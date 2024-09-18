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СпортНовостиAS Rome

Отброшенный предмет, потенциально раздражающий пчелы

 and  Wendy Allen
Время чтения 2 минут
Возможное воссоединение Тучеля и Хуммельса в вечном царстве Рима
Возможное воссоединение Тучеля и Хуммельса в вечном царстве Рима

Отброшенный предмет, потенциально раздражающий пчелы

Основываясь на слухах, Мац Хуммельс якобы присоединился к "AS Roma" сразу после закрытия периода трансферов, что ознаменовало его дебют в международном футболе. Однако после внезапного увольнения тренера Daniele De Rossi Хуммельс потенциально может встретить бывшего коллегу.

"AS Roma" решила уволить De Rossi после всего четырех матчей в Серии А. 41-летний ветеран клуба взял на себя руководство после ухода José Mourinho в январе, доведя команду до полуфинала Лиги Европы и подписав новый трехлетний контракт в апреле. Представитель клуба объявил, что решение было принято "для блага команды". Они хотят быстро продолжить сезон, так как он только начался.

"AS Roma" решила сохранить в секрете личность нового лидера. Итальянские газеты подозревают, что итальянские тренеры Edin Terzic и Thomas Tuchel являются одними из главных кандидатов, оба имеющие опыт работы с Хуммельсом.

По данным СМИ, Терзич находится в приоритетной позиции

После увольнения De Rossi Терзич якобы находится "в первых рядах", согласно "Corriere della Sera". Итальянские газеты "Gazzetta dello Sport" и "Corriere dello Sport" также указывают на Терзича как на возможную замену. Тухель также является сильным кандидатом, сообщают СМИ. Стоит отметить, что у Хуммельса были напряженные отношения с обоими тренерами во время его пребывания в "Боруссии".

В преддверии финала Лиги чемпионов 2024 года Хуммельс критиковал Тухеля в "Sport Bild", заявляя: "Боруссия Дортмунд не должна отражать это - против любого соперника во всем мире". Хуммельс чувствовал себя униженным, заявляя, что чувствовал себя "подчиненным и футбольным образом ущербным" в футболке "Боруссии". Он приписывал Терзичу множество идей, но отмечал улучшения после зимнего перерыва, когда пришли Нури Шахин и Свен Бендер. После этих событий Sky сообщало, что Хуммельс продолжит играть за "Боруссию" только в том случае, если Терзич уйдет. Оба больше не работают с командой.

Спор с Тухелем якобы улажен

Конфликт между Хуммельсом и Томасом Тухелем произошел после финала Кубка Германии 2016 года. В то время Тухель тренировал Хуммельса в "Боруссии". Хуммельса пришлось заменить из-за судороги, и Тухель прокомментировал: "Он запросил замену. Он мог сделать лучше". Однако Хуммельс заявил, что конфликт был улажен в 2018 году.

"AS Roma" остается без побед в первых четырех матчах этого сезона, набрав всего три ничьи и потерпев одно домашнее поражение от аутсайдера FC Empoli. В этом сезоне клуб приобрел победителя чемпионата мира 2014 года Хуммельса у "Боруссии Дортмунд" и француза Ману Коне из "Боруссии Мёнхенгладбах". Трехкратные чемпионы Италии стремятся квалифицироваться в Лигу чемпионов. Группа Лиги Европы "AS Roma" включает "Eintracht Frankfurt".

Возможный новый тренер "AS Roma" Эдин Терзич ранее работал с Хуммельсом в "Боруссии Дортмунд", что может повлиять на их взаимоотношения в "AS Roma". Во время своего пребывания в "Боруссии" Хуммельс имел напряженные отношения с другим потенциальным тренером, Томасом Тухелем, но, как сообщается, они позже помирились.

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