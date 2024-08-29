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Федеральные земли ГерманииНовостиВыборы

Отдел Бранденбургской партии за демократию выражает обеспокоенность по поводу киберпроникновения на их официальный сайт.

АфД в Бранденбурге временно не доступна в Интернете, что совпадает с запуском предвыборной кампании. Партия трактует этот инцидент как преднамеренное, профессиональное нападение.

 and  Alex Stellmacher
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Хакерская атака, по-видимому, была направлена на руководство АФД в Бранденбурге с Рене Springer в...
Хакерская атака, по-видимому, была направлена на руководство АФД в Бранденбурге с Рене Springer в качестве своей슴 dirigido.

- Отдел Бранденбургской партии за демократию выражает обеспокоенность по поводу киберпроникновения на их официальный сайт.

В преддверии выборов в ландтаг, примерно три недели назад, АФД в Бранденбурге объявила о хакерской атаке на свой веб-сайт. Сайт стал недоступен в четверг. Как подтвердил представитель, проблема была замечена в понедельник вечером. Сайт подвергся сильной атаке со стороны внешних источников. С тех пор ведутся работы по восстановлению сайта.

Сообщается, что "сайт был затоплен ложными запросами". Лидер АФД в ланде Рене Springer пояснил: "Это, похоже, не просто любительская атака, а хорошо спланированная операция, требующая значительных технических и финансовых ресурсов. На данном этапе мы можем только предполагать, кто стоит за этим, но появляются любопытные теории". Он предпочел сохранить дополнительную информацию в тайне.

Выборы в ландтаг состоятся в ближайшее время, и эта кибератака на сайт АФД может повлиять на их онлайн-кампанию. Общаясь с прессой, Springer выразил обеспокоенность сложностью атаки, предполагая хорошо скоординированные действия неизвестных злоумышленников.

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