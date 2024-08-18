- Остерегайтесь летучих мышей: с осени больше не будет исследований пещер.

Исследование и изучение пещер Франконской Швейцарии по-прежнему популярное занятие для многих, наслаждающихся прохладой. Однако эта деятельность значительно сокращается в осенний сезон, так как несколько пещер в регионе, известных своими уникальными скальными образованиями в городских треугольниках Нюрнберга, Бамберга и Байройта, служат убежищем для летучих мышей. Беспокоить этих существ во время зимней спячки запрещено, так как это критически важно для защиты находящихся под угрозой исчезновения видов летучих мышей в Германии.

"Батнайт" 24 августа - ежегодное мероприятие, которое бросает свет на этих удивительных существ. Во всей стране проходят многочисленные мероприятия и события, посвященные летучим мышам, которые становятся активными только после заката.

Пещеры являются значительным магнитом для пешеходов и туристов

Закон о природоохране четко определяет ограничения на беспокоящие зимние квартиры, как объясняет Николь Меер, эксперт по сохранению летучих мышей в Баварской ассоциации природоохраны (LBV) и координатор проекта по защите малых коньков. Зимние квартиры для летучих мышей не должны беспокоиться с 1 октября до хотя бы 31 марта. Кроме пещер, определенные туннели и погреба также служат зимними квартирами.

Рост популярности местных природных достопримечательностей, таких как многочисленные пещеры Франконской Швейцарии, привел к увеличению человеческой активности. Беспокойства часто происходят на пешеходных тропах региона и могут сохраняться даже в холодное время года, предупреждает Меер, из-за уникальной температуры, поддерживаемой пещерами или сосульками у входа.

"Каждая пещера потенциально может быть зимней квартирой"

Меер подчеркивает важность осторожности. "Допустите, что каждая пещера может быть зимней квартирой", указывая на то, что беспокойства могут привести к неблагоприятным последствиям. Летучие мыши снижают свой метаболизм зимой, что приводит к истощению их энергетических резервов, если они реагируют на какие-либо беспокойства. Таким образом, рекомендуется избегать входа в пещеры зимой. В качестве альтернативы существуют туристические пещеры, которые безопасны и доступны для посетителей.

Баварская ассоциация исследований пещер и карста просит: пешие прогулки, спасательные операции и другие мероприятия следует перенести на месяцы с мая по сентябрь. Весна остается критическим периодом, когда источники пищи ограничены.

Чтобы повысить осведомленность о спячке летучих мышей, на многих пещерах размещаются предупреждающие знаки, отмечает Меер. Не все зимние квартиры получают широкую известность, например, та, что находится в Бад-Зегеберге, Шлезвиг-Гольштейн, где живет более 30 000 летучих мышей, вынуждая закрывать известняковую горную пещеру в период их спячки и открывать ее только весной и летом.

Примерно 25 видов летучих мышей обитают в Германии

Но как обстоят дела с летучими мышами в целом в Германии? Существуют региональные различия, согласно Уве Хермансу, спикеру Федерального комитета по летучим мышам в Nabu. Например, некоторые лесные операции считают святилища летучих мышей во время своей деятельности, в то время как другие нет. Интенсивное сельское хозяйство, истощение запасов насекомых, нехватка подходящего жилья, избыточное ночное освещение и ветровые турбины вносят свой вклад в проблемы, с которыми сталкиваются эти животные.

Летучие мыши являются неотъемлемой частью экосистемы, так как они питаются вредными насекомыми, согласно Хермансу.

Малый конек находится под угрозой исчезновения во многих федеральных землях

Ведутся интенсивные усилия по защите этих диких животных, что отражается в примечательных инициативах, таких как Хохенбург, Верхний Пфальц, где находится последняя колония больших коньков в Германии. Эта колония показала впечатляющий рост с начала 2000-х годов, как сообщает Меер. С целью создания второго дома для этих животных их численность непрерывно мониторится и защищается.

Малый конек находится на грани исчезновения, с небольшим количеством оставшегося жилья и сокращающимися популяциями во многих немецких федеральных землях. Баварская ассоциация природоохраны (LBV) в 2021 году обеспечила жилье в Франконской Швейцарии, чтобы удовлетворить насущные потребности этих животных, стремясь восстановить их сокращающуюся популяцию.

Другие пешеходные тропы в регионе также служат зимними квартирами для летучих мышей, делая необходимым проявлять осторожность и избегать беспокойства их во время спячки. Защита находящихся под угрозой исчезновения видов летучих мышей - коллективная ответственность, и признание других потенциальных зимних квартир вне пещер является критически важным для их выживания.

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