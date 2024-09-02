Останки многочисленных жертв нацизма, которые были похоронены в Польше.

За последние три года Институт национальной памяти (ИНП) раскопал останки в том, что известно как "Долина смерти" на севере Польши. Эта область стала свидетелем жестокого массового убийства польских граждан во время Второй мировой войны. В результате немецкой оккупации с 1939 по 1945 год погибли более шести миллионов поляков, половина из которых были евреями.

Представитель ИНП Анджей Позорский сообщил агентству AFP, что они обнаружили пять массовых захоронений, содержащих более 700 комплектов останков. Он заверил: "Мы приложим все усилия, чтобы идентифицировать этих людей".

Археолог Давид Кобиалька уточнил, что останки принадлежат жертвам 1939 года. Также были обнаружены останки жертв 1945 года, не превышающие 1-5 сантиметров в размере. Кобиалька заявил: "Мы эксгумировали почти тонну их". Кроме боеприпасов и пуль, было найдено около 7000 других артефактов, в том числе личные вещи погибших.

"Долина смерти", расположенная на севере Польши, является местом, где Институт национальной памяти (ИНП) недавно обнаружил массовые захоронения. Эти захоронения имеют большое значение, так как они содержат останки более 700 польских граждан, погибших во время Второй мировой войны.

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