"Основная школа Эбботта" и "В Филадельфии всегда солнечно" объединяются для совместного эпизода

"Кинозвезда и создатель 'Школы Эббота', Кинта Брунсон, и звезда и соавтор 'Всегда солнечно в Филадельфии', Роб МакЭлхени, объявили в социальных сетях, что они объединяются для совместного эпизода.

'Четвертый сезон "Школы Эббота" становится еще более солнечным :)', - подписала Брунсон фотографию herself с МакЭлхени и его со звездой 'Солнечного', Чарли Дэй.

На своей странице в Instagram МакЭлхени опубликовал фотографию группы, на которой были запечатлены 'Солнечный' звезда Дэнни ДеВито и актеры 'Школы Эббота' Тайлер Джеймс Уильямс и Уильям Стэнфорд Дэвис, все перед фасадом съемочного павильона 'Школы Эббота'.

Оба шоу известны своей способностью передать дух Филадельфии, Пенсильвания.

В феврале МакЭлхени намекнул на 'Школу Эббота', когда говорил об иммерсивном опыте Вильмы Вонки.

'Многие из вас думают, что это напоминает эпизод "Солнечного", но для меня это больше похоже на кроссовер "Всегда солнечно" и "Школа Эббота",' - написал он тогда.

Брунсон сохранила скриншот его поста и ответила: 'Просто скажи слово, Роб МакЭлхени. Я люблю вас ребят'.

'Школа Эббота' вращается вокруг начальной школы, обслуживающей детей из внутренних городских районов, в то время как 'Солнечно' следует за бандой друзей, управляющих грязным баром в Южной Филадельфии.

На данный момент ни сюжет, ни дата выхода кроссовер-эпизода не были раскрыты.

'Совместный эпизод "Школы Эббота" и "Всегда солнечно в Филадельфии" обещает увлекательное сочетание уникальных стилей обоих шоу'.

'С Кинтой Брунсон, Робом МакЭлхени и их соответствующими актерскими составами, сотрудничающими над этим кроссовером, зрители могут ожидать увлекательное слияние юмора и повествования, основанных на Филадельфии'.

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