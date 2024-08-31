- Отель в джунглях встречает своего королевского удушителя.

Георгина Триумфовала и Триумфовала: Конкурсант Георгина Фleur, Которую Всегда Недооценивали Ее Соперники, Победила в Летнем Лагере RTL. В Эпизоде, Вышедшем в Субботу на Сервисе RTL+, 34-летняя Резидентка Дубая и Бывшая Участница "Холостяка" Преодолела Своего Последнего Соперника, Кадер Лот (51), в Эпическом и Жестоком Поединке. Георгина Показала Свою Выносливость, Съев Хвосты Мышей и Глаза Импалы, Иногда Задыхаясь Так Сильно, Что Зрителям Приходилось Отворачиваться. Но Она Вышла Победительницей, В итоге Получив Корону и Приз в 100 000 Евро.

Победа Георгины была очевидна. "Меня всегда считали немного хуже других," - пожаловалась она о своих соратниках по лагерю. Несколько дней назад она также плакала, чувствуя себя недооцененной ("Они сводят меня с ума по утрам. Они такие непредсказуемые!"). Ее репутация была запятнана неудачными появлениями в других форматах, и она воспринималась как немного избалованная и хрупкая. Оба этих восприятия, скорее всего, изменятся после ее героических выступлений в джунглях.

Гиги Общается со Своей Нижней Частью

В начале финала, из пяти оставшихся участников лагеря осталось трое после взаимного выдвижения. Акс упал на бывшего ведущего Viva Молу Адебиси (51) и бывшую модель Сара Кнаппик (37), особенно горько для Адебиси, который ранее пытался выступить в роли главного героя шоу.

Осталось решить, кто из Георгины, любимца публики Гиги Бирофио (25) и королевы реалити-шоу Кадер Лот победит. Однако, казалось, что четвертая личность все еще сидит у костра, так как Гиги несколько раз, казалось, разговаривал со своей нижней частью. Он поднял одеяло, посмотрел вниз и прошептал: "Подожди до завтра. Отдыхай до завтра."

Она Настоящая Машина

Гиги критиковал это поведение у своих двух оставшихся конкурентов. Георгина провела пол-джунглей в постели "спящей", а Кадер "отдыхала" много. Его вывод, казалось, был таким: никто не заслуживает победы больше, чем он сам. Это также могло быть эмоциональным остатком из предыдущего эпизода, где 25-летнему удалось пройти знание тест (Георгина, кстати, ответила на вопрос о литературном персонаже, который был воспитан обезьянами и влюбился в американскую Джейн Портер, с любопытным ответом "Годзилла").

Однако этот честолюбивый человек скоро "обрился", как выразилась Кадер Лот. В игре, где целью было как можно точнее оценить продолжительность шести минут, Гиги провалился. Кадер Лот о счетной ошибке Гиги: "У Гиги было слишком много женщин в жизни. Он перестал считать в какой-то момент." Она проанализировала своего конкурента Георгину этими мудрыми словами: "Она настоящая машина, не так ли? В женском обличье."

Это было немного грустно, но в то же время имело оттенок радостной завершенности. "Мы отправляемся в последнее путешествие," - объявила она. "Вы осознаете это?" Что имело неожиданный метауровень. Отряд специального назначения состоял из кандидатов, которые уже побывали в Лагере Джунглей за последние 20 лет шоу. Третье появление для этих "легенд" маловероятно, хотя и не исключено. Поэтому Лот также упомянула, что ей нужны деньги на пенсию. Георгина, с другой стороны, сказала, что хочет потратить их на свою дочь. Как одиночка, она, безусловно, могла бы использовать эту сумму.

Не Безработная Никак!

В то же время две женщины подчеркнули, что их таинственная индустрия реалити-шоу - не просто шутка. "Посмотрите, как мы зарабатываем здесь деньги. Никто не верит в это!" - сказала Лот. "Люди думают, что мы безработные там." Георгина согласилась: "И они думают, что мы ничего не делаем. Мы не работаем." На мгновение показалось, что мы свидетели основания профсоюза.

Все это кульминировало в последнем тесте, где, как обычно для шоу, нужно было съесть разные отвратительные вещи. Лот не имела шансов, несмотря на мольбы ведущего Яна Кёппена, как банковский советник, что это о 100 000 евро. Георгина, однако, съела хвосты мышей (с удивленным вопросом: "Можно ли это есть?"), ферментированные яйца, глаза импалы и, наконец, куриные внутренности. Да, она действительно съела их. Иногда она прикрывала рот рукой, чтобы ничего не вышло.

34-летняя уроженка Хайдельберга показала раньше, что может быть очень жесткой. Между ее первым появлением в Джунглях в 2013 году, где она заняла шестое место, и летним сезоном 2024 года были миры врозь. Георгина казалась немного более стабильной, немного более сбалансированной, по крайней мере, немного более задумчивой. Это именно тот героический путь, который Лагерь Джунглей регулярно вознаграждает.

Будет ли еще один "Легендарный Джунгли"?

Кстати, в этот раз действовали совершенно другие правила. Не зрители решали судьбу заключенных, а сами лагеря должны были бороться за то, кто может остаться у костра. Это привело к частично совершенно другой драматургии. RTL записала сезон и не транслировала его в прямом эфире. Ведущая Соня Циетлоу (56) намекнула, что может быть еще один "Легендарный сезон" (официальное название: "Я звезда - шоуdown Легенд Джунглей").

Несмотря на результат, конечные финалисты показали себя хорошо. Джиджи, известная своим разнообразным поведением в лагере, от громких отрыжек до повседневных размышлений, заявила: "Я верю: победа не самое главное, а вместо этого что-то действительно уникальное". Это уникальное качество, как она упомянула, было "признание".

Люди были удивлены стойкостью и решимостью Джорджины во время соревнования. Несмотря на то, что в прошлом она воспринималась как хрупкая, она доказала, что является серьезным соперником.

Участники лагеря недооценили силу и способности Джорджины, но ее выступления в джунглях изменили их восприятие.

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