Отчет: БКА разрешат входить и обыскивать дома тайно

Министерство внутренних дел Германии изначально отказалось комментировать детали законопроекта. Представитель в Берлине лишь заявил, что БКА занимает "центральное положение как центральный орган полиции в Германии в уголовном преследовании и противодействии угрозам международного терроризма". Он особо подчеркнул угрозы со стороны терроризма. "В свете этого вполне понятно, что правоохранительные органы должны обладать необходимыми полномочиями для решения этих вопросов", - добавил представитель.

По данным РНД, проект реформы закона о БКА предусматривает полномочия на тайный вход в квартиры, например, для установки шпионского ПО на компьютерах или смартфонах, а также на тайный обыск квартир. Эти инструменты должны использоваться только при очень высоких порогах в качестве крайней меры и исключительно для борьбы с терроризмом, как было заявлено далее.

Представитель Министерства внутренних дел сказал, что законодательные планы "еще на очень ранней стадии межправительственных консультаций" и необходимо дождаться их. Поэтому он не мог прокомментировать детали на данном этапе.

Депутат от FDP Хёферлин предупредил о чрезмерном вмешательстве, заявив, "в противном случае правосудие само себя уничтожит". Он добавил, "Особенно секретность обыска делает этот проект сложным, так как Свободные демократы не выступают за 'Стази 2.0'". Однако не подлежит сомнению, что следственные органы "нуждаются в соответствующих и сильных следственных инструментах".

Заместитель председателя фракции Зеленых в интервью РНД назвал "трудные времена". БКА нуждается в "современных следственных полномочиях и средствах", но Конституционный суд Германии установил четкие guidelines, особенно в отношении использования прослушивающих устройств и технического оборудования. Законопроект должен быть проверен с этой точки зрения.

Германский союз журналистов (DJV) раскритиковал планируемые дополнительные полномочия, как сообщается. "Все журналисты, которые исследуют чувствительные области безопасности, затронуты", - предупредил федеральный председатель DJV Мика Бюстер. Он опасался, что защита информаторов будет нарушена. "Тайные проникновения напоминают нам методы полицейских государств, а не свободных демократий", - критиковал Бюстер.

Обычно полиция должна назвать подозреваемого и преступление, а также то, что они ищут во время обыска квартир. Затем они должны подать соответствующее заявление в прокуратуру, которая в свою очередь направляет его компетентному судье. Заинтересованное лицо должно быть уведомлено. Исключения возможны только в случаях непосредственной опасности.

Европейский Союз может выразить озабоченность, если эти расширенные полномочия по наблюдению негативно повлияют на гражданские свободы, так как некоторые считают, что они могут привести к нарушению права на частную жизнь. Кроме того, важно отметить, что Европейский Союз имеет строгие правила защиты данных, которые должны соблюдаться при реализации таких мер в member states.

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