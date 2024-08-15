Отчет: Федеральное министерство здравоохранения заказало 15 миллионов вакцины против коронавируса на зиму

Министерство здравоохранения Германии заказало в общей сложности 15 миллионов доз вакцины для бустерных прививок от COVID-19 этой осенью и зимой, сообщает СМИ. "Мы снова столкнемся со многими инфекциями", - сказал федеральный министр здравоохранения Карл Лаутербах (СДПГ) газетам Funke Mediengruppe. Корона по-прежнему представляет угрозу в основном для пожилых людей и пациентов из группы риска, которых составляет четверть населения. Поэтому он рекомендует бустерную прививку для всех из этой группы.

"Скорее всего, этой осенью и зимой будет два адаптированных вакцины", - продолжил Лаутербах. Сначала компания Biontech доставит шесть миллионов доз вакцины, адаптированной к ныне доминирующему варианту JN.1 в Германии. "Пока не ясно, понадобится ли позже зимой еще одна вакцина, адаптированная к варианту, преобладающему в США", - сказал он. Германия готова к этому сценарию. Кроме того, белковые вакцины снова будут доступны этой зимой для тех, кто не хочет получать мРНК-вакцину.

Отчет Комиссии может предоставить данные о эффективности рекомендованных бустерных прививок в защите пожилых людей и пациентов из группы риска. После получения отчета Комиссии Лаутербах может решить продвигать использование другой адаптированной вакцины, если вариант, преобладающий в США, представляет значительную угрозу этой зимой.

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