Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиДети

Останки известного "плода Блехшмидта", похороненного

Происхождение артефактов ног неизвестно, но д-р Эрих Блехшмидт, связанный практик, активничивал в период нацизма. В настоящее время около дюжины голов из его коллекции находятся в местах содержания.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута

- Останки известного "плода Блехшмидта", похороненного

Четырнадцать плодов из коллекции Университетского медицинского центра Гёттингена были преданы земле. Урна, содержащая эти останки, датируемые периодом с 1952 по 1969 год, была похоронена на кладбище Parkfriedhof Junkerberg в Гёттингене, как сообщает представитель Университетского медицинского центра. Эти останки входят в состав известной коллекции Blechschmidt, получившей международное признание. Планируются дополнительные захоронения.

Был ли период нацизма?

Между августом 2017 года и июлем 2019 года исследователи изучили происхождение всех 430 пренатальных образцов в Гёттингенском центре анатомии. Руководимые Майклом Маркертом и его командой, они предложили пересмотреть все эмбрионы и плоды, используемые для научных и учебных целей, и похоронить их, если это необходимо. Не исключается, что человеческие останки в коллекции могут быть результатом принудительных абортов в период нацизма.

"Для нас было очень важно выяснить как можно больше о происхождении эмбрионов и плодов", - заявил представитель Университетского медицинского центра. Хотя анатом Erich Blechschmidt, возглавлявший Анатомический институт в Гёттингене с 1942 по 1973 год и создавший коллекцию, редко упоминал происхождение образцов в своих публикациях, его работа в Гёттингене проходила под нацистским режимом с 1933 по 1945 год.

"Значительный вклад в научное понимание"

В результате двухлетнего исследования сегодня в Центре анатомии Университетского медицинского центра были проведены тщательные расследования отдельных образцов, как сообщает представитель. "Многие эмбрионы и плоды внесли значительный вклад в научный прогресс в течение последних нескольких десятилетий", - сказала она. "Теперь мы стремимся предоставить надлежащее место упокоения для 14 из этих индивидуумов, чтобы они нашли свой последний покой".

Исследователи изучили происхождение многих детей, или эмбрионов и плодов, в Гёттингенском центре анатомии. Стоит отметить, что Erich Blechschmidt, возглавлявший Анатомический институт в Гёттингене во время нацистского режима, был ответственен за создание коллекции.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Молодой велосипедист, 14 лет, трагически погибает после столкновения и смертельных ранений,...
Панорама

Велосипедист получил смертельный вред после столкновения с груббером

Неудачный конец конной прогулки: тракторный культиватор вторгается в группу подростков-верховых, в результате чего одного из лошадей начинает бить в жокея. К сожалению, 14-летний подросток получает смертельные травмы.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Меры защиты, установленные на мосту Золотые ворота в Сан-Франциско, с трудом различимы издалека.
Панорама

Снижение самоубийств: роль сети безопасности на мосту Голден-Гейт в предотвращении смертельных прыжков

Баллюстрады моста Золотые Ворота в Сан-Франциско доказали свою эффективность в предотвращении самоубийств за восемь месяцев применения.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Уважаемый человек, признанный самым старым человеком в мире, умирает в возрасте 117 лет.
Панорама

Уважаемый человек, признанный самым старым человеком в мире, умирает в возрасте 117 лет.

Уважаемый человек, признанный самым старым человеком в мире, умирает в возрасте 117 лет. В возрасте 117 лет Мария Браньяс Морера, знаменитая как самый старый человек в мире, покинула нас в Испании. Ее родственники подтвердили ее уход на платформе X, сказав: "Мария Браньяс ушла от нас. Она мирно ушла из

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Профессионал в области здравоохранения в Конго раздаёт информацию об illness Mpox.
Панорама

Около 1400 случаев заболевания Mpox за неделю в Африке.

В наступающей неделе Демократическая Республика Конго anticipation получать первую поставку вакцин от оспы обезьян. Одновременно отмечается тревожный рост случаев оспы обезьян, особенно в Центральной Африке.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно

Последние

Выражаем соболезнования по поводу инцидента со стрельбой в Льюистоне в октябре 2023 года
Главные темы

Исследование показало недостаточные действия со стороны властей, что привело к гибели 18 человек в штате Мэн.

Вследствие трагического инцидента со стрельбой в штате Мэн, США, который принёс 18 смертей, правоохранительные органы штата подверглись жёсткой критике со стороны следственного органа, который выявил их неспособность предотвратить трагедию. Как заявил председатель комиссии, бывший главный судья...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Трансгендер Петрилло сталкивается с предстоящей кампанией по дискриминации по температуре по признаку пола
Спорт

Трансгендер Петрилло сталкивается с предстоящей кампанией по дискриминации по температуре по признаку пола

Трансгендер Петрилло сталкивается с предстоящей кампанией по дискриминации по температуре по признаку пола Валентина Петрилло готовится к дебюту на Паралимпийских играх как первая транссексуальная женщина-спортсменка, понимая, что это может стать переломным моментом в ее спортивной карьере. После спорных дискуссий об Олимпийских играх, в которых участвовали Имане Кhelf и Лин Ютин,

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно