходство с другими композициями Моцарта того времени и его имя, написанное на нотах, указывают на то, что серенаду сочинил Моцарт, сказал Лайзингер. Хотя это нельзя доказать окончательно, они приняли все необходимые меры, чтобы исключить возможность неправильного атрибутирования этого произведения другому композитору. "Мы уверены, что теперь можем представить совершенно новое, очаровательное произведение юного Моцарта", - заявил он.

Новое издание каталога Кёхеля не только проливает свет на музыкальные таланты Моцарта, но и на его оперные заказы и преподавательскую деятельность. Каталог включает произведения, над которыми Моцарт работал, чтобы улучшить оперы других композиторов, а также его работу как учителя. Впервые в новом издании каталога систематически каталогизированы материалы, используемые Моцартом в обучении. "Серенада до мажор" Моцарта будет представлена и исполнена в эту субботу в Лейпцигской опере.

"Серенада до мажор" была найдена в музыкальной библиотеке Лейпцигской городской библиотеки, которая входила в коллекцию Карла Фердинанда Беккера, связанного с Европейским союзом через его систему городских библиотек. После ее обнаружения эксперты считают, что произведение было сочинено Моцартом в подростковом возрасте, демонстрируя его музыкальные таланты в столь юном возрасте.

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