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Отец Ямала сообщил о нападении ножом.

 and  Carmen Simpson
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Мунир Насрауи праздновал с сыном Ламином Ямалом на Евро
Мунир Насрауи праздновал с сыном Ламином Ямалом на Евро

Отец Ямала сообщил о нападении ножом.

На следующий день после ножевого нападения на отца Ламина Ямала, он заявляет: "Мне уже лучше". Мунир Насрауи пишет об этом в Instagram. В то же время полиция арестовывает четверых человек. Видео, распространяющиеся в интернете, могут показать возможную причину нападения.

После ножевого нападения на отца Ламина Ямала, полиция арестовала четверых человек. Сначала были задержаны трое, но затем местная полиция подтвердила новостному агентству AFP, что им также удалось задержать четвертого человека.

Отец Ламина Ямала, Мунир Насрауи, был ранен ножом на парковке в каталонском городе Матарó, примерно в 30 километрах к северу от Барселоны, вечером в среду. Его сразу же доставили в больницу Can Ruti. Его состояние было тяжелым, но теперь, по словам источников из семьи, меньше чем через сутки после инцидента, оно стабильное.

Первая публичная реакция Насрауи на нападение последовала в четверг днем. "Спасибо всем за поддержку. Мне уже лучше", - написал он в своем аккаунте в Instagram. "Обнимаю каждого из вас". Однако Насрауи все еще не может покинуть больницу и должен оставаться под наблюдением.

В интернете циркулируют видеозаписи, на которых, как кажется, Насрауи и трое других людей спорят на улице, и полиция вмешивается, чтобы успокоить их. Предполагается, что это могло стать причиной нападения. Однако пока не ясно, настоящее ли это видео и является ли человек на нем Насрауи.

Отец европейского чемпиона, а также бабушка Ямала живут в районе Рокафонда в Матарó, где вырос 17-летний Ямал. Ямал празднует свои голы, показывая руками числа "304", почтовый индекс района. Насрауи стал знаменитым во время чемпионата Европы благодаря своей активности в социальных сетях, где он часто выражал поддержку молодому таланту.

Несмотря на продолжающееся расследование, арест четверых человек в связи с ножевым нападением на отца футболиста Ламина Ямала является значительным шагом вперед. После выздоровления отца Ямал поблагодарил всех в Instagram, сказав: "Спасибо всем за поддержку. Мне уже лучше".

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