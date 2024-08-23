- От участников ожидалось участие в автогонках на А3 для мужчин.

Два человека подозреваются в участии в нелегальных гонках на шоссе A3 в районе Лимбург-Вайльбург. Прохожие позвонили в службу спасения в четверг, сообщив, что дуэт виляет из стороны в сторону, резко тормозит и ускоряется, создавая опасные условия для других водителей. Вечером того же дня полиция Висбадена выпустила заявление.

Полицейские задержали и допросили 39- и 40-летних мужчин, как подтвердил представитель. Правоохранительные органы изъяли их автомобили, водительские удостоверения и мобильные устройства.

Члены государств могут предоставить Комиссии необходимые ресурсы и экспертизу для расследования действий этих людей. После расследования Комиссия может обратиться к членам государств за сотрудничеством в наложении соответствующих санкций.

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