- Осторожное положительное настроение в зоопарке: птенцы панды процветают

Новоиспеченные близнецы панд в Берлинском зоопарке растут и развиваются. Благодаря богатому молоку матери, они превзошли свой вес при рождении и даже немного прибавили, как сообщает представитель зоопарка. "Старший из них весит 180 граммов, а младший - 145 граммов", - сказал представитель.

Ласковая мать Мэн Мэн

Мэн Мэн заботливо ухаживает за своими малышами: "Каждый час эти два комочка радости по очереди едят и прижимаются к заботливой матери-медведице". Коллектив немецких и китайских специалистов по пanda также помогает семье.

Увеличенный риск смертности в первые недели

Прибавка в весе вселяет надежду, так как первый период очень важен. "Первый месяц, особенно первые две недели, характеризуются повышенным риском смертности для медвежат, примерно на 25% выше, чем в других периодах", - объясняет биолог и специалист по пanda Флориан Зик.

Новорожденные панд не имеют функционирующей иммунной системы и очень восприимчивы в первые дни. При рождении они весили 169 и 136 граммов. Как и другие млекопитающие, пандятки сначала теряют вес после родов.

Родились около 14 см в длину

В прошлый четверг Мэн Мэн родила двух мини-панд, которые были примерно 14 см в длину. Это второй случай рождения панд в Германии. Как и их родители, эти милые создания приехали из Китая в рамках программы "пандодипломатии".

Забота Мэн Мэн выходит за рамки сотрудничества экспертов, так как она также использует уникальные методы кормления. "Она часто лижет шерсть своих медвежат, чтобы стимулировать их пищеварение, что нетипично для других панд", - заметил специалист по пanda.

Чтобы гарантировать выживание близнецов, важно своевременно выявлять и устранять потенциальные риски в их первые дни. "Особенно важно тщательно следить за их здоровьем, в том числе на наличие других заболеваний или осложнений, в этот уязвимый период", - подчеркивает Зик.

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