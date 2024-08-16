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ОбществоНовостиЕвгений Леви

Отец и сын организуют американский пирог.

Награждение Эмми в 2024 году ожидается под руководством настоящего отец-сыновья дуэта. Предыдущие победители, комики Евгений и Дэн Леви из Канады, предстоит возглавить мероприятие.

 and  Vladimir Milov
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- Отец и сын организуют американский пирог.

Примерно за месяц до 76-й церемонии вручения премии "Эмми" было официально объявлено, что ведущими станут комедианты Эйжен, 77, и Дэн, 41, Леви. Они проведут мероприятие 15 сентября в театре "Пеacock" в Лос-Анджелесе, как сообщает журнал Variety. Почитатели франшизы "Американский пирог" и поклонники комедийных наград ждут этого события с нетерпением.

76-я церемония "Эмми": В изоляции

76-я церемония "Эмми" обещает стать беспрецедентным телевизионным шоу. Канадские комедианты Эйжен и Дэн Леви станут первым в истории отцов-сыновей, которые будут вести церемонию "Эмми", и вторым дуэтом, делающим это в этом веке, после Колина Джоста и Майкла Чи в 2018 году. У них есть личный опыт получения награды, и в 2020 году они установили исторический рекорд, выиграв несколько премий "Эмми" за свой комедийный сериал "Шиттс Крик" как первый отец и сын, сделавшие это в один год. Единственный минус: премия "Эмми" 2020 года проходила в необычных обстоятельствах из-за пандемии COVID-19, о чем Леви до сих пор шутят. "Для двух канадцев, которые буквально получили свои "Эмми" в карантинном шатре, идея вести шоу в настоящем театре в этом году была достаточным стимулом", - сказали они в заявлении.

Легендарный "Американский пирог" отец

Их комедийный сериал "Шиттс Крик" триумфально победил на "Эмми" 2020 года. Эйжен получил две премии "Эмми" за лучшего актера и продюсера комедии, а Дэн получил четыре за лучшего актера второго плана, сценарий, режиссуру и продюсирование. Однако ни одно из этих достижений не превзошло успех Эйджена Леви в его самом известном проекте: его роль милого, эксцентричного семейного человека Ноа Левенштейна в фильме "Американский пирог". С 1999 по 2012 год он сыграл значительную роль в восьми фильмах, которые помогли разжечь мировой ажиотаж вокруг "Американского пирога". "Мы рады представить две поколения комедийных гениев на сцене "Эмми" в качестве ведущих", - заявил председатель Телевизионной академии Крис Абрего. Мировые телезрители могут с нетерпением ждать приятного вечера.

Во время церемонии вручения премии "Эмми" Эйжен Леви, известный по роли в "Американском пироге", будет со-ведущим с сыном Дэном, что станет первым случаем, когда отец и сын ведут церемонию с 2018 года. Показывая свой общий талант, Эйжен и Дэн выиграли несколько премий "Эмми" в 2020 году за свой сериал "Шиттс Крик", еще больше закрепив свой статус легенд комедии.

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