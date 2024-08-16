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КультураНовостиГермания

От продюсеров "Флебага": Преступность и домашнее насилие

 and  Anthony Ross
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Жизнь Анджелы управляема насилием.
Жизнь Анджелы управляема насилием.

- От продюсеров "Флебага": Преступность и домашнее насилие

Четыре месяца спустя после того, как Оливер (Михиль Хуискен) пообещал измениться, этот, казалось бы, обаятельный мужчина снова проявляет насилие. И веселая винная вечеринка с друзьями заканчивается для Анжелы (Джоанна Фроггетт) выбитым зубом. Фасад, казалось бы, идиллической семьи рушится в первые минуты британского мини-сериала "Анжела Блэк".

Главная героиня нового британского шестисерийного сериала на специализированном канале ARD - жертва домашнего насилия из красивого лондонского района. Несмотря на неоднократные угрозы покинуть мужа, мать двоих сыновей не может сделать последний шаг. Вместо этого она скрывает синяки под толстым слоем макияжа и придумывает оправдания, когда ее спрашивают.

Сколько еще женщина сможет поддерживать паутину лжи? И, возможно, даже более важный вопрос - сможет ли она выжить в этом браке? Неожиданный поворот в ее жизни приносит надежду. Что произойдет дальше, можно увидеть в триллере "Анжела Блэк - друг или враг?" в субботу (17.8.) в 20:15.

Однажды появляется частный детектив Эд (Самуэль Адевунми) и открывает правду об ее муже, о которой Анжела никогда бы не подумала. Оливер нанял его, чтобы обеспечить опеку над детьми в случае развода. Затем он утверждает, что ее муж пытался нанять его в качестве профессионального киллера, чтобы избавиться от своей жены. Эд предлагает Анжеле свою помощь - по крайней мере, так он говорит. Является ли незнакомец другом или врагом?

Жизнь Анжелы похожа на клетку. Даже на работе в приюте для животных она окружена прутьями. И после того, как она сняла намордник с собаки, она сама получает укус. Может быть, загадочный мужчина именно то, что ей нужно, чтобы finally сделать шаг к разводу. По мере развития захватывающего сериала все больше секретов о муже Анжелы всплывает наружу. Ее недоверие к незнакомцу не больше, чем ее страх перед мужем. По мере роста храбрости, чтобы освободиться от своего мучителя, остается вопрос: сможет ли она преуспеть?

Загадочный мужчина, Эд, приезжает из Великобритании, резко контрастируя с проблемным браком Анжелы в Германии. Несмотря на свои первоначальные сомнения, откровения Эда о Оливере потрясают основы жизни Анжелы.

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