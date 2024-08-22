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Федеральные земли ГерманииНовостиВертолеты

Освобожденный заключенный избегает поимки сотрудников правоохранительных органов

В Марбахе власти находят двоих, ранее причастных к ДТП. В результатеી découverte оружия. К сожалению, последующий арест осложняется.

 and  Melissa Williams
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В Мапартаке узник успешно сбежал из اليابانية полиции.
В Мапартаке узник успешно сбежал из اليابانية полиции.

- Освобожденный заключенный избегает поимки сотрудников правоохранительных органов

В одной из полицейских машин, находящейся в районе Магдебурга, человек в наручниках сумел вырваться из рук полицейского и скрылся. Полиция использовала вертолет и собак в поисках беглеца, но безрезультатно, как сообщается в полицейских отчетах.

Человек был арестован вместе с 27-летним мужчиной после того, как они были обвинены в организации ДТП с опрокидыванием. 47-летняя женщина получила легкие травмы в результате инцидента. Подозреваемые покинули место происшествия на Bundesstraße 328 возле Аспаха, район Ремс-Мурр, и были замечены в тупике в Магдебурге.

Найденное оружие

Двое мужчин, предположительно находящиеся под действием наркотиков, осматривали свой разбитый автомобиль и не реагировали на приказы полиции. Полиция временно задержала их, и во время обыска автомобиля были найдены крупная сумма денег, несколько мобильных устройств и небольшое количество успокоительных средств.

Кроме того, после сообщения свидетеля был найден спрятанный пакет с двумя огнестрельными оружиями и боеприпасами в том же районе. Одно из оружий было связано с кражей в 2023 году в жилом доме в Хайльбронне.

Побег беглеца

Двое мужчин были доставлены индивидуально в полицейский участок в Магдебурге, где один из них смог сбежать. Он вырвался из рук полицейского и побежал в сторону центра города.

В ответ на события, произошедшие в среду, были проведены расследования в Бёблингене и Синдельфингене с участием специального отряда полиции. Во время обысков были изъяты дополнительные мобильные устройства.

27-летний подозреваемый, как сообщается, не имеет действительного водительского удостоверения и должен был пройти анализ крови.

Поиски сбежавшего подозреваемого продолжались с помощью вертолета, но он не был найден. После обнаружения спрятанного пакета с оружием полиция связала одно из них с недавней кражей в Хайльбронне.

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