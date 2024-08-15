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Отчет дает Скотланд-Ярду жалкие показания

Лондон больше подвержен преступности, чем другие части страны. Тем не менее, по данным отчета, полиция плохо справляется с ситуацией. Некоторые районы вызывают особую тревогу.

 and  John Stellmacher
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Сообщается, что лондонская metabolite полиция испытывает трудности в нескольких областях.
Сообщается, что лондонская metabolite полиция испытывает трудности в нескольких областях.

- Отчет дает Скотланд-Ярду жалкие показания

Лондонская Metropolitan Police, согласно отчету, испытывает трудности в выполнении своих обязанностей в нескольких областях. Это подчеркивается в отчете HMICFRS (Her Majesty's Inspectorate of Constabulary and Fire & Rescue Services).

Расследование и контроль преступников неудовлетворительны

Авторитет похвалил работу Metropolitan Police только в одной из восьми оцененных областей: использование полномочий, таких как остановка и обыск, и справедливое и уважительное общение с общественностью.

Однако были выявлены области для улучшения, такие как профилактика преступлений, защита уязвимых людей и руководство и администрирование полиции. Даже расследование преступлений и контроль над известными преступниками были оценены как неудовлетворительные.

Плохой контроль над сексуальными преступниками

Проблемы возникли в связи с контролем над опасными сексуальными преступниками, находящимися на свободе, в том числе из-за недостаточного обучения офицеров и частых предварительных объявлений о проверках.

Авторитет также критиковал подход полиции к борьбе с детской порнографией в Интернете, с закрытием расследований в 60% случаев. Полиция сослалась на общее высокое количество дел.

Авторитет рекомендовал срочно пересмотреть подход полиции в обеих областях.

Расследователи не имеют достаточной подготовки

Неопытность многих офицеров также отрицательно влияет на расследование преступлений. Даже в сложных случаях назначаются офицеры с базовой подготовкой по расследованию.

"У меня серьезные опасения по поводу текущего подхода полиции к расследованию преступлений и обращению с преступниками и подозреваемыми", - сказал ответственный инспектор Ли Фремон в заявлении.

Он признал "уникальные вызовы", которые представляет более высокий уровень преступности и дополнительные задачи, такие как королевские мероприятия. Однако он отметил, что усилия по улучшению результатов для жертв преступлений были недостаточными. Metropolitan Police заявила, что "внимательно рассмотрит" выводы отчета.

Metropolitan Police была критикована за неудовлетворительное расследование преступлений и контроль над известными преступниками, как указано в отчете HMICFRS. В результате авторитет предложил срочный пересмотр их подхода в этих областях из-за проблем, таких как отсутствие обучения для расследователей.

Отчет подчеркнул плохой контроль Metropolitan Police над опасными сексуальными преступниками, находящимися на свободе, из-за недостаточного обучения офицеров и частых предварительных объявлений о проверках. В ответ авторитет рекомендовал тщательно пересмотреть их методы в этой области.

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