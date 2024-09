От Органа требуется представить предложение о нормативных руководящих принципах по защите работников от опасностей, возникающих в результате радиационного воздействия из-за ионизирующих лучей.

18:13 Проекция для Саксонии: ХДС еле опережает АФД, БСВ на 12%, "Зелёные" еле проходятПо предварительным данным для выборов в ландтаг Саксонии, ХДС лидирует с 31,5% голосов, еле опережая АФД с 30%. БСВ следует близко позади с 12%, обеспечивая заметное положение. СДПГ, скорее всего, сохранит своё присутствие в ландтаге с 8,5%, в то время как "Зелёные" борются за проход, находясь на 5,5%. Партия "Левые" и СВП, к сожалению, не набирают достаточно голосов для попадания в новый парламент.

18:10 Проекция для Тюрингии: АФД опережает ХДС, БСВ набирает 16%Первые проекции для выборов в ландтаг Тюрингии показывают, что АФД лидирует с 30,5% голосов, её близко следует ХДС с 24,5%. Партия "Левые" набирает 12,5% голосов, гарантируя своё представительство в ландтаге. БСВ также должен войти в ландтаг, набрав 16% голосов. "Зелёные" и СВП не набирают более 5% голосов.

18:01 АФД доминирует в Тюрингии, БСВ превышает двузначные цифры в Саксонии"Как и ожидалось", АФД выходит как самая сильная сила в Тюрингии по предварительным данным. СДПГ пересекает 5%-ный порог, в то время как "Зелёные" и СВП не справляются. В Саксонии БСВ добивается значительного двузначного результата. ХДС сохраняет узкое преимущество над АФД. На основе проекций, "Левые" и СВП, скорее всего, не получат представительства в ландтаге, в то время как "Зелёные" прогнозируются как остающиеся.

17:18 Возможный риск для Хёкке в ландтаге ТюрингииНа выборах в ландтаг Тюрингии лидер фракции АФД Björn Höcke сталкивается с неопределённым будущим в ландтаге. Его соратники по партии в округах имеют лучшие шансы получить прямое мандат, что может потенциально угрожать позиции Хёкке. Более того, его главный конкурент, Christian Tischner от ХДС, угрожает превзойти Хёкке в их общем округе Грайц II. Если Tischner получит победу и АФД превысит свои назначенные прямые мандаты, ни Хёкке, ни другой кандидат не смогут войти через государственный список, даже если они будут первыми. В таком сценарии АФД может пытаться убедить успешного прямого кандидата отказаться от своего места, чтобы Хёкке мог сохранить свой мандат.

16:48 Выборная вечеринка тюрингской АФД избегает освещения СМИВероятно, выборная вечеринка тюрингской АФД не получит освещения в СМИ. Классифицированная как праворадикальная конституционной защитой, партия пыталась исключить несколько СМИ из мероприятия. Однако суд вмешался, заставив партию исключить прессу полностью из-за якобы организационных проблем, так как они не могли разместить всех представителей СМИ, которые запросили аккредитацию из-за ограниченного пространства.

16:29 Высокая явка на почтовые голосования в СаксонииНа ожидаемых выборах в Саксонию, возглавляемых премьер-министром ХДС Михаэлем Креtschmer, уже почти четверть (24,6%) избирателей проголосовали по почте. Глава управления государственными выборами прогнозирует более высокую явку, чем в 2019 году, около 35,4% днём, но ожидает значительно больше почтовых голосов, чем в 2019 году.

15:52 Хёкке и Рамelow голосуют со стилем1 сентября лидер АФД Тюрингии и ведущий кандидат Björn Höcke проголосовал в полдень, прибыв на свой избирательный участок в русском внедорожнике Lada Niva. Хёкке голосовал в Bornhagen, Eichsfeld. В то же время премьер-министр Бодо Рамelow проголосовал в столице Тюрингии Эрфурте, сопровождаемый своей женой Germana Alberti vom Hofe. 68-летний Рамelow, возглавляющий правительство с 2014 года, ведёт меньшинство коалиции.

