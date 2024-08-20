- Останки известного "плода Блехшмидта", похороненного

Четырнадцать плодов из коллекции Университетского медицинского центра Гёттингена были преданы земле. Урна, содержащая эти останки, датируемые периодом с 1952 по 1969 год, была похоронена на кладбище Parkfriedhof Junkerberg в Гёттингене, как сообщает представитель Университетского медицинского центра. Эти останки входят в состав известной коллекции Blechschmidt, получившей международное признание. Планируются дополнительные захоронения.

Был ли период нацизма?

Между августом 2017 года и июлем 2019 года исследователи изучили происхождение всех 430 пренатальных образцов в Гёттингенском центре анатомии. Руководимые Майклом Маркертом и его командой, они предложили пересмотреть все эмбрионы и плоды, используемые для научных и учебных целей, и похоронить их, если это необходимо. Не исключается, что человеческие останки в коллекции могут быть результатом принудительных абортов в период нацизма.

"Для нас было очень важно выяснить как можно больше о происхождении эмбрионов и плодов", - заявил представитель Университетского медицинского центра. Хотя анатом Erich Blechschmidt, возглавлявший Анатомический институт в Гёттингене с 1942 по 1973 год и создавший коллекцию, редко упоминал происхождение образцов в своих публикациях, его работа в Гёттингене проходила под нацистским режимом с 1933 по 1945 год.

"Значительный вклад в научное понимание"

В результате двухлетнего исследования сегодня в Центре анатомии Университетского медицинского центра были проведены тщательные расследования отдельных образцов, как сообщает представитель. "Многие эмбрионы и плоды внесли значительный вклад в научный прогресс в течение последних нескольких десятилетий", - сказала она. "Теперь мы стремимся предоставить надлежащее место упокоения для 14 из этих индивидуумов, чтобы они нашли свой последний покой".

Исследователи изучили происхождение многих детей, или эмбрионов и плодов, в Гёттингенском центре анатомии. Стоит отметить, что Erich Blechschmidt, возглавлявший Анатомический институт в Гёттингене во время нацистского режима, был ответственен за создание коллекции.

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