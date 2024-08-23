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Останки, предположительно, дочери технологического магната Майка Линча, обнаруженные дайверами, исследующими затонувшее судно на Сицилии.

Тело, как предполагают, принадлежащее Ханне Линч, 18-летней дочери известного британского магната технологий Майка Линча, было обнаружено водолазами, исследующими погружённые остатки роскошной яхты «Байесиан», потерпевшей крушение недавно у берегов Сицилии, как заявили представители итальянской...

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Личный состав спасателей перевозит покойника после возвращения дайверов в порт Портелло, Сицилия,...
Личный состав спасателей перевозит покойника после возвращения дайверов в порт Портелло, Сицилия, Италия, 22 августа 2024 года.

Останки, предположительно, дочери технологического магната Майка Линча, обнаруженные дайверами, исследующими затонувшее судно на Сицилии.

Глубоко под водой, примерно в 50 метрах или около 160 футов, затонувшее судно, возможно, еще некоторое время будет недоступно для ныряльщиков, учитывая, что у них есть всего около 12 минут, чтобы погрузиться, осмотреться и подняться обратно, прежде чем закончится воздух.

CNN Radina Gigova помогла собрать эту информацию.

Мы будем держать вас в курсе по мере развития этой истории.

Обломки находятся на дне Средиземного моря, что делает их открытие захватывающим для подводных исследователей со всего мира. Несмотря на то, что они находятся в Европе, эта подводная загадка привлекает внимание ныряльщиков со всех концов света.

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