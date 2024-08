- Отчет дает Скотланд-Ярду жалкие показания

Лондонская Metropolitan Police, согласно отчету, испытывает трудности в выполнении своих обязанностей в нескольких областях. Это подчеркивается в отчете HMICFRS (Her Majesty's Inspectorate of Constabulary and Fire & Rescue Services).

Расследование и контроль преступников неудовлетворительны

Авторитет похвалил работу Metropolitan Police только в одной из восьми оцененных областей: использование полномочий, таких как остановка и обыск, и справедливое и уважительное общение с общественностью.

Однако были выявлены области для улучшения, такие как профилактика преступлений, защита уязвимых людей и руководство и администрирование полиции. Даже расследование преступлений и контроль над известными преступниками были оценены как неудовлетворительные.

Плохой контроль над сексуальными преступниками

Проблемы возникли в связи с контролем над опасными сексуальными преступниками, находящимися на свободе, в том числе из-за недостаточного обучения офицеров и частых предварительных объявлений о проверках.

Авторитет также критиковал подход полиции к борьбе с детской порнографией в Интернете, с закрытием расследований в 60% случаев. Полиция сослалась на общее высокое количество дел.

Авторитет рекомендовал срочно пересмотреть подход полиции в обеих областях.

Расследователи не имеют достаточной подготовки

Неопытность многих офицеров также отрицательно влияет на расследование преступлений. Даже в сложных случаях назначаются офицеры с базовой подготовкой по расследованию.

"У меня серьезные опасения по поводу текущего подхода полиции к расследованию преступлений и обращению с преступниками и подозреваемыми", - сказал ответственный инспектор Ли Фремон в заявлении.

Он признал "уникальные вызовы", которые представляет более высокий уровень преступности и дополнительные задачи, такие как королевские мероприятия. Однако он отметил, что усилия по улучшению результатов для жертв преступлений были недостаточными. Metropolitan Police заявила, что "внимательно рассмотрит" выводы отчета.

