Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиДоклад Комиссии

Отчет: Федеральное министерство здравоохранения заказало 15 миллионов вакцины против коронавируса на зиму

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута

Отчет: Федеральное министерство здравоохранения заказало 15 миллионов вакцины против коронавируса на зиму

Министерство здравоохранения Германии заказало в общей сложности 15 миллионов доз вакцины для бустерных прививок от COVID-19 этой осенью и зимой, сообщает СМИ. "Мы снова столкнемся со многими инфекциями", - сказал федеральный министр здравоохранения Карл Лаутербах (СДПГ) газетам Funke Mediengruppe. Корона по-прежнему представляет угрозу в основном для пожилых людей и пациентов из группы риска, которых составляет четверть населения. Поэтому он рекомендует бустерную прививку для всех из этой группы.

"Скорее всего, этой осенью и зимой будет два адаптированных вакцины", - продолжил Лаутербах. Сначала компания Biontech доставит шесть миллионов доз вакцины, адаптированной к ныне доминирующему варианту JN.1 в Германии. "Пока не ясно, понадобится ли позже зимой еще одна вакцина, адаптированная к варианту, преобладающему в США", - сказал он. Германия готова к этому сценарию. Кроме того, белковые вакцины снова будут доступны этой зимой для тех, кто не хочет получать мРНК-вакцину.

Отчет Комиссии может предоставить данные о эффективности рекомендованных бустерных прививок в защите пожилых людей и пациентов из группы риска. После получения отчета Комиссии Лаутербах может решить продвигать использование другой адаптированной вакцины, если вариант, преобладающий в США, представляет значительную угрозу этой зимой.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Индивидуальные жилые дома в жилом районе Альди, Виргиния, США, в среду, 22 мая 2024 г.
Политика

Харрис объявит о четырехлетнем плане снижения стоимости жилья

Вице-президент Камала Харрис планирует объявить о плане своей кампании, предусматривающем снижение расходов на жилье на четырехлетний период, в том числе предоставление первой помощи при первоначальном взносе в размере 25 000 долларов и действия, направленные на стимулирование строительства...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"
Политика

США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"

Система ПРО 'Патриот' - одна из самых современных в мире, и Украине она особенно необходима в данный момент. Правительство США теперь approued поставку сотен ракет в Германию

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Что избирателям нужно знать о предложениях Трампа по экономической политике
Политика

Что избирателям нужно знать о предложениях Трампа по экономической политике

Борясь за Белый дом с вице-президентом Камалой Харрис, бывший президент Дональд Трамп стремится показать избирателям, как он будет управлять экономикой, если будет избран.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Первые в мире <unk>вирусные изображения,<unk> запрет на электроскотеры, странное айсбергское явление: Обсудите сегодняшние истории
Политика

Первые в мире <unk>вирусные изображения,<unk> запрет на электроскотеры, странное айсбергское явление: Обсудите сегодняшние истории

Первые в мире <unk>вирусные изображения,<unk> запрет на электроскотеры, странное айсбергское явление: Обсудите сегодняшние истории Примечание редактора: Подпишитесь на рассылку CNN «5 вещей», чтобы получать последние новости и интересные истории, которые помогут вам начать и закончить свой день. Подписаться здесь. 👋 Добро пожаловать в 5 вещей

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

Девушки в Афганистане учатся на секретных классах, работает по строгому протоколу безопасности,...
Главные темы

Афганские девочки и женщины, отстраненные от школы талибами, находят новые способы обучения

Хавар готовился к началу обучения в медицинской школе в Афганистане, когда талибы вошли в столицу Кабул и захватили власть, установив единственный в мире запрет на обучение девочек старше 12 лет.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса
Главные темы

Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отверг требование своего известного товарища по партии Никки Хейли изменить стиль кампании и воздержаться от личных атак на своего соперника Кэмерон Харрис. Он сказал, что очень зол на Харрис и поэтому считает, что имеет право на личные нападки во время...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Индивидуальные жилые дома в жилом районе Альди, Виргиния, США, в среду, 22 мая 2024 г.
Политика

Харрис объявит о четырехлетнем плане снижения стоимости жилья

Вице-президент Камала Харрис планирует объявить о плане своей кампании, предусматривающем снижение расходов на жилье на четырехлетний период, в том числе предоставление первой помощи при первоначальном взносе в размере 25 000 долларов и действия, направленные на стимулирование строительства...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"
Политика

США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"

Система ПРО 'Патриот' - одна из самых современных в мире, и Украине она особенно необходима в данный момент. Правительство США теперь approued поставку сотен ракет в Германию

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно