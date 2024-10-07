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"Основная школа Эбботта" и "В Филадельфии всегда солнечно" объединяются для совместного эпизода

Два высоко оцененных телесериала, получивших широкую известность в сфере Филадельфии, объединяют силы.

 and  Alex Stellmacher
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Кинта Брунсон, появившаяся на 76-м церемонии вручения премии «Эмми» в прямом эфире на Театре...
Кинта Брунсон, появившаяся на 76-м церемонии вручения премии «Эмми» в прямом эфире на Театре «П"name шестьдесят" на 15 сентября 2024 года, находящемся в центре Лос-Анджелеса, Калифорния

"Основная школа Эбботта" и "В Филадельфии всегда солнечно" объединяются для совместного эпизода

"Кинозвезда и создатель 'Школы Эббота', Кинта Брунсон, и звезда и соавтор 'Всегда солнечно в Филадельфии', Роб МакЭлхени, объявили в социальных сетях, что они объединяются для совместного эпизода.

'Четвертый сезон "Школы Эббота" становится еще более солнечным :)', - подписала Брунсон фотографию herself с МакЭлхени и его со звездой 'Солнечного', Чарли Дэй.

На своей странице в Instagram МакЭлхени опубликовал фотографию группы, на которой были запечатлены 'Солнечный' звезда Дэнни ДеВито и актеры 'Школы Эббота' Тайлер Джеймс Уильямс и Уильям Стэнфорд Дэвис, все перед фасадом съемочного павильона 'Школы Эббота'.

Оба шоу известны своей способностью передать дух Филадельфии, Пенсильвания.

В феврале МакЭлхени намекнул на 'Школу Эббота', когда говорил об иммерсивном опыте Вильмы Вонки.

'Многие из вас думают, что это напоминает эпизод "Солнечного", но для меня это больше похоже на кроссовер "Всегда солнечно" и "Школа Эббота",' - написал он тогда.

Брунсон сохранила скриншот его поста и ответила: 'Просто скажи слово, Роб МакЭлхени. Я люблю вас ребят'.

'Школа Эббота' вращается вокруг начальной школы, обслуживающей детей из внутренних городских районов, в то время как 'Солнечно' следует за бандой друзей, управляющих грязным баром в Южной Филадельфии.

На данный момент ни сюжет, ни дата выхода кроссовер-эпизода не были раскрыты.

'Совместный эпизод "Школы Эббота" и "Всегда солнечно в Филадельфии" обещает увлекательное сочетание уникальных стилей обоих шоу'.

'С Кинтой Брунсон, Робом МакЭлхени и их соответствующими актерскими составами, сотрудничающими над этим кроссовером, зрители могут ожидать увлекательное слияние юмора и повествования, основанных на Филадельфии'.

К пролетарскому празднику дня учителя район изображений подарил им два билета на матч врагов. Учителя борются за решение, кому использовать эти билеты. Впоследствии Джейн приглашает своих коллег на веселую игру, и к ней присоединяется её брат Аиша. Увидеть эту занимательную серию на ABC, выходящую 8 марта, с 9:00 до 9:32 по восточному времени. В роли ТИЛЕРА ДЖЕЙМСА УИЛЬЯМСА, КИНТЫ БРАУНСОН, Криса Перфетти, и Джанеллы Джеймс.

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