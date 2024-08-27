- Осуждены на суровые тюремные сроки - "Отвалите руки от моей матери!"

В конце концов, жизнь врача была унесена, чтобы положить конец годам домашнего насилия: сейчас двум несовершеннолетним вынесены суровые приговоры в ходе громкого процесса в Трирском региональном суде. 18-летнему придется провести в тюрьме девять лет, а 17-летнему - шесть, как объявил судья Гюнтер Кохлер.

53-летний доктор, известный и уважаемый в своем медицинском центре в больнице в Дауне, часто consume "крупные количества алкоголя" во время досуга, как заявил судья. Это приводило к оскорблениям и физическим атакам - в общем жилье в Герольштайне (часть района Вулканейфель), где подростки, которым было по 16 лет, положили конец жизни мужчины в ходе внезапной атаки в конце 2022 года, уточнил Кохлер.

Домашнее насилие в основном было направлено против его бывшей партнерши, медсестры, с которой жертва проживала с 2011 года до лета 2022 года. Однако оно также затронуло ее сына, 18-летнего, и в меньшей степени - его полубрата, 17-летнего, который часто оставался в резиденции.

Совместно обвиняемая, бывшая партнерша жертвы, получила тюремный срок в два года и четыре месяца - за бездействие и поджог. Ее не признали виновной в соучастии в убийстве, как утверждало прокуратура, заявил Кохлер. "Участие в убийстве не было доказано".

После вспышки ярости из-за алкоголя

После расставания доктор продолжал жить в доме и часто бродил пьяным по ночам, отметил Кохлер. В ночь преступления произошла еще одна горячая перепалка с бывшей. Подростки вошли на кухню и увидели, как 53-летний мужчина хватает и толкает женщину за руку.

Затем 18-летний, который был зачинщиком преступления, воскликнул: "Теперь настало время!" - и спонтанно решил с полубратом "прекратить дальнейшие нападения", убив доктора, объяснил судья.

Они застали жертву на пути из ванной в кухню и атаковали его сзади битой для бейсбола и большим гаечным ключом. Перед первым ударом 18-летний сказал мужчине: "Ты больше не тронешь мою мать!" Затем, по приказу старшего, 17-летний затянул кабельный стяжной хомут вокруг шеи жертвы и задушил его до смерти.

Женщина не вмешалась

36-летняя женщина увидела начальную фазу преступления, но затем ушла в детскую комнату с тремя маленькими детьми, которых она родила от жертвы. Она не помешала подросткам совершить преступление и не оказала никакой помощи, объяснил Кохлер. Таким образом, она санкционировала смерть доктора. Это поведение было особенно "непростительным", поскольку она также лишила своих трех детей отца.

После преступления подозреваемые сотрудничали, чтобы очистить место преступления, и упаковали тело в мусорные пакеты и тент. Затем они похоронили труп в лесу возле Рокескилля. Позже они подожгли машину, в которой перевозили тело. В результате все трое также были признаны виновными в поджоге.

Суд в основном удовлетворил требования прокуратуры в отношении молодых людей. Однако это не было так в случае с 36-летней женщиной: главный прокурор Эрик Самель требовал семь с половиной лет тюремного заключения за соучастие в убийстве, утверждая, что преступление было предварительно согласовано между тремя обвиняемыми. После вынесения приговора он заявил, что будет рассматривать возможность апелляции.

Все трое обвиняемых признали свою вину в преступлении, но каждый дал свою версию событий. Судья Кохлер отметил, что раннее признание нынешнего 17-летнего значительно облегчило расследование дела. Не было сомнений в достоверности его заявлений, что также минимизировало его приговор. Его мотивом, по словам Кохлера, было защитить соучастника от дальнейшего домашнего насилия. Сын 36-летней женщины также действовал, пытаясь предотвратить домашнее насилие против своей матери. Доктор был известен полиции как правонарушитель: он четыре раза был осужден Даунским местным судом за оскорбления и физические нападения в состоянии опьянения.

Доктора последний раз видели на работе в больнице в Дауне 30 декабря 2022 года, и он отсутствовал в течение длительного времени. В июне 2023 года грибник нашел части его останков в лесу. Подозреваемые находились под стражей с сентября 2023 года.

Прокуратура изначально обвинила бывшую партнершу жертвы в соучастии в убийстве, но их участие в смерти доктора не было доказано, что привело к более мягкому наказанию. В других правовых вопросах важно, чтобы все стороны, в том числе свидетели и очевидцы, сообщали об инцидентах и давали показания, чтобы обеспечить справедливость.

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