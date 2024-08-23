Основная цифровая база данных для регистрации донорства органов зарегистрировала примерно 150 000 человек до сих пор.

Пять месяцев спустя после запуска центральной онлайн-базы данных для регистрации донорства органов, более 150 000 человек зарегистрировались в ней. Как сообщает "Рейнская почта" и подтверждает Федеральное министерство здравоохранения, на 21 августа было зарегистрировано 147 822 человек. С момента своего дебюта 18 марта зарегистрировалось около 98 000 человек, а в последующие месяцы к ним присоединилось еще 50 000.

Лица в возрасте 16 лет и старше могут документировать свои пожелания по посмертному донорству органов на портале www.organspende-register.de. Процесс регистрации начинается с онлайн-идентификации и является полностью добровольным, бесплатным и может быть изменен или удален в любое время.

Представитель министерства сообщил газете, что отзывы в основном положительные, и только 5,6% пользователей выразили опасения по поводу донорства органов. В первой фазе работы платформы идентификация осуществляется с помощью онлайн-идентификации, в будущем планируется введение доступа HealthID и интеграция с страховыми компаниями, добавил спикер.

Эта база данных была создана Бундестагом в 2020 году и является краеугольным камнем законодательства, направленного на упрощение и продвижение документирования донорства органов. Это часть усилий по увеличению спасительных донорств органов.

Люди со всех слоев общества используют онлайн-платформу для выражения своих пожеланий по донорству органов. Центральный регистр донорства органов привлек более 150 000 человек, что свидетельствует о широком интересе к этому важному вопросу.

Читайте также: