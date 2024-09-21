Основные сегодняшние данные включают: события на Ближнем Востоке, колебания на фондовом рынке, значительные политические споры, обновления о голосовании по почте и продолжающееся расследование происхождения COVID-19.

Вот что вам также нужно знать, чтобы оставаться в курсе и продолжать свой день.

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1. Ближний Восток

Военные Израиля переориентируют свои силы и ресурсы на границу с Ливаном, где ежедневно происходят стычки с радикальной группировкой «Хезболла». В четверг Израиль и «Хезболла» вступили в многочисленные столкновения. Обе стороны кажутся эскалацией своих атак после того, как Израиль атаковал членов «Хезболлы» взрывчатыми веществами, спрятанными в пейджерах и рациях на этой неделе, приближая Ближний Восток к краю более широкого конфликта почти год спустя после того, как палестинская радикальная группировка «Хамас» атаковала Израиль 7 октября. Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла заявил, что Израиль пересек все красные линии с взрывами и предупредил, что конфликт не прекратится на ливанском фронте, пока не прекратятся столкновения в Газе.

2. Фондовый рынок

Акции завершили торговлю на исторических максимумах в четверг после долгожданного снижения процентных ставок Федеральной резервной системой. Dow вырос на 522 пункта, или 1,3%, до нового рекорда, преодолев отметку в 42 000 впервые. Индекс S&P 500 вырос на 1,7%, преодолев отметку в 5700 впервые, в то время как композитный индекс Nasdaq вырос на 2,5%. Акции компаний, таких как Nvidia, Meta и Apple, резко выросли, а также акции Tesla. В среду ФРС снизила ставки на полпроцента, снизив их с 23-летнего максимума. Снижение ставок по займам должно облегчить бремя для корпораций и обычных людей, в том числе потенциальных покупателей жилья. Аналитики предсказывают, что спрос на жилье значительно возрастет после того, как ФРС намекнула на дополнительные снижения ставок к концу года.

3. Политическая скандаль

Марк Робинсон, спорный и поддержанный Трампом республиканский кандидат в губернаторы Северной Каролины, сделал непристойные комментарии на сайте для взрослых более десяти лет назад, в которых он называл себя «черным нацистом» и высказывал поддержку возрождению рабства, обнаружил в результате расследования CNN KFile. Робинсон указал свое полное имя в профиле, а также адрес электронной почты, который он использовал на многих веб-сайтах в течение многих лет. Робинсон опроверг, что делал такие комментарии, и пообещал продолжить свою кампанию. Этот скандал может повлиять на президентскую гонку: бывший президент Дональд Трамп выиграл штат Северная Каролина в 2020 году примерно на 74 000 голосов из более чем 5,4 миллиона, и кампания вице-президента Камалы Харрис и демократы делают серьезную попытку перевернуть штат.

4. Голосование по почте

Почтамт США пообещал сделать «невероятные усилия» для своевременной доставки всех бюллетеней по почте в этом году и посоветовал людям отправлять свои бюллетени за неделю до дня выборов 5 ноября. USPS будет работать «круглосуточно» и внедрять «безпрецедентные меры», чтобы гарантировать своевременную доставку бюллетеней по почте, заявил Деджой в четверг. Его комментарии последовали после того, как группа бипартийных выборных чиновников выразила обеспокоенность по поводу доставки бюллетеней по почте, и когда Трамп возродил неосновательные ложные утверждения о якобы мошенничестве с бюллетенями по почте. Взломы на выборах в США крайне редки, согласно исследованиям либеральных и консервативных групп. Однако нападки Трампа на эту практику сделали ее менее популярной среди республиканских избирателей.

5. Происхождение COVID-19

После тщательного анализа генетического материала из сотен тампонов, взятых со стен, полов, машин и стоков на оптовом рынке морепродуктов Хuanan в Ухане, Китай — месте, которое часто называют эпицентром раннего распространения COVID-19 — ученые обнаружили конкретные виды животных, которые присутствовали в той же области, где они также нашли наиболее положительные образцы вируса, вызывающего COVID-19. Образцы видов животных, обнаруженных, включают собаку-куницу, хохлатого крылана, собаку, европейского кролика, ежа Амура, малайского ежа, горного марала Гималаев и масковый циветта. Среди животных, присутствовавших на рынке, кролики, собаки и собаки-куницы известны своей восприимчивостью к инфекциям COVID-19. Собаки-куницы также были продемонстрированы как передающие инфекцию, делая их сильным кандидатом на животных, которые впервые передали вирус человеку.

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