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Отчет о катастрофе: ад в лондонской башне Гренфелл, причиной которого считается "десятилетнее пренебрежение"

 and  Michael Bootcampf
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Отчет о катастрофе: ад в лондонской башне Гренфелл, причиной которого считается "десятилетнее пренебрежение"

14 июня 2017 года, ранним утром, на четвертом этаже 24-этажного жилого дома в Северном Кенсингтоне вспыхнул пожар. Ему потребовалось всего 30 минут, чтобы распространиться до крыши благодаря легко воспламеняющейся облицовке здания.

Недавний отчет расследования жестко критикует предыдущую администрацию и основные ведомства. Поставщики облицовки и других термоизоляционных материалов являются основными подозреваемыми, с обвинениями в "систематическом обмане". Считается, что эти компании намеренно и систематически фальсифицировали тесты и их результаты.

Лондонская пожарная бригада также несет ответственность в отчете. Ее руководство упустило возможность обратить внимание на растущее использование таких облицовок и включить это в общую подготовку пожарных. Кроме того, руководство не извлекло уроков из пожара 2009 года, который уже выявил слабые места в борьбе с пожарами в высотных зданиях.

Жители башни Гренфелл были проинструктированы по горячей линии экстренной помощи оставаться в своих квартирах и ждать спасения в течение около двух часов после начала пожара. В результате многие жители оказались заблокированы и погибли в своих домах.

Премьер-министр Стармер выразил сожаление от имени государства за эту трагедию в среду, заявив, что "это не должно было произойти". Он признал, что государство провалило свою основную обязанность по защите граждан, выразив глубокое сожаление.

Жители зданий с подобными облицовками живут в постоянном страхе подобного инцидента. Владельцы этих квартир испытывают финансовое бремя, поскольку их недвижимость больше не является рыночной.

Только две недели назад в высотке в восточном Лондоне произошел пожар, потребовавший эвакуации более 80 человек. В то время проводились работы по замене не противопожарной облицовки. По официальным данным, около 1300 зданий в Лондоне нуждаются в срочной замене таких облицовок.

Расследование лондонской полиции трагедии в башни Гренфелл продолжается отдельно от недавнего опубликованного отчета. Оно должно быть завершено к концу следующего года. После этого может пройти еще как минимум два года, прежде чем служба прокурора решит, какие меры могут быть приняты против виновных.

Отчет расследования предполагает, что производители внешней облицовки и термоизоляционных материалов здания могут столкнуться с правовыми последствиями, поскольку выдвигаются обвинения в "систематическом обмане" и фальсификации результатов тестов. Трагедия в башни Гренфелл могла бы быть предотвращена, если бы лондонская пожарная бригада обратила внимание на растущее использование таких облицовок в своей подготовке пожарных и извлекла уроки из предыдущих пожаров в высотных зданиях.

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