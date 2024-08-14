- Отец совершает опасный маневр - дети на заднем сиденье

34-летний водитель выполнил опасный маневр при повороте на улицу в Аугсбурге. Полицейские стали свидетелями маневра во вторник вечером и попытались остановить машину, как сообщает полиция. Однако мужчина не остановился и изначально скрылся на автомобиле, а затем пешком.

На заднем сиденье полицейские обнаружили троих детей мужчины. Один из детей не был пристегнут ремнем безопасности. Детей передали матери, а также выяснилось, что у мужчины нет водительских прав. Теперь ему придется отвечать за вождение без прав и угрозу безопасности на дороге.

Полиция начала поиски скрывшегося водителя после того, как он отказался остановиться и продолжил бежать пешком. После задержания мужчину обвинят не только в вождении без прав, но и в угрозе безопасности своим детям, так как он не убедился, что они были правильно пристегнуты ремнями безопасности.

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