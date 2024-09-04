Отъезд Кулебы неизбежен, но не сразу.

В разгар конфликта с Россией президент Зеленский принял решение уволить министра иностранных дел Кулебу и других членов кабинета. Это тактическое решение соответствует определенной стратегии и мотивам увольнения Кулебы. В ближайшее время международное сообщество может получить возможность пообщаться с Кулебой в Брюсселе.

Наблюдатели могут быть удивлены частыми изменениями в украинском правительстве и сильной администрации президента Зеленского, особенно на фоне разрушительных авиаударов в восточной Украине в Полтаве и Львове, которые привлекли внимание СМИ. Однако эти кадровые перестановки не были внезапными. В течение многих месяцев президент Зеленский намекал на возможность масштабной перестановки в кабинете, которую он часто упоминал публично.

Летом даже ходили слухи о том, что премьер-министр Денис Шмыгаль, занимающий эту должность более четырех лет, может быть заменен. Хотя это все еще возможно в ближайшие месяцы, 48-летний малоизвестный технократ Шмыгаль, похоже, пока находится в безопасности. Не то же самое можно сказать об уволенном министре юстиции Денисе Малюське, которого вместе с другими министрами уволили из парламента в среду.

Готовим министерства к зиме

В отличие от Малюськи, не все министры покинут киевскую систему власти после своего формального увольнения депутатами. Олесь Камышин, который служил министром стратегической промышленности, скорее всего, станет советником Зеленского по экономическим и энергетическим вопросам. Малюську, скорее всего, заменит нынешний уволенный вице-премьер Ольга Стефанышина. Стефанышина, как ожидается, продолжит заниматься вопросами европейской интеграции, а также, возможно, станет министром юстиции. В случае утверждения ожидается значительное количество изменений в правительстве и президентском аппарате.

Время этих кадровых решений можно объяснить несколькими факторами. Отсутствие постоянных руководителей в многих министерствах в последние месяцы требовало этих изменений, учитывая предстоящую сложную зиму с массовыми отключениями электроэнергии из-за российских авиаударов. Новым министрам теперь есть время адаптироваться перед лицом критических ситуаций, требующих немедленных решительных действий.

Обновление команды для предотвращения усталости

Президент Зеленский известен тем, что периодически вносит изменения в кадровый состав и меняет должности между своей президентской администрацией и правительством. Эта практика направлена на предотвращение "эмоционального истощения" и внесение свежей энергии в систему. Ожидается, что эти изменения будут успешными, хотя фундаментальные сдвиги в общем курсе украинского политического аппарата маловероятны. В конце концов, именно Зеленский и его мощный главный помощник Андрей Ермак определяют курс украинской политики. Других заметных фигур немного.

Украинский парламент, Верховная Рада, еще не утвердил увольнение популярного и влиятельного министра иностранных дел Дмитро Кулебы. Однако это неизбежно произойдет.

Уход Кулебы привлекает международное внимание

Уход Кулебы пристально следят на международном уровне, так как он считается одним из самых влиятельных голосов Украины. Его потенциальное увольнение, которое обсуждалось среди политической элиты Киева с марта, вызывает особое внимание, учитывая его предыдущую роль заместителя премьер-министра по европейской интеграции при Зеленском и его tenure в качестве министра иностранных дел с марта 2020 года. В какой-то момент Кулеба даже был фаворитом на пост посла в Лондоне. Однако эта должность в итоге досталась популярному военному командиру Валерию Салюшняю, которого уволили в феврале.

Недостатки в Министерстве иностранных дел

43-летний Кулеба, который является самым молодым министром иностранных дел в истории Украины, как ожидается, займет должность в Брюсселе. Его миссия: укрепить отношения Украины с ЕС и НАТО. Учитывая неизменную трансатлантическую ориентацию Киева, поддержание этих связей является приоритетом для киевской дипломатии. С прогрессивным мышлением и свободным владением английским языком Кулеба был бы идеальным кандидатом на эту должность.

Однако увольнение Кулебы не лишено причин. Несмотря на то, что он был одним из лучших министров иностранных дел, которые работали в трудные времена, украинская дипломатическая служба по-прежнему сталкивается с нехваткой квалифицированных кадров. Зачастую сложно найти подходящих послов, многие из которых не имеют дипломатического опыта, а вместо этого имеют политический профиль. Также есть значительная критика работы консульств. Не сразу ожидалось, что после крупномасштабного российского вторжения два с половиной года назад будет заметный прогресс. Однако отсутствие реальных изменений вызывает разочарование в tenure Кулебы.

Возникает преемник

Зеленский ожидает инноваций и свежих идей от своей команды. В сфере внешней политики, которая является одной из основных конституционных обязанностей украинского президента, Кулеба в последнее время казался пассивным. Многие идеи Зеленского, такие как его формула мира и мирная встреча в Швейцарии прошлым летом, в основном реализовывались офисом президента. Также разумно предположить, что основная внешняя политика украинского государства определяется офисом президента, а не Министерством иностранных дел.

Нет ничего удивительного в том, кто, возможно, займет место Дмитро Кулебы: 49-летний украинский дипломат Андрей Сибиха, имеющий длительный послужной список, находится в центре внимания. Он занимал должность заместителя главы офиса президента с середины 2021 года, сосредоточившись на международных вопросах. С апреля 2024 года Сибиха занял пост первого заместителя министра иностранных дел. В Киеве с весны ходят слухи о его скором продвижении, что, похоже, произойдет на этой неделе. Перемен в направлении внешней политики Украины не ожидается.

Несмотря на вероятный интерес международного сообщества к сотрудничеству с Кулебой в Брюсселе, его уход с поста министра иностранных дел Украины, возможно, связан с проблемами, с которыми сталкивается украинское МИД, например, нехваткой квалифицированных кадров и критикой работы консульств.

Европейский союз может обрести новый голос в украинской внешней политике при возможном назначении Андрея Сибиги на пост министра иностранных дел, учитывая его фокус на международных вопросах в роли заместителя главы президентской администрации.

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