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ОбществоНовостиПревышение дозы

Отчим реагирует на арест

Пятерых человек задержали в связи со смертью от передозировки Мэтью Перри. Отчим благодарен за это.

 and  Ann Bradley
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Пять человек были арестованы в связи со смертью Маvér steals в 2023 году
Пять человек были арестованы в связи со смертью Маvér steals в 2023 году

- Отчим реагирует на арест

Мать Matthew Perry, Джон Беннетт Перри (1941-2018), прокомментировал последние события, связанные со смертью актера. Пять человек были арестованы по подозрению в поставке Перри седативного средства кетамина, которое в конечном итоге привело к его смерти в октябре 2023 года. "Мы были и остаемся потрясены смертью Matthew, но это как-то утешает, что правоохранительные органы очень серьезно относятся к его делу", - сказал Кит Моррисон в заявлении, полученном журналом "Entertainment Weekly".

Семья звезды "Друзей" рада, что "справедливость восторжествовала, и мы благодарны за исключительную работу различных ведомств, которые расследовали смерть Matthew". Они надеются, что "безрассудные поставщики опасных наркотиков" будут остановлены строгим преследованием.

Директор среди обвиняемых

Matthew Perry был найден мертвым в джакузи своего дома 28 октября 2023 года. Вскрытие показало, что передозировка кетамина в крови привела к его утоплению. 15 августа было объявлено, что пятеро человек были арестованы в связи со смертью Перри, которых подозревают в поставке ему вещества и наживе на его зависимости: личный помощник Перри, два врача, наркодилер и близкий друг телезвезды, который якобы действовал как посредник в получении кетамина.

Последний - Эрик Флеминг (54) - не новичок в этом деле. Флеминг ранее работал в Голливуде, как сообщает "The Hollywood Reporter", где он был режиссером и руководил производственной компанией. Он снял детский фильм 1999 года "Проблемы с поросятами" с Скарлетт Йоханссон (39) и Евой Мендес (50) в главных ролях.

Флеминг признал себя виновным 8 августа по одному пункту сговора с целью распространения кетамина и одному пункту распространения кетамина, повлекшему смерть. Он признался в распространении 50 флаконов кетамина, половина из которых была распространена за четыре дня до смерти Перри. Он может получить до 25 лет тюремного заключения за эти преступления.

В свете признания вины Флеминга семья Matthew Perry выразила благодарность за тщательное расследование, которое привело к обвинениям, заявив: "Мы надеемся, что эта передозировка кетамина, которая трагически привела к смерти Matthew, послужит жестким напоминанием о смертельных последствиях подобных действий и удержит других от участия в подобных действиях". Строгое ведение этого дела также, как ожидается, установит прецедент, который может отговорить безрассудных поставщиков от наживы на наркозависимости.

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