15:40 Более высокая явка, чем на предыдущих выборах в ТюрингииК 2:00 дня 44,4% избирателей уже проголосовали в Тюрингии. Это на 2 процентных пункта больше, чем на последних выборах пять лет назад, что указывает на высокую ожидаемую явку. Стоит отметить, что почтовые голоса ещё не учтены, согласно главе управления государственными выборами. В Саксонии также наблюдается небольшой рост явки по сравнению с 2019 годом, 35,4%, с ожиданием гораздо большего количества почтовых голосов, чем раньше. Избирательные участки в обоих штатах будут открыты до 6:00 вечера.

15:13 Креtschmer надеется, что партии "светофор" всё ещё получат представительство в ландтаге

14:40 Основные проблемы для избирателей Саксонии и ТюрингииБольшой опрос показывает, что примерно треть жителей Саксонии и Тюрингии планируют голосовать за АФД на предстоящих выборах 1 сентября. Опрос проливает свет на основные причины этого преобладания, подчёркивая многочисленные насущные проблемы и заботы. Миграция является всего лишь одной из них.

14:18 Хёкк быстро покидает избирательный участокВедущий кандидат от AfD на выборах в ландтаг Тюрингии Björn Höcke проголосовал днем. Он не задержался на избирательном участке в Бёрнхейгене и отказался общаться с присутствующими журналистами. Несмотря на то, что в своем родном округе Айхсфельд он традиционно проигрывает ХДС, Хёкк сменил свой округ на Грайц. Однако он все еще может проиграть ХДС в этом новом районе.

13:45 Выборы в Тюрингии: явка избирателей похожа на показатели 2019 годаЯвка избирателей в Тюрингии стабильна и напоминает показатели предыдущих выборов в ландтаг. К полудню проголосовало около 32% избирателей, сообщает избирательная комиссия. Обратите внимание, что почтовые голоса не учитываются в этой статистике. В 2019 году на этом же этапе явка составила 31,2%. Интересно, что на этих выборах в ландтаг наблюдается больший интерес, чем на выборах в Европарламент и местных выборах, которые состоялись ранее в этом году, когда явка к этому времени составляла всего 24,3%.

13:00 Высокая явка избирателей ожидается в СаксонииВысокая явка избирателей прогнозируется на выборах в ландтаг Саксонии. К полудню проголосовало 25,8% избирателей, сообщает Статбюро в Камменце. В 2019 году на этом же часу явка составила 26,2%. Предварительные данные не включают почтовые голоса. Ожидается, что 24,6% избирателей проголосуют по почте, что существенно больше, чем 16,9% в 2019 году. Процесс выборов в ландтаг, по сообщениям, проходит гладко без каких-либо нарушений.

12:36 Вон Люкке: отсутствие СДП в парламенте может вызвать землетрясениеРезультаты выборов в ландтаг Саксонии и Тюрингии еще не известны. Политолог Альбрехт фон Люкке заявляет, что если СДП не попадет в ландтаг, это будет "почти агрессивным землетрясением". В интервью ntv он проанализировал ситуацию и ее возможные последствия.

12:02 Полиция расследует угрозы на избирательном участке в ТюрингииВ Гера, Тюрингия, полиция расследует угрозу на избирательном участке. Утром мужчина в футболке AfD пытался проголосовать, но ему было предложено снять футболку из-за ограничений на рекламу партии внутри избирательного участка. Хотя он подчинился, он разозлился, уходя, и угрожал вернуться. Полиция взяла у него показания и предупредила его. Кроме того, полиция в Эрфурте расследует политические граффити ("Хёкк - нацист") возле избирательных участков, классифицируя инциденты как ущерб от преступлений.

11:30 Correctiv предостерегает от дезинформации о фальсификации голосовСетевое исследование Correctiv предупреждает о циркулирующем ложном сообщении, которое утверждает, что подпись на бюллетене предотвращает фальсификацию голосов. Однако, согласно офису федерального возвращающегося офицера, подпись на бюллетене угрожает тайне голосования и делает весь бюллетень недействительным.

11:00 Вайгт надеется на стабильные多数 отношения в ТюрингииТоп-кандидат ХДС в Тюрингии Марио Вайгт проголосовал и выразил надежду, что "многие жители Тюрингии придут и определят будущее своей страны". Кроме того, он пожелал "стабильных большинства отношений", чтобы помочь стране двигаться вперед.

10:25 Праворадикальные инциденты в Зоннеберге значительно возрослиЗоннеберг стал первым районом в Германии, где АфД-политик стал районным администратором. С тех пор активисты сообщают о многочисленных угрозах и были вынуждены прекратить свою работу. Количество праворадикальных инцидентов в районе также существенно возросло в пять раз за год. Эксперты связывают рост с АфД-администратором района.

