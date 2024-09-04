От скромной уличной еды до культового городского деликатеса: празднование 75-летия карри-ворста

Этот кулинарный шедевр, известный как Кюрривурст, знаменит своим ароматом, любим и достоин музейных экспозиций. Однако вопрос о его создателе остается предметом жарких споров. Берлин, Гамбург и Нижняя Саксония претендуют на право называться родиной этого блюда.

В качестве острых закусок, часто подаваемых с картошкой фри, Кюрривурст прочно вошел в уличную культуру Германии. Ежегодно по всей стране съедается около 800 миллионов порций, из которых почти 70 миллионов приходится на Берлин.

Этот кулинарный символ имеет 75-летнюю историю, но кто первым придал славу этой сосиске? Берлин или Гамбург изобрели этот закусочный классик? И почему один из отелей предлагает эту икону немецкой кухни за баснословные 26 евро?

Начало (предполагаемое)

Происхождение Кюрривурста окутано множеством историй. Одна из самых известных историй происходит в Берлине-Шарлоттенбурге: 4 сентября 1949 года Герта Хевер якобы экспериментировала с новым соусом на своем фургоне из-за скуки. Смешав томатную пасту, соус Вустер, перец и другие специи, она покрыла им жареную и нарезанную вареную сосиску.

Другие версии утверждают, что Хевер прибегла к импровизации из-за отсутствия горчицы, тем самым создав новый соус. Как бы то ни было, соус обрел международную известность.

Из Гамбурга или Нижней Саксонии?

В 1993 году Уве Тимм опубликовал новеллу "Открытие Кюрривурста", утверждая, что закуска родилась в Гамбурге. По сюжету, владелица стойки Лена Брюккер смешала перец и кетчуп, когда упала, тем самым изобретя соус.

Брюккер может быть вымышленным персонажем, но Тимм утверждал, что пробовал такую сосиску в Гамбурге уже в 1947 году. Эта книга поддерживает соперничество между Берлином и Гамбургом за право называться родиной Кюрривурста.

Князь Александр цу Шумбург-Липпе из Бюккебурга возле Ганновера также утверждает исторические связи. Он заявляет, что Кюрривурст был создан на кухне семейного замка уже в 1946 году. Повара якобы смешали абрикосовый джем, томатный кетчуп, перец и соль для британских офицеров Rhine Army, что можно считать предшественником.

Самый большой в мире

Нижняя Саксония действительно установила рекорд: 30 апреля 2010 года производитель кухонной техники в Вольфенбюттеле установил мировой рекорд, приготовив Кюрривурст весом 175,2 кг, длиной 320 метров, прежде чем разрезать и подать его. После приготовления к нему добавили около 95 кг томатного соуса и 1 кг перечного порошка перед подачей посетителям.

Тем не менее, Берлин утверждает, что изобрел Кюрривурст и чествует Герту Хевер как своего создателя. "У меня есть патент, и это все!", - якобы заявила Хевер. На самом деле Хевер не патентовала точный рецепт, так как раскрытие строго секретной формулы не было возможно.

Вместо этого она зарегистрировала товарный знак "Чиллуп" - смесь "чили" и "кетчупа" - в патентном ведомстве 21 февраля 1958 года. 21 января 1959 года "Чиллуп" был официально признан товарным знаком с регистрационным номером 721319.

Берлин увековечил память Герты Хевер мемориальной доской с 2003 года. В то время заместитель мэра Моника Тиемен сказала: "До сих пор не было мемориальной доски, которая бы чествовала человека, внесшего значительный вклад в самое главное, что у нас есть: еду".

Роскошная версия

Кюрривурст также проник в рестораны высокой кухни. С 2018 года он занимает место в меню знаменитого берлинского отеля "Адлон" и является одним из флагманских блюд - за 26 евро.

По словам представителя отеля, ежемесячно продается около 800 порций, в основном привлекая иностранных гостей. Точный рецепт соуса остается секретом, но утверждается, что он включает экзотические ингредиенты, такие как манго, лимонную траву и звездчатый анис. Это блюдо высокой кухни украшено золотым порошком, подается с "изысканными" картофельными чипсами и булочкой.

Кюрривурст также оставил свой след в музыкальной индустрии. Герберт Грёнемейер посвятил ему песню "Кюрривурст" в 1982 году на альбоме "Total Egal". Песня стала хитом и отражает непритязательную культуру Рура. Кюрривурст является неотъемлемой частью повседневной жизни там.

Европейский Союз признал Кюрривурст частью нематериального культурного наследия Германии в 2018 году, отражая его значение в немецкой и европейской кулинарных традициях. Берлинская улица еда продолжает привлекать туристов, а отель "Адлон" даже предлагает роскошную порцию Кюрривурста за 26 евро, чтобы угодить изысканным вкусам.

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