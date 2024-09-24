Осужденный заключенный из Миссури должен быть казнен сегодня, упорно утверждая свою невиновность и пытаясь отменить его приговор.

Пятидесятипятилетний Уильямс, который утверждает о своей невиновности в убийстве 1998 года Фелиции Гейл, бывшего журналиста, faces смертную казнь через смертельную инъекцию во вторник в 6 часов вечера по центрально-восточному времени в тюрьме Бонн Терр, если Верховный суд США не вмешается.

Эта ситуация вызывает обеспокоенность по поводу возможного исполнения приговора невиновному человеку, что является потенциальной ловушкой смертной казни. Примерно 200 человек, приговоренных к смертной казни с 1973 года, были впоследствии оправданы, в том числе четыре в Миссури, согласно Центру информации о смертной казни.

Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения и Совет американо-исламских отношений обратились к губернатору Миссури Майку Парсону с просьбой приостановить исполнение приговора Уильямсу.

Верховный суд Миссури отклоняет последнюю просьбу о помиловании

За выходные адвокаты Уильямса и окружной прокурор Сент-Луиса Уэсли Белл представили совместную просьбу в Верховный суд штата, прося пересмотреть ходатайство Белла от января об отмене приговора Уильямса и приговора в низшей инстанции из-за возможного ДНК-тестирования, которое могло бы оправдать Уильямса.

Однако прокуратура Сент-Луиса, ответственная за процесс Уильямса в 2001 году, утверждала в ходатайстве от января, что ДНК-тестирование оружия могло бы оправдать Уильямса. К сожалению, новые результаты ДНК-тестирования показали, что оружие было неправильно обращено, что загрязнило доказательства, предназначенные для оправдания Уильямса, и еще больше усложнило его попытки доказать свою невиновность.

Во время слушания в понедельник Верховный суд Миссури отклонил просьбу приостановить исполнение приговора Уильямсу.

Верховный суд принял решение не приостанавливать исполнение приговора, потому что прокурор не предоставил убедительных доказательств, опровергающих вину Уильямса или конституционные ошибки во время первоначального судебного процесса, которые могли бы поколебать доверие к первоначальному приговору и приговору. В результате ходатайство о приостановке исполнения приговора было отклонено как недействительное.

"Мистер Уильямс исчерпал все процессуальные и доступные судебные средства, в том числе более 15 слушаний, чтобы оспорить свою вину и отменить свой приговор", - заявил Парсон в заявлении после принятия решения.

Ни один из судов, включая присяжных заседателей, апелляционные и Верховный суды, не заявлял о невиновности Уильямса. Его вина и смертный приговор были подтверждены всеми судами. Парсон выразил уверенность в виновности Уильямса, и в результате наказание будет исполнено в соответствии с решением Верховного суда.

Адвокат Уильямса Джонатан Поттс заявил во время слушания в понедельник, что прокурор во время процесса намеренно удалил потенциального присяжного заседателя "потому что он был молодым чернокожим мужчиной в очках".

Однако офис генерального прокурора Миссури опроверг это утверждение, заявив, что прокурор отверг потенциального присяжного заседателя не из-за его расы.

В своем заявлении, призывающем к вмешательству, Триша Рухо Бушнелл, адвокат Уильямса, заявила: "Миссури собирается казнить невиновного человека, что ставит под сомнение легитимность всей системы уголовного правосудия".

Уильямс, Белл и их сторонники продолжат борьбу за спасение жизни Уильямса, как заявил Белл.

"Независимо от позиции по вопросу о смертной казни, когда остаются сомнения в виновности любого подсудимого, исполнение необратимого наказания не должно быть вариантом", - сказал Белл в заявлении.

18 сентября, менее чем за неделю до запланированного исполнения, команда Уильямса подала ходатайство о помиловании в Верховный суд США, утверждая, что его права на справедливое судебное разбирательство были нарушены в течение многих лет борьбы за жизнь.

Адвокаты Уильямса отметили, что бывший губернатор Миссури Эрик Гритенс временно приостановил исполнение приговора Уильямсу и создал комиссию для изучения его дела и определения его права на помилование.

"Комиссия изучала дело Уильямса в течение следующих шести лет - вплоть до того, как губернатор Майкл Парсон бессрочно прекратил процесс", - написали адвокаты.

Решение Парсона отменить приостановку исполнения приговора Уильямсу и лишить его конституционных прав на справедливое судебное разбирательство было оспорено его юридической командой.

На день перед самим исполнением команда Уильямса также попросила Верховный суд США отложить исполнение приговора из-за предполагаемой расовой предвзятости при отборе присяжных заседателей.

Дело поставило Белла, баллотирующегося в Конгресс в качестве демократа, против республиканского генерального прокурора штата Эндрю Бейли, баллотирующегося на переизбрание. Бейли opposed January motion Белла, заявив, что новые результаты ДНК-теста были недостаточными для оправдания Уильямса.

В конце августа офис Белла объявил об соглашении с Уильямсом, предусматривающем признание вины по обвинению в убийстве первой степени и последующее тюремное заключение на всю жизнь с согласия суда и согласия семьи Гейл. Однако офис генерального прокурора штата оспорил это соглашение, и Верховный суд заблокировал его.

Несмотря на продолжающиеся усилия команды юристов Уильямса и правозащитных организаций, исполнение приговора состоялось по расписанию. Верховный суд США не вмешался, и, как заявил Парсон, Уильямс исчерпал все судебные средства.

В свете этих обстоятельств важно продолжать изучать дело и убедиться, что правосудие действительно восторжествует.

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