10:00 Креtschmer считает выборы в ландтаг Саксонии "вероятно, самыми важными за 34 лет"Министр-президент Саксонии Михаэль Креtschмер считает выборы в ландтаг в своем регионе "вероятно, самыми важными за 34 лет". После голосования в Дрездене он поблагодарил тех, кто голосовал по-разному в прошлом, но теперь поддерживает Союз Саксонии. Креtschмер считает, что взаимопонимание поможет сформировать правительство, которое будет полезно для земли. В настоящее время его ХДС находится в ожесточенной борьбе с AfD в опросах.

09:59 "Исторически неудачный выбор даты выборов" - историк критикует дату выборовИсторикPeter Oliver Loew критикует дату выборов в ландтаг Саксонии и Тюрингии, совпадающую с 85-й годовщиной invasions of Poland в 1939 году, называя это "исторически неудачным". Как директор German Institute for Polish Affairs, Loew spoke to the editorial network Germany (RND), saying, "Anyone who thought this was a good idea to schedule elections on September 1st obviously lacks a sense of history." Взглянув на экстремистскую классифицированную партию AfD в обоих штатах, Loew предупредил, что "это может привести к довольно неудобным ассоциациям, если партия с неясной связью с нацистским прошлым возможно победит в Дрездене и Эрфурте".

09:30 "Ключевые выборы": все статистические данные о выборах в ландтаг СаксонииБолее 3,3 миллиона зарегистрированных избирателей в Саксонии сегодня имеют возможность решить политическое будущее ландтага Дрездена. С потенциальной потерей ХДС своего положения доминирующей силы в земле с 1990 года эти выборы критически важны. Премьер-министр Саксонии Михаэль Креtschмер описывает их как "ключевые выборы". "Все на кону".

09:05 Креtschмер обвиняет Коалицию «Светофор» в «последние минуты манёвры прямо перед выборами»Сегодняшний день выборов в Саксонии ставит вопрос: Продолжит ли Михаил Креtschмер победную серию ХДС в этом штате? В интервью ntv он высказывает свою позицию по вопросу о беженцах, Коалиции «Светофор» и войне в Украине.

08:46 Все данные для выборов в ТюрингииНаступает день выборов: В сердце Германии политическая власть над примерно 2,1 миллиона жителей штата будет определена на ближайшие пять лет. Станет ли АФД, возглавляемая кандидатом в лидеры Йёрком Хёке, доминирующей силой в Тюрингии?

08:24 Как АФД может подорвать демократиюОпросы показывают: АФД, скорее всего, существенно усилит свое влияние на предстоящих выборах в Саксонии и Тюрингии. Согласно исследованиям, это вызывает опасения за демократические институты, так как верховенство права может быть менее прочным, чем считалось.

08:00 Участие на избирательных участках в Тюрингии и СаксонииСегодня в Тюрингии и Саксонии выбираются новые ландтаги. Опросы указывают на то, что АФД, скорее всего, победит в Тюрингии. В Саксонии ХДС премьер-министра Михаила Креtschмера и АФД находятся в жесткой конкуренции. Первые оценки ожидаются около 6 вечера, когда закроются избирательные участки. Эти выборы в двух восточногерманских федеральных землях служат барометром для Коалиции «Светофор» в Берлине.

Для текущей тюрингской правящей коалиции министра-президента Бодо Рамелова (Левые) нет большинства в опросах. Существует поствыборная опция коалиции, включающая ХДС, Альянс Сахры Вагенкнехт (BSW) и СДПГ. В Саксонии остается неясным, сохранит ли текущая коалиция ХДС, СДПГ и Зеленых свое большинство. Креtschmer отказывается исключать альянс с BSW. Партия Левых, скорее всего, будет исключена из парламента в Саксонии. Аналогичная судьба может постигнуть Зеленых и СВ в Тюрингии.

Несмотря на текущие прогнозы, ХДС может столкнуться с трудностями в сохранении своего лидерства над АФД на будущих выборах в Тюрингии, как показывают недавние опросы. Недавние прогнозы показывают, что АФД будет сложно обойти ХДС в Саксонии, несмотря на их сильное выступление в Тюрингии.

