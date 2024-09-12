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ПолитикаНовостиЗащита Конституции

Открыта связь между неонацистской фракцией и тюрингианскими правоохранительными органами.

 and  Ksenia Johnson
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Представитель колlektтива "Knockout 51" на суде: Четверо из этой группы получили длительные сроки...
Представитель колlektтива "Knockout 51" на суде: Четверо из этой группы получили длительные сроки заключения.

Открыта связь между неонацистской фракцией и тюрингианскими правоохранительными органами.

Расследование прокуратуры в Гере привело к обвинению нескольких полицейских из Тюрингии в разглашении конфиденциальной информации неонацистской группе "Коцка 51". Главный прокурор Томас Рибель подтвердил это новостному порталу t-online. Десять человек были идентифицированы как подозреваемые, несколько полицейских были оправданы с середины июля, что привело к добавлению новых имен в список. В настоящее время против пяти действующих и одного бывшего полицейского, который был отстранен от должности и все еще обвиняется в членстве в группе, ведутся судебные разбирательства. Прокуратура отказалась предоставить подробности о новых подозреваемых.

Также считается, что конфиденциальные правительственные документы могут быть связаны с другими процессами, которые ведет Федеральный генеральный прокурор против предполагаемых сторонников группы, согласно t-online. Федеральный верховный суд, как сообщается, признал по крайней мере одного подозреваемого виновным в разглашении результатов расследования на основе прослушиваемых разговоров. В середине июля следователи изъяли устройства хранения данных во время обыска для изучения журналов чата.

Сеяли страх в течение лет

В июле Секция государственной безопасности апелляционного суда в Йене приговорила четырех человек, являющихся членами ультраправой группы "Коцка 51", к нескольким годам тюремного заключения. Однако Федеральный генеральный прокурор подал апелляцию в Федеральный верховный суд против приговора. Представитель высшей прокуратуры потребовал значительно более строгих наказаний для мужчин, утверждая, что "Коцка 51" является не только преступной, но и террористической организацией. Суд отклонил эту оценку.

Расследование и показания на суде показали, что приговоренные мужчины в течение лет наводили ужас на Эйзенахе, совершая нападения на политических противников и полицейских, некоторые из которых получили серьезные травмы. Особое внимание привлекли якобы тесные связи группы с полицейскими, которых обвиняемые называли "друзьями" или "хорошими контактами" в перехваченных разговорах. В отчете Тюрингского офиса конституционной защиты за 2022 год "Коцка 51" описана как "склонная к насилию, неонацистская организация с антидемократическими целями".

Обвинения против полицейских вызывают озабоченность в отношении защиты конституции, гарантируя, что принципы конституции не будут нарушены в результате неправомерных действий. Тюрингский офис конституционной защиты идентифицировал "Коцка 51" как "склонную к насилию, неонацистскую организацию с антидемократическими целями", подчеркивая важность защиты граждан от таких угроз.

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