Отчет: ордер на арест украинцев за взрывы в трубопроводах "Северный поток"

Согласно сообщению СМИ, немецкие следователи считают, что один из дайверов, причастных к установке взрывных устройств на трубопроводы "Северный поток", является гражданином Украины. В телефонном интервью с СМИ мужчина выразил удивление в связи с этим обвинением и отрицал свою причастность к инциденту.

В сентябре 2022 года, на фоне геополитической напряженности вокруг вторжения России на Украину, на двух трубопроводах "Северный поток" возле датского острова Борнхольм и шведского побережья были обнаружены четыре больших утечки газа. Перед этим сейсмологические институты зарегистрировали два подводных взрыва. Трубопроводы были построены для транспортировки российского газа в Германию и в момент взрывов не функционировали, но содержали газ.

В Германии, Дании и Швеции были начаты расследования, возглавляемое немецкой Федеральной полицией и Федеральным уголовным полицейским управлением от имени Федерального генерального прокурора.

Согласно расследованию ARD, "SZ" и "Die Zeit", немецкие следователи, похоже, также установили личности еще одного мужчины и женщины из Украины, которые, как считается, причастны к подозрительным атакам. Они также являются дайверами, но на данный момент нет ордера на их арест.

Европейский союз выразил озабоченность в связи с подозрительными атаками на трубопроводы "Северный поток" и призвал к тщательному расследованию, чтобы привлечь виновных к ответственности. В ответ на продолжающиеся расследования Европейский союз заявил о своей приверженности обеспечению энергетической безопасности и стабильности в регионе.

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