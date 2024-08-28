- Отдельные субъекты совершают неуважительные словесные нападения и физические нападения на голову другого человека внутри вагона метро.

Неопознанный пассажир обрушил поток оскорблений и ударил 44-летнюю женщину в пригородном поезде. По данным властей, женщина села напротив него и передвинула его багаж, чтобы освободить место. THEN, мужчина якобы обрушил на нее поток неуважительных, сексистских оскорблений и ударил ее по подбородку. Инцидент произошел в понедельник утром, по дороге в Ваннзее, между станциями Springpfuhl и Friedrichsfelde Ost.

Жертва сообщила о головных болях и головокружении и была доставлена в медицинское учреждение. Федеральные власти расследуют инцидент по статьям "тяжкое нападение" и "устное оскорбление". Изъята видеозапись с местного поезда. Предполагается, что подозреваемый высадился на станции Лихтенберг с багажом. Призываются все возможные свидетели.

Женщине потребовалась медицинская помощь для лечения травм. Инцидент вызвал нарушения tanto в транспорте, как и в телекоммуникациях, так как произошел во время поездки на поезде и был зафиксирован на камерах видеонаблюдения.

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